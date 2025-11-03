Chris Eubank Jr publica imágenes impactantes que, según afirma, prueban que su ambulancia fue BLOQUEADA para salir de la pelea de Conor Benn

CHRIS EUBANK JR ha compartido imágenes que, según afirma, prueban que a su ambulancia se le impidió salir del estadio Tottenham Hotspur después de su guerra con Conor Benn.

Eubank Jr fue llevado al hospital después de vencer lo que resultó ser un clásico de 12 asaltos en el estadio de los Spurs de la Premier League en abril.

El campeón de peso mediano IBO, que se redujo a 160.05 libras para la pelea doméstica, afirmó sensacionalmente que el promotor de Benn, Eddie Hearn, jugó un papel en que su ambulancia se viera obligada a esperar 20 minutos antes de partir hacia el hospital en una conferencia de prensa para promover su revancha a finales de este mes.

El supremo de Matchroom Boxing, Hearn, negó con vehemencia la acusación y amenazó con emprender acciones legales contra Jr si no se retractaba de su declaración.

Pero Jr ha redoblado el reclamo con un video en sus canales de redes sociales, que insiste que valida su acusación.

En el clip de 19 segundos, se puede ver una ambulancia esperando junto a una puerta de salida con hordas de personas caminando.

Y en medio del caos se puede escuchar a alguien gritar: “Abre la maldita puerta”.

El video se corta una fracción de segundo después de que una persona desconocida se pone frente a la cámara y dice: “No película eso, sí”.

En la leyenda que acompaña a la publicación, Eubank Jr afirmó que las imágenes mostraban a su equipo suplicando a seguridad que permitieran que la ambulancia se dirigiera al hospital.

Decía: “Estas son imágenes de mi ambulancia a la que se le impidió salir del estadio Tottenham Hotspur el 26 de abril y mi equipo gritando a seguridad que abrieran la puerta para que podamos llegar al hospital.

“En este momento he estado en la parte trasera de esa ambulancia durante más de 20 minutos.

“Eddie Hearn Les dije a todos que mentí sobre esto, pero la verdad es que sucedió y tenemos que asegurarnos de que situaciones como esta no vuelvan a suceder en nuestro deporte.

“El boxeo ya es bastante peligroso, no podemos impedir que los peleadores reciban atención médica después de pelear”.

Hearn aún tiene que responder a la afirmación de Jr de que él fue directamente responsable de la retención de su ambulancia.

El hombre de 46 años podría responder cumpliendo su promesa de emprender acciones legales.

Inmediatamente después de la afirmación inicial de Jr, Hearn, entusiasmado, dijo: “En realidad no podía creer lo que estaba escuchando.

“Y él dijo: ‘Oh, ¿qué vas a hacer, demandarme?’ Sí. Absolutamente jodidamente.

“Porque no me estás acusando a mí ni a mi compañía de cosas así”.

Eubank Jr y Benn, los hijos de las leyendas del boxeo británico Chris Eubank y Nigel Benn, renovarán su famosa rivalidad familiar en la casa de los Spurs una semana el sábado por la noche.

SunSport se comunicó con Matchroom Boxing para solicitar comentarios.