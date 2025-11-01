Clasificación de los 25 mejores fútbol americano de escuelas secundarias de Los Angeles Times

Una mirada a los 25 mejores equipos de fútbol de escuelas secundarias del sur:
Rk. Resultado escolar (registro); Próximo partido; clasificación de la semana pasada
1. ST. JUAN BOSCO (9-0) der. Servita, 42-0; contra Mater Dei, viernes; 1
2. SIERRA CAÑÓN (9-0) der. Obispo Amat, 40-0; en Loyola, el viernes; 2
3. CENTENARIO DE CORONA (8-1) der. Norco, 59-49; vs. Chaparral, jueves; 3
4. MISIÓN VIEJO (8-1) der. Edison, 37-20; contra Los Alamitos en Artesia, el jueves; 4
5. SANTA MARGARITA (6-3) derrotó. Orange Luterano, 28-7; en JSerra, el viernes; 5
6. MATER DEI (7-2) der. JSerra, 40-7; en San Juan Bosco, el viernes; 6
7. LOS ALAMITOS (8-1) perdió ante San Clemente, 28-9; vs. Mission Viejo en Artesia, el jueves; 7
8. SERVITE (5-4) perdió ante San Juan Bosco, 42-0; contra Orange Lutheran en Orange Coast College, el viernes; 8
9. ORANGE LUTHERAN (2-7*) perdió ante Santa Margarita, 28-7; contra Servite en Orange Coast College, el viernes; 9
10. CORONA DEL MAR (9-0) der. Tesoro, 47-8; en Yorba Linda, jueves;10
11. OXNARD PACIFICA (9-0) der. Valle de Simi, 42-20; en Obispo Diego, el viernes; 12
12. LEUZINGER (7-1) derrotó. Mira Costa, 27-14; en Lawndale, el jueves; 14
13. VISTA MURRIETA (7-2) der. Valle de Murrieta, 42-35; contra Norco, jueves; 17
14. VALLE DE MURRIETA (6-3) perdió ante Vista Murrieta, 42-35; contra Eastvale Roosevelt, jueves; 11
15. COLINAS DE SAN JUAN (7-2) der. Parque Villa, 28-10; vs. Tesoro, jueves; 15
16. BEAUMONT (6-2) derrotó. Valle de los Cítricos, 56-3; en Redlands East Valley, el jueves; 16
17. DOWNEY (8-1) derrotó. Warren, 42-0; en Domínguez, el jueves; 18
18. CREAN LUTHERAN (9-0) der. Playa Huntington, 31-28; contra Laguna Hills, jueves; 19
19. RANCHO CUCAMONGA (6-3) der. Etiwanda, 41-7; contra Chino Hills, jueves; 20
20. CHINO HILLS (7-2) derrotó. Damián 27-19; en Rancho Cucamonga, el viernes; NR
21. VALENCIA (8-1) derrota. ciervo, 38-7; en Castaic, el próximo viernes; 23
22. DAMIEN (7-2) perdió ante Chino Hills, 27-19; en Ayala, el jueves; 13
23. AQUINO (8-1) der. Cristiano del Valle de Capistrano, 46-7; vs. Village Christian, el próximo viernes; 24
24. CHAPARRAL (5-4) der. Eastvale Roosevelt, 61-23; en el Centenario de Corona, el jueves; 25
25. CHAMINADA (5-4) der. Loyola, 52-0; en Sherman Oaks Notre Dame, el viernes; NR
*-incluye dos pérdidas por pérdida