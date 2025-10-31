Cinco movimientos fuera de temporada que podrían llevar a los Marineros a una Serie Mundial | Análisis

Tres cosas a tener en cuenta mientras los Marineros se embarcan en lo que podría ser la temporada baja más importante en la historia de la franquicia:

1. Tienen la menor necesidad de plantilla del régimen de Jerry Dipoto/Justin Hollander.

2. Tienen el mayor espacio en nómina que han tenido en la década bajo Dipoto/Hollander.

3. Tienen uno de los sistemas agrícolas más ricos del béisbol, y se espera que varios prospectos de gran prestigio contribuyan en algún momento de 2026.

Los Marineros estuvieron al borde de la Serie Mundial este año debido a una serie de movimientos (en su mayoría) sensatos desde el inicio de la primera reconstrucción completa de la franquicia en 2019.

Ha habido tropiezos en el camino, ciertamente, pero en Cal Raleigh, JP Crawford y Julio Rodríguez los Marineros han construido el mejor núcleo central del béisbol, impulsados ​​por un aparato de lanzamiento que produce brazos jóvenes casi tanto como el arce de tu vecino produce hojas por todo tu jardín.

La ventana para competir está más abierta que nunca para los Marineros, y han llegado a un punto en su ciclo competitivo en el que pueden darse el lujo de hacer un “lujo” (o dos).

Ahora no es el momento de la disciplina. Con la oportunidad de capitalizar todo el impulso que crearon en octubre, los Marineros deben ser audaces este invierno.

Teniendo esto en cuenta, aquí hay cinco movimientos que los Marineros deberían considerar en esta temporada baja:

1. Cambie por el mejor lanzador del planeta.

A finales de la temporada 2024, mientras Tarik Skubal se acercaba a su primer premio Cy Young de la Liga Americana, un evaluador de talentos de la MLB con cuatro décadas de experiencia en el béisbol profesional hizo un comentario improvisado sobre el as de los Tigres de Detroit.

“Es el mejor abridor zurdo que he visto en mi vida”, dijo el evaluador veterano.

Skubal fue aún mejor en 2025, y hay primeros informes esta temporada baja de que podría terminar lanzando en otro lugar en 2026.

Skubal, quien cumplirá 29 años el 20 de noviembre, será agente libre después de la temporada 2026, y se espera que obtenga el contrato más grande jamás logrado por un lanzador, un acuerdo que podría superar los $400 millones.

Ese rango de precios podría ser demasiado alto para que Detroit lo vuelva a contratar, y algunos han sugerido que Skubal, representado por el mega agente Scott Boras, podría estar en el bloque de cambios este invierno si los Tigres llegan a esa conclusión: que querrían obtener algún paquete de prospectos a cambio antes de que firme un contrato de agente libre con, presumiblemente, uno de los gigantes del deporte (los Mets de Nueva York o los Dodgers de Los Ángeles) dentro de un año.

Y si los Tigres escuchan ofertas, los Marineros deberían ser los primeros en hacer un lanzamiento para adquirir al zurdo que fue incluido en el Salón de la Fama de la Universidad de Seattle en 2024.

He aquí una propuesta:

Los marineros obtienen: LZ Tarik Skubal

Los tigres obtienen: LD Logan Evans, LD/LZ Jurrangelo Cijntje, SS Felnin Celesten.

Los Marineros, sin duda, se resistirían a este costo de adquisición. Los tres jugadores que van a Detroit, en este ejercicio, están o han estado clasificados entre los 100 mejores prospectos del deporte. A modo de comparación, los Cerveceros de Milwaukee recuperaron solo un prospecto Top 100 (el jugador de cuadro Joey Ortiz, más un relevista y una selección de draft de ronda de equilibrio competitivo) para el as Corbin Burnes de cara a 2024, un año antes de llegar a la agencia libre.

Evans lanzó bien para los Marineros este año cuando tenía 24 años en su primera temporada en la MLB. Celesten es un campocorto ambidiestro de 20 años con tantas ventajas como cualquiera en el sistema de las M; y Cijntje, el lanzador ambidiestro seleccionado en la primera ronda de 2024, sería una perspectiva dolorosa para los M si se separaran.

Y quizás sea excesivo para lo que seguramente sería sólo un año de servicios de cualquier lanzador.

Pero este es Tarik Skubal… en su mejor momento… y en su última temporada a un precio que los Marineros podían pagar (se proyecta que gane alrededor de $18 millones en su último año de arbitraje).

Los Marineros estaban así de cerca de su primera Serie Mundial, y Skubal es el tipo de talento (el arco alrededor de una plantilla completa) que podría llevarlos a la cima de la montaña.

Definitivamente vale la pena intentarlo.

2. Volver a contratar a Josh Naylor

3. Renovar a Jorge Polanco

Los Marineros tienen una de las mejores situaciones de jardín en la MLB, anclada por Rodríguez en el centro. Randy Arozarena regresará al jardín izquierdo en 2026 en su última temporada al mando del club antes de llegar a la agencia libre el próximo invierno.

Y, claro, el agente libre Kyle Tucker encajaría perfectamente en el jardín derecho de Seattle, pero la idea de que los Marineros le den a cualquier agente libre un acuerdo de $400 millones es tan descabellada como que tu vecino limpie voluntariamente las hojas de tu jardín.

