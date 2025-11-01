Cartas: Los Dodgers van a un Juego 7 en la Serie Mundial, de alguna manera

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

Como jugador estrella de los Lakers en 1988 y actual propietario minoritario de los Dodgers, Magic Johnson debería ver los paralelos entre los dos equipos. Los Lakers de 1988 ganaron los dos últimos partidos de su serie de campeonato de siete partidos contra los Detroit Pistons, por un total de cuatro puntos, y se convirtieron en el primer campeón repetido en la NBA en 19 años. De manera similar, si los Dodgers derrotan a los Azulejos en el Juego 7, después de ganar por poco el Juego 6, se convertirán en el primer campeón consecutivo de la MLB en 25 años.

Ken Feldman

tarzana

Y así, Kiké Hernández se convirtió en un héroe de todos los tiempos de la Serie Mundial con un improbable doble play de 7-4 para finalizar el Juego 6 de la Serie Mundial.

Fred Wallin

pueblo del lago oeste

No estoy seguro de cómo terminará esta Serie Mundial, pero sé que no olvidaré esas dos victorias completas de Yoshinobu Yamamoto. Y cada vez, porque él no Tira de él, Dave Roberts debería salvarlo. Los llamo “Dave Saves”.

Joe Kevany

Monte Washington

El mágico maratón del Juego 3 de la Serie Mundial del lunes es indicativo del corazón y el alma de un campeón, que sin duda los Dodgers volverán a ser. ¿Casi 7 horas? Ningún problema. ¿Un récord de 18 entradas? Ningún problema. ¿Otro jonrón necesario del “siempre un héroe” Freddie Freeman? Ningún problema. ¡El desfile por las calles del centro de Los Ángeles será épico!

Marty Zweben

Hacienda Palos Verdes

No puedo criticar la solidez estratégica de la decisión del manager de los Azulejos, John Schneider, de otorgar boletos intencionales a Shohei Ohtani de los Dodgers cuatro veces consecutivas durante el Juego 3 de la Serie Mundial. Pero, ¿esa estrategia sirve a los intereses del béisbol?

Los fanáticos pagan para ver a los equipos enfrentar a sus mejores jugadores contra los mejores de sus oponentes. Optar por no participar en ese desafío resta valor al drama y evita que los fanáticos vean a los mejores artistas en acción.

Daniel J. Piedra

Los Ángeles

Vamos, Dave Roberts, ¿estás en esto para ganarlo? Si es así, deja de enviar a Blake Treinen a regalar carreras. Es un inútil, y Anthony Banda no se queda atrás. Seguramente después de todo este tiempo deberías conseguirlo. Nosotros sí, ¿por qué tú no?

Deborah Ishida

beverly colinas

Bueno, parece que Dave Roberts y Andrew Friedman interpretando a Michael Conforto durante toda la temporada volvieron para morder a los Dodgers. No lograron darle suficiente tiempo de juego a Hyeseong Kim para confiar en él en los playoffs. Así que están estancados sin un buen noveno bateador.

Russell Hosaka

Torrance

Es aleccionador darse cuenta de que en el Juego 5, los Azulejos tuvieron toda la ofensiva que necesitarían esa noche después de solo tres lanzamientos.

Pete Howard

Playa de Ávila