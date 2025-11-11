Chris Eubank Jr afirma que no está ‘muy enamorado otra vez’ con Eubank Sr sólo porque su padre asistió a la pelea de Conor Benn

CHRIS EUBANK JR se ha sincerado sobre su reconciliación con su padre.

El campeón IBO de peso mediano, de 36 años, pasó varios años distanciado de su legendario padre Chris Eubank Sr.

Las cosas llegaron a un punto crítico en el período previo a la pelea de abril con Conor Benn, cuando Eubank Sr calificó la pelea como “intento de asesinato” debido a que su hijo tuvo que reducir su estructura de 5 pies 11 pulgadas a 11 libras y 6 libras.

Luego etiquetó a su hijo como una “desgracia” después de que Eubank Jr abofeteara a Benn con un huevo.

En una noche increíble en el estadio Tottenham Hotspur, los Eubanks sorprendieron al mundo al reunirse para la escalofriante caminata de Jr.

Mientras que Sr también estuvo presente para celebrar la victoria de su hijo en el ring después de la pelea.

A pesar de la demostración pública de unidad padre-hijo, Eubank Jr ha restado importancia a lo cercanos que se han vuelto.

En declaraciones al Mail, dijo: “No ha sido fácil. No es algo que sucede de la noche a la mañana”.

“La gente podría pensar, bueno, él vino a la pelea y ahora todos están enamorados otra vez. No, no es eso.

“Todavía estamos trabajando para intentar volver a cómo eran las cosas hace muchos, muchos años, cuando no teníamos estos problemas.

“Pero tengo confianza en que eventualmente llegaremos allí. Sin embargo, él estará en mi próxima pelea, apoyándome, y eso es muy importante para mí”.

Eubank Jr y Sr recientemente pasaron juntos el cumpleaños del primero por primera vez en seis años.

Pero Jr ha prometido que su padre no participará en la formulación de su plan de acción para el sábado por la noche.

Eubank Sr todavía desaprueba apasionadamente la pelea y el brutal recorte de peso al que tendrá que someterse su hijo.

En su aparición en el programa de YouTube No Glove Lost de SunSport, que se transmite el martes, Eubank Sr dijo: “Miro hacia atrás y calculo. El daño que sufrió Jr aparecerá en tres o cuatro años.

“Mi pregunta es: ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo para las personas que lo hacen? Eso es a lo que nos enfrentamos, no es un juego.

“Bajar de peso a 160 libras, a los 36, es una locura. Pero hemos dicho esto, perder peso, ahí es donde ocurre el daño. Cuando te deshidratas.

“Durante tres años estuve diciendo que esta pelea no debería darse porque los pesos están mal.

“No voy a hablar del mismo tema; ya verás, habrá consecuencias. La deshidratación es peligrosa”.

Los panelistas expertos de SunSport, George Groves y Carl Froch, rechazaron la postura de Eubank Sr, pero el ícono del boxeo británico se mantuvo firme.

“No estabas en la ambulancia con mi hijo”, respondió Eubank padre. “Estaba al borde de la muerte en la ambulancia.

“Él estaba en peligro y, te lo digo, el público no ve eso. Siempre estoy detrás de mi hijo.

“Lo que no estoy detrás es la estupidez y la incompetencia de estos promotores, que incumplen las reglas en términos de pesos, y así es como los peleadores terminan discapacitados”.