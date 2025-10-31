Chris Fields III lleva a Carson a vencer a San Pedro

Cuando la temporada regular de fútbol americano de la Sección City terminó el jueves por la noche, lo que quedó claro es que Carson High obtuvo el puesto número 1 para los playoffs de la División Abierta.

Los Colts, 11 veces campeones del City (7-3, 4-0), concluyeron el campeonato de la Marine League con una victoria como visitantes 41-21 sobre San Pedro detrás de las piernas y el brazo del mariscal de campo junior Chris Fields III.

Fields corrió para 197 yardas y dos touchdowns y lanzó para 242 yardas y tres touchdowns para mantener a los Piratas (5-5, 3-1) frustrados de principio a fin. Craig Walker atrapó pases de touchdown de 60, 33 y 36 yardas.

Al mismo tiempo, la defensa de Carson recuperó un balón suelto, detuvo a San Pedro dos veces en cuartos intentos en la segunda mitad e hizo un trabajo excepcional conteniendo al receptor estrella de San Pedro, Elias Redlew, quien estuvo limitado a tres recepciones para 28 yardas.

Al cornerback Darren Panton de Carson se le asignó la tarea de seguir a Redlew donde quiera que fuera en el campo. “Fue divertido”, dijo Panton después. “Me encanta la competencia”.

Jaxton Brown de San Pedro tuvo una devolución de patada inicial para touchdown anulada por una penalización por sujetar. “Jugaron bien y ejecutaron”, dijo el entrenador de San Pedro, Corey Walsh, sobre los Colts.

Elias Redlew de San Pedro hizo malabarismos y finalmente atrapó con una mano en cuarta oportunidad para un primer intento contra Carson. (Craig Weston)

Fields dijo que ha ganado 20 libras desde el final de la temporada pasada, lo que le ha ayudado a recibir mejor el castigo y a superar las tacleadas. “Estoy creciendo en mi cuerpo”, dijo.

Carson se fue con una ventaja de 21-14 en el medio tiempo. San Pedro regresó al juego al final de la primera mitad con una recepción circense de 17 yardas en cuarto intento de Redlew en la que hizo malabarismos con el balón antes de atraparlo con una mano para un primer intento. Darren Riingen anotó en una carrera de cuatro yardas.

Aparte de un balón suelto en una captura, Fields fue difícil de detener. Corrió para 99 yardas y dos touchdowns en la primera mitad. Eric Myers finalizó con 109 yardas terrestres para los Piratas.

La defensa de Carson obliga a Michael Artiga de San Pedro a perder el balón en un balón suelto. (Craig Weston)

Los emparejamientos de playoffs de la Sección City se anunciarán el sábado después de las 5 pm. El partido de campeonato de la División Abierta será el 29 de noviembre en Los Ángeles. Colegio del Suroeste. El trofeo perpetuo otorgado a Narbona la temporada pasada, que luego se pidió ser devuelto después de que los gauchos dejaran vacante el título, aún no se ha encontrado. Narbonne (0-9) está bajo tres años de prueba por violación de las reglas y no es elegible para los playoffs.

Birmingham ganó el título de la Liga West Valley y tiene una racha de 54 victorias consecutivas contra oponentes de la Sección de la Ciudad. Fields dijo que Carson está dispuesto a enfrentarse a todos los rivales.

Chris Fields de Carson corrió para 197 yardas y dos touchdowns y lanzó para 242 yardas y tres touchdowns en la victoria 41-21 sobre San Pedro. pic.twitter.com/6qTCml6wY5 – Eric Sondheimer (@latsondheimer) 31 de octubre de 2025

Los Colts se han recuperado en el momento adecuado. Tendrán una semana libre la próxima semana antes de abrir los playoffs de la División Abierta.