Los Marineros ya tienen una situación manejable (y asequible) en el jardín derecho con Víctor Robles y Dominic Canzone, y todo indica que la recuperarán con esa combinación de jardines en el 26.

El cuadro interior no está tan asentado. Los Marineros no han cerrado la puerta a la posibilidad de volver a contratar a Eugenio Suárez, pero el camino más probable es abrir la puerta para que dos jugadores jóvenes, Ben Williamson y el principal prospecto Colt Emerson, ganen el puesto de tercera base en los entrenamientos de primavera.

Cole Young, de manera similar, es el favorito temprano en la segunda base.

Lo que nos lleva a Naylor y Polanco, dos de los héroes del equipo en octubre.

Naylor, de 28 años, debería ser la principal prioridad de los Marineros este invierno y, según todos los indicios, lo es. Por un lado, al principio no tienen una segunda opción. Por otro lado, Naylor demostró ser la persona perfecta en Seattle.

Se necesitará el contrato de agente libre más grande que Dipoto y Hollander hayan otorgado a un jugador de posición: probablemente de cuatro años de duración y en algún lugar entre $18 y $20 millones por año.

Naylor lo vale y los Marineros finalmente se darán cuenta de ello.

Es una discusión similar en torno a Polanco, quien viene de una de las mejores temporadas de su carrera.

Se espera que rechace una opción del club de $6 millones y entre en la agencia libre antes de su temporada de 32 años. Podría buscar un contrato de dos años en el rango de $12 a $14 millones y, al igual que Naylor, vale eso para Seattle como un jugador que dividiría el tiempo entre la segunda base y el bateador designado (y serviría como primera base suplente).

4. Intercambiar a Luis Castillo

Hubo rumores sobre Castillo en el bloque comercial la temporada baja pasada, y ese podría ser el caso nuevamente este invierno.

Esta no sería una medida fácil de orquestar en múltiples frentes.

Castillo, en primer lugar, es una figura enormemente popular en el camerino de los Marineros. También ha sido enormemente productivo y duradero, registrando una efectividad de 3.46 en 106 aperturas durante las últimas tres temporadas y media en Seattle.

También es el jugador mejor pagado de los Marineros, programado para ganar $24 millones en cada una de las próximas dos temporadas, con una opción de adquisición de $25 millones para 2028. Los Marineros no han dado ninguna indicación de que querrían cambiar a Castillo o que necesitan deshacerse de su contrato, y sería un desafío obtener el mismo valor a cambio por él.

Dicho esto, un puñado de clubes con nóminas más grandes (Mets de Nueva York, Gigantes de San Francisco, Filis de Filadelfia, Padres de San Diego, Cachorros de Chicago, por nombrar algunos) creen que necesitarán lanzadores abridores este invierno, y Castillo encajaría en todos ellos.

5. Contratar a un relevista de alto apalancamiento comprobado

Durante los últimos años, los Marineros han extraído más valor de su bullpen que cualquier otro lugar de su plantilla (y quizás tanto como cualquier equipo de la MLB en esa área).

Solo este año, los cuatro mejores lanzadores de relevo de Seattle, Andrés Muñoz, Matt Brash, Gabe Speier y Eduard Bazardo, ganaron $5 millones combinados y terminaron con un total combinado de 6.6 victorias por encima del reemplazo (a través de Baseball Reference).

Consideremos que, en el mercado abierto, un solo WAR en los últimos dos años ha valido aproximadamente entre 8 y 10 millones de dólares y, sí, eso es una plusvalía excepcional.

Es hora de que los Marineros utilicen algunos de esos ahorros y lo conviertan en otro relevista probado en las últimas entradas.

Deberían comenzar por elegir las tres opciones restantes en el contrato amigable con el club que Muñoz firmó en 2022. Ese acuerdo le garantizaba a Muñoz $7.5 millones durante cuatro temporadas (hasta 2025), con una opción de $6 millones para el 26, $8 millones para el 27 y $10 millones para el 28.

Muñoz se ha convertido en uno de los cerradores de élite del deporte, y garantizar los $24 millones durante las próximas tres temporadas sigue siendo una ganga para los Marineros y, lo que es más importante, le dará a Muñoz algo de tranquilidad después de que cerró esta temporada bajo una nube de incertidumbre contractual.

Próximo paso: contratar a Devin Williams con un contrato de agente libre por un año y 10 millones de dólares.

Williams, de 31 años, había sido un cerrador de élite con los Cerveceros antes de ser traspasado a los Yankees antes de la temporada de 2025. Logró una efectividad de 4.79, la más alta de su carrera en Nueva York, pero sus datos subyacentes se mantuvieron sólidos este año (su cambio sigue siendo uno de los lanzamientos más valiosos del béisbol) y sería una incorporación inteligente en un contrato a corto plazo.

Agregar un relevista del calibre de Williams es exactamente el tipo de artículo de “lujo” que los Marineros deberían comprar este invierno. Han acumulado un capital creíble entre una entusiasta base de fanáticos y deberían invertirlo después de su trascendental octubre.