Chris Eubank Jr y Sr quedan “ATRASADOS EN EL ASCENSOR” antes de que Conor Benn pelee mientras Next Gen dice “el sabotaje comienza de nuevo”

CHRIS EUBANK Jr y Sr quedaron atrapados en un ascensor pocas horas antes de la gran pelea de esta noche contra Conor Benn.

El joven Eubank bromeó diciendo que el extraño incidente fue un “sabotaje” antes de su pelea.

La cartelera de la pelea ya estaba en marcha en el estadio Tottenham Hotspur en el período previo a la pelea masiva.

La pareja se dirigía al lugar, pero vieron que un ascensor atascado detuvo su avance.

Se puede ver a Eubank Jr, de 36 años, sonriendo y diciendo: “El sabotaje comienza de nuevo, nuestro ascensor no funciona. Está bien”.

Su padre intervino con un eslogan optimista y agregó: “Todo lo que sucede, sucede por nuestro propio bien”.

Jr aprovechó el tiempo libre adicional como otra oportunidad más para hablar mal de su inminente oponente.

Dijo: “Puedes detener los ascensores, puedes evitar que entren los autos, pero no puedes cambiar tu destino, amigo mío.

“Esa maldita paliza se acerca. Faltan horas para que lleguemos a la escuela”.

Luego, otra voz interrumpe la incómoda espera en el ascensor para informar al séquito que deben subir las escaleras.

Y al final, la pareja llegó al lugar sin más incidentes, con la multitud abarrotada aplaudiendo salvajemente al ver a Eubank Sr emerger detrás de Next Gen.

Eubank tiene motivos para estar confiado, entrando a la pelea como el favorito, habiendo ganado la primera pelea del dúo en abril por decisión unánime.

