Carson es el cabeza de serie número 1 para los playoffs de fútbol de la División Abierta de la Sección City

Carson High, 11 veces campeona de la Sección City, ha sido la cabeza de serie número 1 para los playoffs de la División Abierta de la Sección City bajo la dirección del entrenador de primer año William Lowe.

Birmingham, que tiene una racha de 54 victorias consecutivas contra oponentes de la City Section, fue el segundo clasificado. San Pedro es el tercero y el invicto Palisades es el cuarto.

Carson recibirá al octavo preclasificado King/Drew el 14 de noviembre. Palisades es el equipo local contra el No. 5 Garfield, mientras que San Pedro recibe al No. 6 Crenshaw y Birmingham recibe al No. 7 Kennedy.

No hubo ningún campeón de la City Open Division la temporada pasada después de que Narbonne tuviera que dejar vacante el título por violaciones de las reglas.

Venice es el cabeza de serie número 1 en la División I. Cleveland es el número 1 en la División II y Santee es el primer cabeza de serie en la División III.

En fútbol de bandera femenino, San Pedro obtuvo el puesto número 1 para la División Abierta. Los juegos comienzan el viernes, con San Pedro recibiendo al No. 8 Verdugo Hills; El No. 4 Marshall está en el No. 5 Banning; El No. 6 Wilson visita el No. 3 Panorama; y el No. 7 Narbonne viaja al No. 2 Eagle Rock.