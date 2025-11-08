Cartas a los deportes: los fanáticos de los Dodgers saborean títulos consecutivos

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

He sido un fanático acérrimo del béisbol durante más de 60 años, y el equipo de los Dodgers de este año es el equipo más duro, valiente y resistente que jamás haya visto. Toronto es un equipo de béisbol absolutamente fabuloso y habría vencido a cualquier otro en todo el béisbol sin mucho estrés.

Y en cuanto a Yoshinobu Yamamoto, ese joven debería estar en el Monte Rushmore.

¡Vamos por un triplete en el 26!

Drew Pomerance

tarzana

No hay duda al respecto. El mejor equipo ganó la Serie Mundial. Los Dodgers encontraron maneras de ganar sin grandes golpes. Sus habilidades defensivas y de lanzamiento superaron nuestras expectativas. Gracias a todos por otra increíble temporada de béisbol.

Cheryl Arroyo

anaheim

Qué maravilloso ver a hombres adultos actuar como niños pequeños durante la celebración de la victoria. Si bien no soy un fanático de los giros en las bases después de un hit (incluso cuando están muy atrás), la alegría pura que emanaba de los jugadores al final era digna de apreciar. La forma en que el deporte nos permite olvidar nuestros problemas es lo que me ha convertido en un aficionado a los deportes de toda la vida.

Mark Kaiserman

Santa Mónica

¿Quién imaginaría que los juegos 6 y 7 terminarían en dobles jugadas mientras el equipo perdedor tenía hombres en posición de anotar? Un golpe diferente del bate habría revertido el resultado de los juegos y series. Qué repentinamente agonizante y eufórico. ¡Qué singular el béisbol!

Mel Spitz

beverly colinas

Los fanáticos de los Toronto Blue Jay se burlaron de Shohei Othani al principio de la serie: “¡No te necesitamos!”. ¡Supongo que sí!

Eduardo Jiménez

Whittier

Se debería considerar la posibilidad de incorporar la bandera japonesa en el diseño del anillo de la Serie Mundial 2025.

Greg Thompson

Chatsworth

Hubo que esperar hasta los Juegos 6 y 7, pero la alineación de la Serie Mundial 2025 necesitaba incluir a Miguel Rojas.

Ken Feldman

tarzana

Los enemigos y detractores del manager de los Dodgers, Dave Roberts, pueden tomar asiento. Ya sea confianza en la rotación inicial, manejo magistral del bullpen, no tener miedo de modificar la alineación o realizar reemplazos defensivos brillantes, cada palanca que Roberts utilizó en los Juegos 6 y 7 finalmente resultó en otro campeonato.

Ron Yukelson

San Luis Obispo

Como siempre dicen mis compañeros críticos del béisbol de los lunes por la mañana: “Dave Roberts es un genio. Mookie es excelente en el corto. El año pasado no hubo lanzadores abridores. Este año no hay bullpen”.

Muchos contribuyeron con grandes jugadas. Tensión constante, emoción, tenacidad y, en definitiva, euforia. Gracias Dodgers por unos playoffs y una Serie Mundial para siempre. ¡Bis!

rafael serna

Hacienda Heights

Mientras disfrutamos de la euforia por la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial, ¡no lo pasemos por alto, sino que cantemos alabanzas al último hombre en pie! Sin la heroicidad de Will Klein, tal vez no hubiera habido un Juego 6 o un Juego 7.

Stan Shirai

Torrance

La Serie Mundial terminó el Día de los Muertos, pero nuestros Dodgers vivieron para ganar nuevamente. Contra todo pronóstico, en el Juego 7, los Dodgers solidificaron una dinastía. Qué juego. Que serie. Qué equipo. Tantos momentos decisivos y jugadores. Este será disfrutado y apreciado PARA SIEMPRE.

Michael Lee Manous

San Dimas

Una frase que nunca se utilizará en la misma frase con Yoshinobu Yamamoto: “gestión de carga”.

anillo de dave

playa de manhattan

¡Orel, te presento a Yoshi!

Brian Lipson

beverly colinas