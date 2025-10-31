Clayton Kershaw en su última noche de juego en el Dodger Stadium

Tan pronto como Blake Treinen entró para la novena entrada del Juego 5 de la Serie Mundial el miércoles por la noche, Clayton Kershaw bajó la guardia y comenzó a mirar a su alrededor.

Durante las tres horas anteriores, el futuro lanzador del Salón de la Fama había estado concentrado en el juego, preparándose mentalmente para una posible aparición como relevista desde el bullpen.

Pero cuando eso no sucedió, Kershaw, de 37 años, se permitió relajarse, contempló la escena de una noche de octubre en Chavez Ravine y absorbió los momentos finales de lo que fue su último juego en el Dodger Stadium.

“Es un pensamiento extraño, como, ‘Este es tu último juego allí'”, dijo Kershaw, quien anunció el mes pasado que se retirará al final de esta temporada. “Y no es un pensamiento triste. Sinceramente, sólo un pensamiento de agradecimiento. Es como, ‘Hombre, pasamos muchos buenos momentos aquí'”.

Gane o pierda en los Juegos 6 y 7 de esta Serie Mundial, la carrera general de Kershaw terminará este fin de semana en el Rogers Centre de Toronto. Pero el miércoles por la noche cerró el libro sobre el estadio que ha llamado hogar durante las 18 temporadas de su ilustre carrera en la MLB.

El Dodger Stadium es donde Kershaw hizo su debut en las Grandes Ligas por primera vez en mayo de 2008, como un prospecto zurdo muy esperado con una gran curva y comportamiento tranquilo. Fue el escenario de su ascenso al estrellato durante las casi dos décadas siguientes, mientras conseguía tres premios Cy Young, el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2014 y una efectividad de 2.53 en su carrera que lo ubica como el mejor entre los lanzadores con 1,000 entradas en la era de la pelota viva.

Es donde experimentó algunos de los momentos más decisivos de su carrera, incluido un juego sin hits en 2014 y su ponche número 3.000 a principios de este año. También es donde sufrió repetidas decepciones en octubre, ninguna mayor que los jonrones consecutivos que permitió en el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2019.

En otras palabras, siempre fue el hogar de Kershaw, el lugar al que regresaría día tras día, año tras año, temporada tras temporada, sin importar los altibajos, los dolores y molestias, los éxitos o los fracasos.

“Comencé a pensar en ello cuando terminó el juego”, dijo Kershaw, quien eligió atravesar el campo para regresar a la casa club después del juego del miércoles en lugar del túnel del bullpen conectado. “Pensé: ‘Hombre, podría cruzar esta cosa una vez más'”.

Aproximadamente una hora más tarde, Kershaw se quedaría en el campo un poco más, acompañado en una reunión improvisada por su esposa, Ellen; sus cuatro hijos; y otros familiares y amigos que asistieron a su último partido en casa.

“Ellen simplemente envió un mensaje de texto después y dijo: ‘Oye, tenemos un equipo grande’”, dijo Kershaw. “Entonces pensé: ‘Bueno, ve al campo. Intentaré ducharme rápido para que podamos pasar el rato'”.

Las cámaras de televisión captaron a Kershaw riéndose mientras sus hijos corrían por las bases, intentaban lanzar pelotas de béisbol a un dron que flotaba en el aire y disfrutaban de un diamante que se había convertido en el patio de recreo de su infancia a lo largo de los años.

En un momento, Kershaw posó con el equipo de mantenimiento del Dodger Stadium para una foto, de pie en un montículo que habían cuidado durante las 228 aperturas de su carrera en el estadio.

“Honestamente, fue increíble”, dijo Kershaw. “Era la manera perfecta de hacerlo. Tener a todos ahí afuera, corriendo… No fue planeado, inesperado, pero fue un gran recuerdo”.

Kershaw, por supuesto, espera agregar un recuerdo más del Dodger Stadium la próxima semana. Si el equipo puede revertir su déficit de tres juegos a dos en la Serie Mundial este fin de semana en Toronto, regresaría a Chavez Ravine para celebrar el campeonato.

Sin embargo, si no, tendrá un par de momentos de despedida para apreciar, desde la escena posterior al juego del miércoles en el campo, hasta la última salida de su carrera en el Dodger Stadium en el Juego 4, en el que dejó varadas las bases llenas en el 12 para uno de los mayores outs de toda su carrera.

“Estoy muy agradecido por cómo fue, a diferencia de la última vez antes”, bromeó, habiendo permitido cinco carreras en su única otra aparición en el Dodger Stadium en esta postemporada. “No puedes planear nada de eso. Quién sabe si alguna vez funciona. Pero sí, sacar eso último fue genial”.

También lo fue el suyo anoche el miércoles.