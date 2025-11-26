Charla preparatoria: Rio Hondo Prep busca el título de fútbol de la sección 17

Rio Hondo Prep en Arcadia es como “La pequeña locomotora que pudo”. Los Kares tienen marca de 13-0 y están listos para jugar por el 17º título de fútbol de la Sección Sur el sábado por la noche a pesar de tener un alumnado de sólo 150, de los cuales 82 son niños. Su oponente en la final de la División 5 es el anfitrión Redondo Union, que tiene un cuerpo estudiantil de casi 3.000.

El entrenador Mark Carson dijo que acepta el desafío de que su equipo ascienda, de ganar la División 9 hace dos años a ganar la División 7 la temporada pasada después de años de competir en la División XIII bajo viejos sistemas de playoffs basados ​​en el tamaño, la geografía y el desempeño pasado. Ahora un algoritmo informático decide la ubicación divisional. La escuela tiene grados del séptimo al 12, por lo que Carson comienza a entrenar jugadores en la escuela intermedia con la misma ofensiva hasta la secundaria.

“La clave es que tenemos un excelente programa de fútbol americano para la escuela secundaria”, dijo.

Todos los niños de la escuela saben que jugarán fútbol o trabajarán en el programa como entrenadores. Muchos son atletas de múltiples deportes. La química y el conocimiento que construyen juntos se hace evidente en el campo de fútbol.

“Realmente no prestamos atención a los números del otro equipo”, dijo Carson.

El mariscal de campo Yanick Díaz dijo que ha estado con algunos de sus compañeros desde el jardín de infantes. Confían el uno en el otro.

“Conozco a algunos de estos muchachos desde hace 15 o 16 años”, dijo Díaz. “Aún son 11 contra 11. Preferiré mi 11 al tuyo”.

Esta es una mirada diaria a los acontecimientos positivos en los deportes de la escuela secundaria. Para enviar cualquier noticia, envíe un correo electrónico a eric.sondheimer@latimes.com.