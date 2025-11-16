Chargers goleados por Jaguars en la peor derrota de la era Jim Harbaugh

Los Chargers no tuvieron que preocuparse por otra remontada histórica.

Esta vez, los Jacksonville Jaguars no dejaron lugar a dudas.

Incapaces de manejar el juego terrestre de Jacksonville o su presión sobre el pasador, los Chargers ofrecieron poca resistencia en una derrota por 35-6 bajo un cielo azul en el EverBank Stadium.

Fue la peor derrota de las 1½ temporadas de Jim Harbaugh con los Chargers, y la peor derrota del club desde la goleada 63-21 ante los Raiders el 14 de diciembre de 2023.

Los Chargers demostraron ser tan apacibles como el clima templado, logrando un par de goles de campo y haciendo que los Jaguars parecieran contendientes a los playoffs, a pesar de que Jacksonville había perdido tres de sus cuatro juegos anteriores.

Los Jaguars corrieron 192 yardas (los Chargers consiguieron 42 en ese departamento) y ganaron la batalla por el tiempo de posesión por casi 16 minutos.

Justin Herbert recibió una paliza y pasó algún tiempo en la carpa médica azul, mientras los problemas de la línea ofensiva de los Chargers volvían a casa a lo grande. Estuvo bajo una fuerte presión en la mayoría de sus retrocesos a pesar de que Jacksonville entró al juego empatado en el último lugar en capturas.

¿Faltan tres titulares en la secundaria de Jacksonville? Eso no pareció molestar a los Jaguars en lo más mínimo, ya que Herbert se limitó a 81 yardas por aire con una intercepción y fue capturado tres veces. Supervisó una ofensiva de los Chargers que ganó un total de cinco yardas en sus primeras tres posesiones de la segunda mitad.

Afortunadamente, Herbert fue reemplazado en el último cuarto por el suplente Trey Lance, con el juego decidido hace mucho tiempo. De hecho, los Chargers retiraron a la mayoría de sus titulares cuando quedaban 11 minutos.

Jacksonville fue el escenario del crimen donde hace tres años los Chargers desperdiciaron una ventaja de 27 puntos en una derrota en la primera ronda de los playoffs ante los Jaguars.

El receptor abierto de los Chargers, Ladd McConkey, es tacleado por el safety de los Jaguars, Andrew Wingard, en la primera mitad del domingo. (Mike Carlson/Getty Images)

La primera mitad del domingo fue olvidable para los Chargers, quienes llegaron al vestuario con un hoyo de 14-6.

Su mayor preocupación era Herbert, quien fue arrojado al césped en un cuarto intento con 29 segundos por jugar.

La jugada había sido declarada muerta (el tackle izquierdo Trevor Penning estaba mal alineado) pero eso no impidió que el ala defensiva de los Jaguars, BJ Green, corriera alrededor del borde y destruyera al mariscal de campo estrella. Los Chargers ni siquiera obtuvieron el beneficio de la sanción por maltrato al pasador, ya que las sanciones se compensaban.

Herbert se dirigió a la tienda médica azul y Lance comenzó a calentar.

El entrenador de los Chargers, Jim Harbaugh, mira hacia la banca durante la derrota por 35-6 ante los Jaguars el domingo. (Doug Murray / Prensa Asociada)

El corredor de los Chargers, Kimani Vidal, ascendido del equipo de práctica a principios de esta temporada después de que los dos mejores corredores del equipo se lesionaran, pasó gran parte de la primera mitad al margen con una lesión en la pierna. Los Chargers habían ascendido a dos corredores más del equipo de práctica para que jugaran detrás de él.

En ruinas está la línea ofensiva de los Chargers. Penning, adquirido en un canje con New Orleans hace dos semanas, hizo su debut como tackle izquierdo titular. Al igual que su equipo, luchó muchísimo durante todo el día.