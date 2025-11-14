Cheltenham corre, pero los jefes aún ‘monitorean las condiciones’ mientras persisten las advertencias climáticas en medio del aguacero de la tormenta Claudia

Las carreras de CHELTENHAM están en marcha, pero los jefes continuarán “monitoreando las condiciones” durante todo el día con dos advertencias meteorológicas aún vigentes.

Se han emitido dos amenazas de clima severo, una de ellas de color ámbar, para la sede de los saltos.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

La advertencia ámbar permanecerá vigente hasta las 23:59 horas de esta noche, mientras que la advertencia amarilla se aplicará hasta las 6:00 horas del sábado.

Según la Oficina Meteorológica, existe una “probabilidad media” de inundaciones y alteraciones el viernes por la tarde.

Se pronosticó que “significativamente más” de 30 mm de lluvia golpearían la pista desde el jueves por la noche hasta el viernes.

Y alrededor de las 7:30 de la mañana de hoy todavía parece especialmente pesado, donde podrían caer hasta 8 mm en sólo una hora.

FIEBRE FESTIVAL Reserva tus inolvidables paquetes Cheltenham 2026 con nuestras ofertas exclusivas TESORO NACIONAL Consigue tu paquete de hotel y entradas para Grand National 2026 desde sólo £169

Se espera que llueva prolongadamente durante todo el día, con al menos un 90 por ciento de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día hasta la medianoche.

También se espera que ráfagas de más de 40 mph azoten Prestbury Park.

Pero los patrones confirmaron que el terreno estaba seguro el viernes temprano antes del primer día luego de una lectura inferior a la esperada durante la noche.

Una publicación decía: “Después de 7 mm de lluvia durante la noche, la marcha es de buena a blanda, blanda en algunos lugares y el recorrido es apto para carreras.

Lo más leído en Carreras de Caballos

“Actualmente no hay ninguna inspección prevista.

“Sin embargo, se pronostican lluvias significativas durante todo el día y continuaremos monitoreando las condiciones.

“Agradecemos la paciencia y comprensión de todos y les informaremos en consecuencia a lo largo del día”.

La pista, que acogerá su segunda competición de la temporada, ya se ha visto obligada a cancelar una carrera.

Irónicamente, la muy querida Cross Country Chase, que se habría celebrado hoy, fue abandonada a principios de este mes debido a que el terreno era firme e “imposible de recorrer”.

Se pensaba que Cheltenham casi con seguridad correría en terreno blando o pesado durante el primer día de la Reunión de noviembre.

Pero el excelente drenaje de la pista, junto con la disminución de las precipitaciones, significa que, por ahora, sigue siendo un terreno perfecto para saltos.

APUESTAS GRATIS: OBTENGA LAS MEJORES OFERTAS DE REGISTRO Y OFERTAS DE CARRERAS

Aviso de contenido comercial: aceptar una de las ofertas presentadas en este artículo puede resultar en un pago a The Sun. Debe tener en cuenta que las marcas pagan tarifas para aparecer en las ubicaciones más altas de la página. 18+. Se aplican términos y condiciones. gambleaware.org.

Recuerda apostar responsablemente

Un jugador responsable es alguien que:

Establece límites de tiempo y dinero antes de jugar.

Sólo juega con dinero que pueda permitirse perder

Nunca persigue sus pérdidas

No juega si está molesto, enojado o deprimido

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Gamble Aware – www.gambleaware.org

Encuentre nuestra guía detallada sobre prácticas de juego responsable aquí.