Carrera abandonada en el hipódromo más pintoresco de Gran Bretaña mientras una gruesa capa de nieve cubre la pista en medio de una advertencia meteorológica

Las carreras han sido abandonadas en el hipódromo más pintoresco de Gran Bretaña, con una gruesa capa de nieve cubriendo la pista.

Se produce en medio de una advertencia meteorológica que cubre partes del Reino Unido por hielo y nieve.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Y aún podría afectar las carreras del fin de semana, ya que se espera que las temperaturas caigan por debajo de cero grados, lo que aumenta la posibilidad de que el suelo se congele.

La primera víctima de la ola de frío fue Hexham, entre Newcastle y Carlisle, que canceló su reunión del miércoles después de una inspección a primera hora de la mañana.

Claramente no había manera de que el programa de seis carreras previsto a las 12:46 pudiera seguir adelante.

El director de carrera, James Armstrong, dijo: “Actualmente tenemos alrededor de tres pulgadas de nieve en la pista.

“Es una vista hermosa para una foto, pero no es la vista que queremos ver para una carrera”.

La Agencia de Seguridad Sanitaria ha emitido una advertencia ámbar de clima frío para gran parte del Reino Unido.

Se esperan algunas heladas matutinas en Haydock antes de su gran Betfair Chase el sábado, en el que Haití Couleurs, la oportunidad de la Copa Oro, se enfrentará a Gray Dawning de Dan Skelton.

Pero los patrones confían en que escaparán de lo peor del clima y, como era de esperar, el terreno se volverá blando.

Lo más leído en Carreras de Caballos

El director del curso, Dan Cooper, dijo: “Hay algunas noches en las que podemos caer bajo cero.

“Pero las temperaturas diurnas estarán muy por encima de eso y, con suerte, comenzaremos a calentarnos a partir del viernes”.

Más por seguir.

APUESTAS GRATIS: OBTENGA LAS MEJORES OFERTAS DE REGISTRO Y OFERTAS DE CARRERAS

Aviso de contenido comercial: aceptar una de las ofertas presentadas en este artículo puede resultar en un pago a The Sun. Debe tener en cuenta que las marcas pagan tarifas para aparecer en las ubicaciones más altas de la página. 18+. Se aplican términos y condiciones. gambleaware.org.

Recuerda apostar responsablemente

Un jugador responsable es alguien que:

Establece límites de tiempo y dinero antes de jugar.

Sólo juega con dinero que pueda permitirse perder

Nunca persigue sus pérdidas

No juega si está molesto, enojado o deprimido

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Gamble Aware – www.gambleaware.org

Encuentre nuestra guía detallada sobre prácticas de juego responsable aquí.