Carl Froch revela el ‘juego de poder’ de Chris Eubank Jr en la revancha de Conor Benn… pero por qué no todo es lo que parece

CARL FROCH dice que la incorporación de Chris Eubank Jr a un nuevo equipo de entrenadores no es más que un juego de poder sobre Conor Benn.

Eubank, que venció a Benn en su enfrentamiento de abril, ha traído de regreso a su campamento al estimado entrenador estadounidense Brian “BoMac” McIntyre.

BoMac, el entrenador desde hace mucho tiempo del gran libra por libra Terence Crawford, guió a Eubank a la victoria de revancha sobre Liam Smith en 2023.

Luego, los dos se separaron y Eubank contrató a Jonathan Banks por sus victorias sobre Kamil Szeremeta y Benn.

Pero ahora Eubank – antes de su revancha con Benn el sábado vivir PPV DAZN – se ha reunido con BoMac para su revancha de rencor de segunda generación.

Froch fue investigado en movimiento en el episodio No Glove Lost de SunSport, pero se burló: “Creo que es un juego de poder.

“Es realmente bueno desde el punto de vista óptico, así que Conor Benn lo mira y el equipo de Benn lo mira y dice: ‘Oh, ha recuperado a BoMac, como esa actuación contra Liam Smith en la revancha’.

“Así que eso jugará un papel. Acaba de tener una actuación increíble con Terence Crawford contra Canelo. El mundo estaba mirando y fue una actuación blanqueada.

“Lo tiene en la esquina, así que luce bien, pero ¿cuánta diferencia hace eso? No hay mucha diferencia”.

“Ha trabajado con él en el pasado, lo cual es una buena noticia para Chris porque ha vuelto con él, no creo que Conor esté demasiado preocupado por eso.

“Creo que se está concentrando más en sí mismo, y eso debería ser lo que necesita hacer”.

Un hombre con conocimiento experto sobre el campo de Eubank es el peso súper welter Lee Cutler, un compañero de entrenamiento desde hace mucho tiempo.

Formó parte del campamento hace siete meses antes de la cerrada victoria de Eubank sobre Benn, lo que revela que esta vez los preparativos son más serios.

Cutler, de 29 años, reveló: “He estado entrenando con él desde que tenía 18 años y en este campamento. Está en forma.

“No sé si está ahí fuera, pero está haciendo rondas de cuatro minutos cada minuto, rondas de cuatro minutos, un descanso de 30 segundos.

“En un par de ocasiones, he hecho todas las rondas con él, algunas veces ha tenido otros compañeros de sparring que están saltando, lo cual no se puede sacar mucho de esos sparrings porque obviamente yo estoy fresco y él no.

“Pero se ve fantástico. Uno de sus mejores campamentos. Lo entrené en su último combate previo a la revancha con Liam Smith.

“Y también lo entrené en la primera pelea con Liam Smith, y definitivamente es uno de sus mejores campamentos.

“Se ve bien, obviamente se lo ha tomado en serio, así que estoy deseando que llegue la pelea”.