Calificaciones de los Washington Huskies por la derrota en Wisconsin

Las calificaciones están buenas y no son buenas para el No. 24 Washington, que sufrió una sorpresiva derrota por 13-10 contra Wisconsin el sábado.

Los Huskies cayeron a 6-3, 3-3 en el Big Ten, mientras que los Badgers (3-6, 1-6) rompieron una racha de seis derrotas consecutivas y lograron su primera victoria contra un equipo clasificado desde 2021.

He aquí un vistazo a cómo les fue a los Huskies.

Ofensa

Al jugar su primer partido en Wisconsin, los Huskies deberían haberse sentido como en casa cuando cayó una lluvia helada (condiciones que recuerdan a una noche de otoño en Seattle) en el estadio Camp Randall.

Y, sin embargo, inexplicablemente Washington nunca pudo reunir nada parecido a su tan cacareado ataque que anotó 42, 38, 24, 59, 70 y 38 en seis victorias esta temporada.

La sorpresiva derrota reveló que los Huskies son lamentablemente débiles en las posiciones de habilidad.

Después de que el receptor Denzel Boston sufriera una aparente lesión en la parte inferior de la pierna al final del segundo cuarto, el juego aéreo de UW fue inexistente y los Huskies no pudieron estirar el campo verticalmente.

Boston regresó en la segunda mitad y terminó con ocho recepciones para 62 yardas, pero claramente estaba cojeado.

No queda claro de inmediato por qué el corredor Johah Coleman no jugó en la segunda mitad y no fue factor desde el principio mientras anotó solo dos yardas en cinco acarreos.

El corredor suplente Adam Mohammed (12 acarreos y 54 yardas terrestres) tuvo una actuación sólida, pero el mariscal de campo Demond Williams Jr. (19 acarreos y 61 yardas) lideró la ofensiva y necesitó más ayuda.

Williams cometió dos errores críticos que finalmente le costaron el juego a Washington.

En primera y 10 en la yarda 36 de Wisconsin, desvió gravemente un pase destinado al receptor abierto de primer año Dezmen Roebuck que fue fácilmente interceptado por el esquinero de los Badgers, Ricardo Hallman.

En ese momento, Washington lideraba 10-3 al final del segundo cuarto y el error borró una codiciada oportunidad de anotar. Los Huskies nunca entraron a la zona roja de los Badgers durante el resto del camino.

A mitad del tercer cuarto, Williams trató de eludir una presión de pase y perdió el balón en una captura en los Huskies 7. Dos jugadas después, los Badgers empataron el marcador en una carrera de 2 yardas.

Williams terminó con 134 yardas en 20 de 32 pases y fue capturado cuatro veces. Se fue de 4-0 en lanzamientos de 15 yardas o más.

El único touchdown de los Huskies fue el resultado de un despeje bloqueado que les dio el balón en Badgers 2.

Calificación: F

Defensa

Los Huskies noquearon al mariscal de campo de los Badgers, Danny O’Neil, a principios del segundo cuarto, permitieron solo 48 yardas aéreas y de alguna manera perdieron ante un ataque ofensivo unidimensional de Wisconsin liderado por un verdadero llamador de señales de primer año Carter Smith, quien estaba haciendo su debut universitario.

Para empeorar las cosas, los Badgers no habían anotado más de 14 puntos en un juego durante su racha de seis derrotas consecutivas.

Y, sin embargo, UW no pudo evitar que Wisconsin ganara 157 yardas terrestres.

El corredor de los Badgers, Gideon Ituka, terminó con 73 yardas, el máximo del juego, en 19 acarreos, mientras que Smith tuvo 47 yardas y O’Neil 30.

Wisconsin utilizó tres mariscales de campo, incluido el senior de camiseta roja Hunter Simmons, quienes se combinaron para conectar en seis de 18 pases.

La recepción más larga de Wisconsin se produjo con un despeje falso. Vea abajo.

Washington limitó a los Badgers a solo 205 yardas totales, pero los Huskies no pudieron crear una pérdida de balón muy necesaria para ayudar a su ofensiva.

Calificación: B

equipos especiales

Un poco de bueno, malo y feo resume la noche de los Huskies.

Empecemos por lo bueno.

A principios del segundo cuarto, el apoyador junior de los Huskies, Anthony Ward, corrió sin ser tocado y tomó el balón del pie del pateador de despeje Sean West para recuperarse en Badgers 1. UW anotó su único touchdown dos jugadas después.

Sin embargo, los Huskies fueron gravemente engañados con un despeje falso de Wisconsin a principios del tercer cuarto. En cuarta y 10, West lanzó un pase corto al corredor Jackson Acker, quien retumbó 24 yardas hasta la 41 de Washington para un primer intento.

El clima se volvió feo en el cuarto trimestre cuando las temperaturas cayeron por debajo del punto de congelación y la lluvia fría se convirtió en nieve. Aún así, las heladas no impidieron que los Huskies intentaran un gol de campo de 50 yardas.

Sin embargo, el intento de patada del pateador Grady Gross nunca pasó del liniero defensivo Ben Barten, de 6 pies 5 pulgadas, quien atravesó el medio de la línea de Washington para bloquear.

Calificación: C-menos