Home Deportes Clasificación de los 25 mejores fútbol americano de escuelas secundarias de Los...

Clasificación de los 25 mejores fútbol americano de escuelas secundarias de Los Angeles Times

By
Enrique Salazar
-
6
0



Una mirada a los 25 mejores equipos de fútbol de escuelas secundarias del sur:

Rk. Resultado escolar (registro); Próximo partido; clasificación de la semana pasada

1. ST. JUAN BOSCO (9-0) der. Servita, 42-0; contra Mater Dei, viernes; 1

2. SIERRA CAÑÓN (9-0) der. Obispo Amat, 40-0; en Loyola, el viernes; 2

3. CENTENARIO DE CORONA (8-1) der. Norco, 59-49; vs. Chaparral, jueves; 3

4. MISIÓN VIEJO (8-1) der. Edison, 37-20; contra Los Alamitos en Artesia, el jueves; 4

5. SANTA MARGARITA (6-3) derrotó. Orange Luterano, 28-7; en JSerra, el viernes; 5

6. MATER DEI (7-2) der. JSerra, 40-7; en San Juan Bosco, el viernes; 6

7. LOS ALAMITOS (8-1) perdió ante San Clemente, 28-9; vs. Mission Viejo en Artesia, el jueves; 7

8. SERVITE (5-4) perdió ante San Juan Bosco, 42-0; contra Orange Lutheran en Orange Coast College, el viernes; 8

9. ORANGE LUTHERAN (2-7*) perdió ante Santa Margarita, 28-7; contra Servite en Orange Coast College, el viernes; 9

10. CORONA DEL MAR (9-0) der. Tesoro, 47-8; en Yorba Linda, jueves;10

11. OXNARD PACIFICA (9-0) der. Valle de Simi, 42-20; en Obispo Diego, el viernes; 12

12. LEUZINGER (7-1) derrotó. Mira Costa, 27-14; en Lawndale, el jueves; 14

13. VISTA MURRIETA (7-2) der. Valle de Murrieta, 42-35; contra Norco, jueves; 17

14. VALLE DE MURRIETA (6-3) perdió ante Vista Murrieta, 42-35; contra Eastvale Roosevelt, jueves; 11

15. COLINAS DE SAN JUAN (7-2) der. Parque Villa, 28-10; vs. Tesoro, jueves; 15

16. BEAUMONT (6-2) derrotó. Valle de los Cítricos, 56-3; en Redlands East Valley, el jueves; 16

17. DOWNEY (8-1) derrotó. Warren, 42-0; en Domínguez, el jueves; 18

18. CREAN LUTHERAN (9-0) der. Playa Huntington, 31-28; contra Laguna Hills, jueves; 19

19. RANCHO CUCAMONGA (6-3) der. Etiwanda, 41-7; contra Chino Hills, jueves; 20

20. CHINO HILLS (7-2) derrotó. Damián 27-19; en Rancho Cucamonga, el viernes; NR

21. VALENCIA (8-1) derrota. ciervo, 38-7; en Castaic, el próximo viernes; 23

22. DAMIEN (7-2) perdió ante Chino Hills, 27-19; en Ayala, el jueves; 13

23. AQUINO (8-1) der. Cristiano del Valle de Capistrano, 46-7; vs. Village Christian, el próximo viernes; 24

24. CHAPARRAL (5-4) der. Eastvale Roosevelt, 61-23; en el Centenario de Corona, el jueves; 25

25. CHAMINADA (5-4) der. Loyola, 52-0; en Sherman Oaks Notre Dame, el viernes; NR

*-incluye dos pérdidas por pérdida



Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here