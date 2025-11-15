Chargers vs.Jaguars: cómo verlo, hora de inicio y predicción

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

Equipo diferente. Tiempo diferente. Pero los Chargers regresan a la escena del crimen, quienes hace tres años sucumbieron a una remontada de 27 puntos en una derrota de playoffs en Jacksonville.

Los Jaguars de esta temporada tuvieron un comienzo de 4-1, pero perdieron tres de sus últimos cuatro para volver al grupo. No cuentan con el novato estrella Travis Hunter, quien se sometió a una cirugía esta semana y se perderá el resto de la temporada.

El equipo juega duro para el entrenador de primer año, Liam Coen, quien dijo que quiere que el mariscal de campo Trevor Lawrence “se suelte y se deje llevar” cuando vea oportunidades en el campo.

Después de abrir la temporada 3-0, los Chargers perdieron tres de cuatro, pero ahora tienen otra racha ganadora de tres juegos. Justin Herbert ha sido sobresaliente en ocasiones, a pesar de ser el mariscal de campo más golpeado de la NFL.

La defensa de los Chargers viene de una joya de actuación en una victoria sobre Pittsburgh. Aaron Rodgers parecía tener 41 años, y en un momento los Steelers estaban 0 de 9 en tercera oportunidad.

Cómo pueden ganar los Chargers: Como de costumbre, proteja a Herbert detrás de una línea ofensiva fragmentada. Jacksonville ha tenido problemas para presionar a los mariscales de campo, especialmente con Travon Walker sin su fuerza máxima y una secundaria destartalada. Dale el balón a Ladd McConkey y Oronde Gadsden II, con algo de Keenan Allen mezclado. No permitas que los Jaguars controlen el juego con la carrera.

Cómo pueden ganar los Jaguars: Jacksonville puede parecer un equipo de playoffs cuando gana en la línea de golpeo, pero tiende a colapsar cuando lo empujan. Los Jaguars necesitan establecer la carrera temprano y realizar algunas ofensivas largas porque no logran muchas jugadas explosivas. Llega a Herbert rápidamente antes de que tenga la oportunidad de atacar esa secundaria debilitada. Contén también a Herbert, porque puede quemarte con sus pies.