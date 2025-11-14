Charla preparatoria: Año 41 en La Cañada High para el entrenador de baloncesto Tom Hofman

Tom Hofman está listo para su temporada número 41 como entrenador de baloncesto en La Cañada High, incluidas 39 como entrenador universitario. Es un futuro miembro del Salón de la Fama que sigue entrenando a los 73 años.

La clave es que su esposa, Cindy, todavía disfruta del baloncesto, lo que significa que Tom podrá seguir entrenando. Llevan 53 años casados.

“Me gustan los niños”, dijo. “A mi esposa todavía le encanta”.

Esta será la última temporada de la Liga Río Hondo. La Cañada ha ganado 31 títulos de liga con Hofman. El Río Hondo compaginará con la Liga del Pacífico la próxima temporada.

“No me gusta”, dijo Hofman. “Es una pena.”

La Cañada ha estado ejecutando la misma ofensiva desde el Día 1, copiada de los días de Bobby Knight en Indiana. “Lo modificamos un poco”, dijo Hofman.

Esa ofensiva es la razón por la que a los entrenadores rivales les gusta jugar defensa zonal contra La Cañada. Los jugadores son derrotados por demasiadas bandejas jugando hombre a hombre contra La Cañada.

Hofman está muy orgulloso de entrenar a los niños del vecindario y de asegurarse de que todos sepan que nunca ha reclutado jugadores.

“Lo hicimos de la manera correcta”, dijo. “Realmente nunca hice un contacto inicial”.

La Liga Rio Hondo celebró un día de prensa el jueves en South Pasadena, y los entrenadores rindieron homenaje a la longevidad de Hofman en la misma escuela.

“Su juego aéreo es asombroso”, dijo el entrenador de Blair, Derrick Taylor. “Tener 41 años es mucho tiempo. Es realmente asombroso. Es un tipo de primera clase”.

Es único en su clase, ya que la próxima semana comienza otra temporada de baloncesto. Y dice que esta no será su última temporada mientras su esposa siga disfrutando del juego.

Esta es una mirada diaria a los acontecimientos positivos en los deportes de la escuela secundaria. Para enviar cualquier noticia, envíe un correo electrónico a eric.sondheimer@latimes.com.