Cleveland avanza a la final de fútbol americano de la División II de la Sección de la Ciudad

Cleveland High School consiguió un touchdown en el último cuarto el jueves por la noche para derrotar a Fairfax 14-7 en un juego semifinal de la División II de la Sección de la Ciudad en Taft.

Cleveland (5-8) estaba abajo 7-6 al medio tiempo. Los Cavaliers finalmente tomaron la delantera con un pase de touchdown del mariscal de campo Domenik Fuentes a JJ Fuentes (no relacionado) después de que un compañero de equipo desviara el balón. Domenik también corrió para touchdown en el primer cuarto para una ventaja de 6-0.

Cleveland jugará contra el ganador del otro partido semifinal del viernes entre Marshall y el anfitrión San Fernando en el partido de campeonato el 28 de noviembre.

Domenik Fuentes sufrió una dislocación del codo en un partido de la Semana Cero contra Harvard-Westlake. Regresó como suplente cerca del final de la temporada regular, pero en las últimas dos victorias en los playoffs no ha salido del campo.

“Él nos está guiando”, dijo el entrenador Mario Guzmán.

Fairfax terminó 4-9.

baloncesto masculino

Moorpark 77, Cañón Country Cañón 42: El estudiante de segundo año Logan Stotts anotó 40 puntos en la victoria inaugural de la temporada de Moorpark. Su padre, JT, fue dos veces jugador de baloncesto del año de la Foothill League y se dedicó al béisbol profesional, siendo seleccionado en la tercera ronda del draft de los Atléticos de Oakland en 2001. No hay duda de que Logan tiene el talento atlético de su padre.

Loyola 84, Rey/Drew 26: Mattai Carter lideró a los Cachorros 2-0 con 14 puntos.

Brentwood 79, Ventura 39: El estudiante de segundo año Ethan Hill terminó con 23 puntos y 21 rebotes para Brentwood 3-0. AJ Okoh tuvo 10 asistencias.

Santa Margarita 75, Francis Parker 39: Los Eagles (2-0) recibieron 20 puntos cada uno de Kaiden Bailey y Brayden Kyman para la victoria como visitantes.

Herencia cristiana 55, Milken 54: A pesar de los 30 puntos de Grayson Coleman, Ty Lazenby derrotó a Milken sobre el timbre. Ashton Javaheri añadió 15 puntos para Milken.

Mirador 68, Península 60: Luke Jacobs anotó 24 puntos para ayudar a su equipo a remontar un déficit de 16 puntos en la segunda mitad.

San Francisco 77, Cantwell Sagrado Corazón 60: Luke Paulus terminó con 28 puntos para St. Francis. Will Ellien anotó 16 puntos y Cherif Millogo añadió 13 puntos y 15 rebotes.

Sherman Oaks Notre Dame 77, La Mirada 60: NaVorro Bowman Jr. anotó 26 puntos para los Knights 2-0.

Shalhevet 60, Muir 39: Yakov Liberman anotó 14 puntos para Shalhevet.

Obispo Alemany 71, Blair 52: Austin Acy anotó 25 puntos para los Warriors 2-0.

baloncesto femenino

Sherman Oaks Notre Dame 74, Village Christian 42: MaZiya Randolph contribuyó con 21 puntos y 11 rebotes para los Caballeros, que jugaron sin Hamiley Arenas (fractura por estrés en el pie).