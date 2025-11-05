Charla preparatoria: los sacrificios de Journee Tonga para poner a Leuzinger en los playoffs de la División 2

A veces tienes que sacrificar tener grandes estadísticas para llevar a tu equipo a la victoria. Eso es lo que el corredor de 5 pies 8 pulgadas Journee Tonga ha hecho por Leuzinger esta temporada.

Hace un año, corrió para 2,267 yardas y 29 touchdowns. Esta temporada, para ayudar a Leuzinger a ganar el campeonato de la Bay League, tener marca de 9-1 y ganar un enfrentamiento de playoffs de la División 2 contra el invicto Crean Lutheran el viernes, Tonga ha estado haciendo de todo, desde jugar como mariscal de campo hasta ocupar el puesto.

“Ha sido nuestra navaja suiza”, dijo el entrenador Jason Miller.

Una lesión en la mano del mariscal de campo titular Russell Sekona obligó a Tonga a adoptar una formación salvaje para reemplazarlo. Sekona descubrirá esta semana si puede regresar.

Si eso sucede, Tonga le ayudará con sus habilidades para correr y atrapar.

Esta es una mirada diaria a los acontecimientos positivos en los deportes de la escuela secundaria. Para enviar cualquier noticia, envíe un correo electrónico a eric.sondheimer@latimes.com.