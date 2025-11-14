Chris Eubank Jr promete darle a Conor Benn otra paliza en la revancha de la Pelea de la DÉCADA mientras los rivales se enfrentan por última vez.

CHRIS EUBANK JR prometió darle a Conor Benn una paliza que resonará en los siglos.

Hace treinta y cinco años su padre se lo hizo al padre de Nigel, de 29 años.

Y ahora, el hombre de Brighton, de 36 años, ha prometido superar su victoria por puntos de abril con un brutal paro dentro de las 12 rondas.

Y cree que los fans seguirán ronroneando por ello en 2035.

Después de pesar 159,1 libras, Eubank dijo: “Me siento bien, todo está encaminado para una victoria por KO de Chris Eubank Jr.

“Esto es lo que amo hacer, esta es mi vida. No estoy entusiasmado, esto es lo que soy como ser humano, como hombre. Nací, fui criado para luchar.

“Y no puedo esperar para salir y mostrarle al mundo de qué estoy hecho una vez más.

“La primera pelea fue una contendiente a pelea del año. Ésta será una contendiente a pelea de la década”.

Eubank fue multado con £ 375,000 cuando no alcanzó el límite de peso mediano de 160 libras por una agonizante 0,05 libras. el equivalente a una sola batería, la última vez.

Pero antes de la revancha del sábado… vivir PPV DAZN – Eubank con éxito hizo que el peso aumentara a 159,1 libras.

Benn, un peso welter natural de 147 libras, pesaba solo 156 libras a principios de año.

Pero en realidad entró MÁS PESADO que Eubank, inclinando la balanza a 159,4 libras, la mayor cifra de su carrera.

Y dijo: “Estoy emocionado de entrar allí y ofrecer un espectáculo para los aficionados”.

Sin embargo, el trabajo aún no ha terminado, ya que ambos hombres están restringidos a una cláusula de rehidratación de 10 libras para el pesaje adicional de mañana.

Esto significa que si alguno de ellos supera el límite de 170 libras, también se enfrentará a una multa, que se cree que es de £ 100 000 por libra superior.

El promotor Eddie Hearn reveló cuando la pareja salió para el pesaje ceremonial y no oficial: la báscula estaba realmente encendida.

Y fue una lectura fascinante, con Benn pesando 167 libras y Eubank solo 165 libras.