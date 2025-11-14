Chris Eubank Jr y Conor Benn son boxeadores nepo que desafían una de las mayores ideas preconcebidas del boxeo en una brutal revancha.

CHRIS EUBANK JR y Conor Benn han derribado una de las grandes ideas preconcebidas sobre el boxeo y los increíbles maníacos que lo practican.

Cuenta la leyenda que “los chicos elegantes no saben golpear, los chicos ricos no pueden ir al pozo”.

Y el ícono del peso mediano de los 80, Marvin Hagler, dijo la famosa frase: “Es difícil levantarse de la cama para salir a correr a las 5 de la mañana cuando has estado durmiendo en pijama de seda”.

Los hombres más duros de la historia de este bárbaro deporte procedían en su mayoría de la esclavitud, la pobreza o la prisión.

Cuando el hijo de 16 años de Mike Tyson dijo que quería seguir los infames pasos de su padre, el hombre más malo del planeta le dijo: “¡Fuiste a una escuela privada! No puedes ser boxeador”.

“No puedes ser un luchador con eso. ¿Quieres pelear contra tipos como yo? ¿Animales? “

“Son muchos sacrificios, dolor, sufrimiento. Recibí los golpes para que mis hijos no tuvieran que hacerlo”.

Su héroe y leyenda libra por libra, Roberto Durán, lo resumió aún mejor cuando dijo: “Hasta el día de hoy creo que los campeones de boxeo nunca provienen de barrios ricos.

“Vienen de las cloacas. Es la ley de Dios”.

Entonces, ¿qué estaban haciendo Eubank Jr, de 36 años, y Conor Benn, de 29, en abril pasado, en ese bache de Tottenham?

¿Y cómo lo van a volver a ejecutar esta noche?

Ambos tuvieron una infancia lujosa, durante la cual estuvieron protegidos de las profundidades físicas y psicológicas a las que sus padres tuvieron que sumergirse para forjar sus brillantes futuros.

Benn habla español con fluidez y pasó sus años de formación en Australia y España. Eubank juega al póquer con Neymar.

Ambos fueron a escuelas privadas.

Sus padres les dieron caminos fáciles hacia el gran éxito y los promotores los pusieron por delante de mejores talentos para vender entradas.

Tenían todas las razones y estrategias de salida preparadas para cuando las cosas se pusieran difíciles.

Eubank había mostrado un corazón y una barbilla hereditarios en las derrotas ante Billy Joe Saunders y George Groves y en una victoria de revancha en 2023 contra Liam Smith.

Pero Benn, eternamente perseguido por un caso de dopaje que ganó pero que aún arroja sombra sobre algunas de sus victorias más llamativas, llegó al original con mucho que demostrar.

Ambos resistieron tormentas, ambos resultaron heridos y hacia el final lucharon a base de humo y orgullo familiar.

Tony Bellew, ex estrella del ring, cree que la pareja merece los mayores elogios por intercambiar vidas cómodas por dinero en efectivo en el juego más difícil.

Pero el ex campeón mundial de peso súper mediano Carl Froch no está de acuerdo.

El héroe de Nottingham dijo a SunSport: “Dice que vendieron un estadio y ganaron mucho dinero, y eso es increíble.

“Pero eso se basa principalmente en sus nombres, eso es todo, nada más.

“Si estos muchachos no tuvieran sus nombres, estarían peleando por títulos británicos, y a mucha gente no les importaría. Es boxeo de nivel británico y una gran pelea”.

El sensato Froch, de 49 años, deja en claro que realmente le gusta Benn y que respeta a un Eubank Jr novato y crudo que se atrevió a enfrentarlo hace unos 12 años, cuando The Cobra estaba cerca de su mejor momento para vencer a Groves.

Pero se niega a celebrar sus logros deportivos (o la falta de ellos).

Explicó: “Benn necesita volver a bajar a 147 libras a continuación y Eubank obtendrá lo que pueda con Jake Paul u otro truco.

“Boxeó con Billy Joe Saunders hace años y perdió porque empezó demasiado lento.

“Perdió ante George Groves, que ya había pasado por su mejor momento, que tenía un hombro dudoso y yo ya lo había solucionado, y venció a James DeGale cuando terminó, por lo que Eubank Jr lo hizo todo.

“Eubank es muy valiente, pero nunca hizo su aprendizaje. Si su saldo bancario es su logro, entonces lo ha hecho muy bien. Pero estoy criticando este nivel al preguntar: ‘¿Dónde está tu ambición por títulos mundiales?’. Antes de convertirme en profesional, tenía un trabajo de mierda, ganaba £12.000 al año y fumaba marihuana. No iba a ninguna parte.

“No me convertí en profesional hasta los 25 años. Entonces todo lo que quería era el título británico, el cinturón de Lonsdale, y todavía lo consigo ahora”.

Groves, el rival de Froch en dos peleas, quien venció a Eubank Jr en un thriller cerrado, les da más crédito.

Dijo: “Creo que Conor gana la revancha; él tiene más que ganar, vengar la derrota.

“Eubank Jr se equivocó mucho en el primero.

“Puedo ver cómo la gente piensa que, debido a que Eubank lo mezcló conmigo, no pueden comprender cómo Conor pudo competir con él de esa manera, un diminuto peso welter. Pero él fue y lo hizo. Ellos lo sacudieron”.