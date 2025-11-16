Charla preparatoria: Zane Daoud, de San Marino, acoge con agrado sus audífonos

Lo sepa o no, Zane Daoud, de 6 pies 5 pulgadas, de San Marino High, será un modelo a seguir para los niños que nacen sordos.
Él era uno de ellos, 60% sordo de nacimiento. Se rebeló contra el uso de audífonos. Se los quitaría constantemente mientras crecía. Cuando estaba en la secundaria, dice que descubrió cuánto podían ayudarlo y dejó de preocuparse por lo que pensara la gente. Debería ser un jugador de baloncesto de primer nivel para San Marino, favorito de la Liga Rio Hondo, esta temporada.
“He aceptado que tengo pérdida de audición”, dijo. “Cuando era más joven, realmente no quería aceptarlo. No quería usar mis audífonos todo el tiempo. No quería usar mis adaptaciones. Negué que los tuviera y actué como si pudiera pasar mi vida sin mis audífonos. A medida que crecí, me di cuenta de que no podía oír sin ellos. “
Es un estudiante sobresaliente y descubrió que sus padres tenían razón.
“Mis padres siempre me decían: ‘Tienes que usarlos’”, dijo. “Dije que no necesitaba usarlos”.
En la escuela secundaria, aprendió que podía oír mejor hablando con la gente y escuchando a su entrenador. La madurez y las experiencias le han enseñado cómo triunfar.
