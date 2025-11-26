Cody Gakpo revela conversaciones sobre la crisis del Liverpool para salvar la temporada después de la ‘vergüenza’ mientras crece la presión sobre Arne Slot

CODY GAKPO reveló que los jugadores del Liverpool mantuvieron conversaciones de crisis sin límites el domingo en un intento por salvar su temporada.

Y el tema principal era presentarse para ser contado y no simplemente permitir que el jefe Arne Slot cargue con la culpa por la alarmante caída del Kop.

El atacante holandés insistió en que la honestidad tenía que ser la mejor política después de la humillación del día anterior por 3-0 en casa ante el Nottingham Forest, su sexta derrota en liga en siete.

Gakpo, campeón de la Premier League, admitió: “Después del partido fue una especie de vergüenza, ya que perdimos en casa frente a nuestra afición.

“Sabemos que están ahí para ayudarnos en cada situación difícil, pero tenemos que devolverles algo.

“No quiero decir que como jugadores estábamos enojados, pero intentamos hablar juntos y ser honestos sobre lo que tenemos que hacer para desempeñarnos mejor en el campo”.

Se entiende que las duras discusiones fueron organizadas por los propios jugadores.

Gakpo, de 26 años, destacó que no sólo se debería señalar con el dedo a su compatriota Slot.

Y añadió: “Todo el mundo es consciente de que tenemos que asumir la responsabilidad dentro y fuera del campo.

“Esta fue una conversación que tienes con un compañero de equipo, no fue realmente una ‘reunión’, pero somos conscientes de que tenemos que asumir la responsabilidad.

“De eso hablamos, somos honestos porque de lo contrario no tiene sentido hablar”.

No puede decir si esas conversaciones inspirarán una recuperación, comenzando con el choque de la Liga de Campeones de esta noche contra su antiguo club, el PSV Eindhoven.

El capitán Virgil van Dijk se desató tras la derrota del Forest, poniendo en duda el espíritu de lucha y la resistencia del equipo.

Cuando se le preguntó qué pasó con el verdadero valor del avance hacia el título de la temporada pasada y las remontadas tardías que ayudaron a ganar los primeros cinco partidos consecutivos de la Prem de esta campaña, VVD admitió: “No sé a dónde se fue.

“Pero deberíamos intentar recuperarlo porque sabemos que estamos en una posición difícil”.

A pesar de sus dificultades esta temporada, los Rojos han obtenido algunas victorias destacadas, como la victoria por 1-0 sobre el Real Madrid en Anfield a principios de este mes.

Slot critica la forma “increíble” del Liverpool ARNE SLOT vive con la culpa de supervisar el estado de forma “ridículo e increíble” del Liverpool. El técnico de los Rojos lleva a su equipo al choque de la Liga de Campeones de esta noche contra el PSV Eindhoven tras una secuencia de pesadilla de ocho derrotas en 11 partidos. El campeón Liverpool fue humillado cuando los fanáticos de Anfield se marcharon y abuchearon durante la derrota en casa por 3-0 del sábado ante Nottingham Forest. Slot, bajo presión, dijo: “Es ridículo, es increíble. “Asumo la responsabilidad. Me siento culpable por ello. Estamos ocupados trabajando en ello. “Hay muchas razones que puedes utilizar para decir que has sufrido una derrota. “Pero para el Liverpool no es posible, no es aceptable”.

Van Dijk añadió: “Tenemos que mantenernos unidos y tenemos que hacerlo dentro y fuera del campo, mentalmente y en cuanto a rendimiento.

“No ha sido bueno, no ha sido la mejor racha y tenemos que luchar.

“Sabemos que somos capaces como lo hemos demostrado en buenas actuaciones como el partido contra el Real Madrid. Tenemos que seguir luchando y lo más importante es mantenernos unidos”.

Gakpo, que se mudó a Anfield en 2023 por £37 millones y cuyos padres todavía viven en Eindhoven, dijo: “Hemos demostrado que podemos defendernos, pero tampoco hemos podido mantenerlo.

“No quisiera decir que te pasa por la cabeza, pero cuando sucede un par de veces, entonces sí. Por eso entrenamos, para cambiar eso.

“Lo más importante es que nos mantengamos unidos, que nos exijamos más unos a otros porque tenemos que rendir mejor, eso es lo que el club y los aficionados merecen.

“Estamos siendo honestos unos con otros en cuanto a que algunas cosas tienen que mejorar para recuperar eso.

“Si ganas muchos partidos y todo va como quieres, siempre te sientes mejor.

“Ahora sólo tenemos que hacerlo mejor. El entrenador asume la responsabilidad, pero los jugadores tienen una gran responsabilidad, así como el entrenador y los aficionados.

“Sabemos lo que podemos hacer pero no dejaremos que se vea.

“Definitivamente asumo la responsabilidad y si estamos juntos en el vestuario podemos ganar confianza el uno del otro. Podemos hacerlo mejor si lo hacemos”.