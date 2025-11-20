Charla preparatoria: Los jóvenes funcionarios ofrecen esperanza para el futuro en los deportes de secundaria

En los últimos años ha habido escasez de oficiales para los deportes de secundaria. Daniel Ashikian, de 21 años, y Casey Pope, de 18, respondieron al llamado.

Están en su segunda temporada como árbitros en juegos de baloncesto en la unidad del Valle de San Fernando.

“Es mejor que trabajar en McDonald’s”, dijo Pope.

Pope jugaba baloncesto en Monroe High e inmediatamente quiso convertirse en funcionario. Ashikian ha jugado baloncesto solo durante años y quería seguir involucrado en este deporte. Trabajaron en un juego de niñas del equipo universitario junior en Granada Hills esta semana.

South Gate tiene tantas ganas de jugar su partido de semifinales de playoffs el sábado en casa que se rompió una lona para que los funcionarios de la Sección de la Ciudad no puedan considerarlo injugable después de la lluvia esperada el jueves por la noche. Pensé que sólo los entrenadores de béisbol sabían de lonas. pic.twitter.com/tKBsdyrDRR – Eric Sondheimer (@latsondheimer) 20 de noviembre de 2025

Ya es bastante difícil para los oficiales veteranos tratar con entrenadores, jugadores y fanáticos. El hecho de que estos dos jóvenes funcionarios hayan asumido el desafío ofrece esperanza para el futuro: que otros exjugadores se unan a ellos y se conviertan en funcionarios.

