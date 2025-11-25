Chelsea 3 Barcelona 0: El sensacional Estevao protagoniza el ataque de los Blues a los gigantes españoles

El CHELSEA deslumbró al Barcelona en la Liga de Campeones con una actuación impresionante.

Chelsea salió volando de los bloqueos en Stamford Bridge, pero se le negó dos veces la ventaja.

Enzo Fernández vio anulados dos goles, uno por mano y el segundo por fuera de juego.

Los Blues finalmente tomaron la delantera después de que un impactante intento de despejar el balón terminara con Jules Kounde metiendo su propia portería.

Luego, el Barcelona le dio a los anfitriones una ventaja mayor cuando el capitán Ronald Araujo fue expulsado por segunda tarjeta amarilla tras sacar a Marc Cucurella.

Andrey Santos pensó que había puesto el 2-0 apenas minutos después del segundo tiempo, pero el juez de línea volvió a negarle al Chelsea.

Finalmente consiguieron el segundo de la noche cuando Estevao se abrió paso antes de disparar a casa.

Era 3-0 en el minuto 75 cuando Liam Delap marcó, pero el gol sólo se concedió después de que el VAR amenazara con anularlo por fuera de juego.

