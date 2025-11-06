Chargers vs.Titans: cómo verlo, hora de inicio y predicción

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

Los buenos equipos ganan los juegos que deberían ganar, y los Chargers quieren demostrar que son un buen equipo.

Viajan a Tennessee el domingo para enfrentar al mariscal de campo novato Cam Ward, la primera selección general, quien ha mostrado destellos de promesa pero aún no está donde quiere estar en su carrera.

Los Chargers están en lo más alto después de una victoria del 23 de octubre sobre Minnesota que marcó el regreso del destacado tackle izquierdo Joe Alt. Eso hace una gran diferencia tanto en la protección de Justin Herbert como en la preparación del camino para el juego terrestre.

Tennessee tiene una victoria, y eso fue hace un mes ante Arizona, y los Titans fueron derrotados por los Rams en la Semana 2.

Cómo pueden ganar los Chargers: Controla el tempo con la carrera; Los Titans acaban de permitir 164 yardas terrestres en una derrota ante Indianápolis. Atacar a una secundaria agotada; un titular está lesionado y dos más fueron canjeados, lo que debería ayudar a abrir las líneas de pase para Herbert. Limite el daño que hace Chimere Dike, ya que es capaz de romper uno grande.

Cómo pueden ganar los Titanes: Crear pérdidas de balón. Esta ofensiva ha tenido dificultades para mover el balón y sumar puntos, por lo que los campos cortos serán fundamentales para Tennessee. Haz un mejor trabajo corriendo con Tony Pollard y Tyjae Spears para quitarle la presión a Ward. Continúe obteniendo una productividad vertiginosa de parte de Dre’Mont Jones, quien ha registrado capturas en tres juegos consecutivos.