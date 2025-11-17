Christian Horner Las marcas rivales de F1 despidieron al jefe de Red Bull por “arrogante” y afirman que el programa de Netflix Drive to Survive lo “cambió”

El jefe de McLAREN, Zak Brown, criticó al ex director de Red Bull, Christian Horner, alegando que su “arrogancia” provocó errores en el equipo.

Los dos gigantes de la Fórmula Uno mantienen una relación hostil que se remonta a tres décadas.

Primero se enfrentaron entre sí en la Fórmula Tres, pero luego llevaron esa rivalidad fuera de la pista y la llevaron a la F1.

Los últimos años en este deporte han sido particularmente gélidos, con Brown y Horner disparando de un lado a otro mientras sus equipos continuaban formando una estrecha rivalidad en la parrilla.

Pero ahora Brown ha revelado lo que piensa sobre el ex hombre de Red Bull, que fue despedido en julio.

El hombre de 54 años admitió que ya no se lleva bien con Horner y afirmó que ‘Drive to Survive’, la serie documental de F1 producida por Netflix, lo “cambió”.

Le dijo al Telegraph: “Conozco a Christian desde hace más de 30 años. Solíamos llevarnos bien. Sus resultados son sorprendentes. Así que me quito el sombrero.

“Pero ha cambiado. Creo que la fama de Drive to Survive, el dinero, la gloria, todo se ha vuelto demasiado”.

Cuando se le preguntó si Horner “juega limpio” dentro y fuera de la pista, añadió: “A veces, no.

“Cuando yo corría, había pilotos que corrían duro y sacaban dos ruedas de la pista a los autos de sus competidores.

“Pero otros conductores te sacan las cuatro ruedas de la pista. Eso no está bien. Yo soy un tipo de dos ruedas. Christian es un tipo de cuatro ruedas”.

“Hizo acusaciones contra nuestro equipo. No puedo imaginar que las creyera. Simplemente tenía la intención de perturbarnos”.

Red Bull se acercó a la FIA en noviembre pasado para acusar a McLaren de inyectar agua ilegalmente en sus neumáticos en un intento por enfriarlos rápidamente durante las carreras.

Sobre las acusaciones, Brown continuó diciendo: “Independientemente de la legalidad, todos en el deporte saben que no harías eso por razones técnicas”.

El jefe de McLaren luego acusó a Horner de ser arrogante y agregó: “Tengo un ego enorme. No se equivoquen.

“El ego es bueno. La arrogancia es terrible. Para mí, el ego tiene que ver con el orgullo.

“Protege mi marca y el desempeño del equipo. La arrogancia te hace cometer errores”.