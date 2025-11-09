Chargers vs. Steelers: cómo verlo, hora de inicio y predicción

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

Por un lado, Justin Herbert. Por el otro, Aaron Rodgers. Son dos de los pasadores más bonitos en la historia de la NFL y se enfrentarán el domingo por la noche en el SoFi Stadium.

Tanto los Chargers como los Pittsburgh Steelers vienen de victorias, con los Chargers ganando en Tennessee y los Steelers forzando seis pérdidas de balón para propinarles a los Indianapolis Colts apenas su segunda derrota.

Los Chargers perdieron al tackle izquierdo Joe Alt por una lesión de tobillo que puso fin a su temporada y una vez más tienen que reorganizar una línea ofensiva que ha estado en un constante estado de cambio.

Rodgers ha redescubierto su chispa en Pittsburgh y consistentemente coloca el balón en los lugares correctos.

Cómo pueden ganar los Chargers: Protege a Herbert con rutas de pase de rápido desarrollo que le permitan quitarse el balón de las manos. La avalancha de Pittsburgh de TJ Watt, Alex Highsmith y Nick Herbig puede causar estragos si Herbert retiene el balón por mucho tiempo. Ataca las esquinas. Joey Porter Jr. ha sido propenso a recibir penalizaciones y Darius Slay ya no es tan rápido como antes. Los Steelers a menudo tienen dificultades para cubrir alas cerradas, por lo que Oronde Gadsden II podría estar en línea para un gran juego.

Cómo pueden ganar los Steelers: Generar presión y pérdidas de balón. Cuando los Steelers fuerzan errores, ganan. Dejemos que Watt y Highsmith colapsen el bolsillo y hagan que Herbert se sienta incómodo detrás de una línea de mosaico de los Chargers. Mantenga a Rodgers limpio y equilibrado con una combinación eficiente de carreras de Kenneth Gainwell y Jaylen Warren para controlar el tempo. Defensivamente, manténgase disciplinado en la cobertura con Jalen Ramsey y Kyle Dugger como el nuevo tándem de seguridad.