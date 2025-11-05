Comentario: Desde muy lejos, una pareja de Los Ángeles lidia con un debate muy familiar después de la victoria de los Dodgers

En la capital del estado de Wisconsin, donde las hojas de color naranja caen y todas las demás personas parecen vestir el rojo y blanco de los Badgers de la Universidad de Wisconsin, el orgullo y el dolor de apoyar a los Dodgers en 2025 se desarrollaron en la casa de Carolina Sarmiento y Revel Sims.

Son profesores de planificación urbana, nativos del sur de California: él es de Eagle Rock, ella es de Santa Ana; se conocieron en UCLA, y son amigos míos de toda la vida que han vivido en Madison durante una década pero que todavía están involucrados en el activismo contra los inmigrantes y la gentrificación en casa. Los visité recientemente como parte de una gira de conferencias por universidades del Medio Oeste y me encontré en medio de un debate que atravesó las vidas de muchas personas que conocemos en casa.

Es poco probable que desaparezca por completo, sin importar cuántos anillos y desfiles acumulen los Chicos de Azul:

¿Está bien, bueno, deleitarse con los campeones de la Serie Mundial de este año?

Por un lado, los Dodgers ganaron títulos consecutivos por primera vez y se convirtieron en el primer equipo en hacerlo en una generación. El equipo parecía Los Ángeles en su mejor momento: gente de todo el mundo que dejó de lado sus egos para ganar y llevar alegría a millones de angelinos en el año más difícil para la Ciudad de los Ángeles.

Los Ángeles, una ciudad que durante mucho tiempo ha sido sinónimo de victoria (el clima, los equipos, la gente, la comida) ha sufrido una terrible racha de derrotas que comenzó con los mortales y catastróficos incendios de Eaton y Palisades y continúa con deportaciones masivas que la administración Trump promete intensificar.

Ahí es donde vino el problema para Sarmiento y otros fanáticos de los Dodgers. Para ellos, las acciones e inacciones del equipo este año han sido indefendibles.

“Para mí, todo comenzó cuando los Dodgers fueron a la Casa Blanca”, dijo el hombre de 45 años mientras conducíamos hacia su casa azul y blanca. Se mostró especialmente en desacuerdo con el campocorto Mookie Betts, quien se saltó una visita a la Casa Blanca en 2019 cuando estaba con los Medias Rojas de Boston, ganadores de la Serie Mundial, pero esta vez estrechó la mano de Trump y describió su desaire anterior como “muy egoísta”.

“¿Quién se metió en su oído?” exclamó, trayendo mangos secos para que los comiésemos mientras esperábamos a que Sims regresara a casa. “¿Desde cuándo defender la injusticia se ha convertido en una cuestión tú?”

Sarmiento no creció siendo fanática de los Dodgers, pero se unió al equipo una vez que ella y Sims se convirtieron en pareja. Ellos y sus dos hijos pequeños solían asistir a los partidos de los Dodgers en sus viajes de regreso a casa y regularmente veían a los Dodgers en Milwaukee cada vez que jugaban contra los Cerveceros. Una vez, el manager Dave Roberts “felizmente” les firmó una camiseta cuando la familia se lo encontró en un hotel, dijo Sarmiento.

En Madison, usó durante mucho tiempo una sudadera de los Dodgers adornada con la bandera mexicana que Sims le compró porque “era una forma de representar el hogar. Pero ya no. Le digo a Revel: ‘Cariño, no te estoy pidiendo que boicotees a los Dodgers para siempre, pero tienen que darnos algo a cambio'”.

Claro, los Dodgers impidieron que los agentes federales ingresaran al estacionamiento del Dodger Stadium en junio, justo después la migra allanó una instalación de Home Depot. Poco después, el equipo donó $1 millón a la California Community Foundation para desembolsarlo a organizaciones sin fines de lucro que ayudan a las familias afectadas por la deportación Leviatán de Trump.

Pero a medida que avanzaba el verano, Sarmiento se sintió frustrado porque solo el jardinero de los Dodgers, Kiké Hernández, habló en contra de las redadas de inmigración y el despliegue de la Infantería de Marina y la Guardia Nacional por parte de Trump. También se preguntó por qué el presidente de los Dodgers, Mark Walter, no abordaría las acusaciones de que las empresas en las que tiene inversiones hacen negocios con la maquinaria de deportación de Trump. Uno tiene una participación en una empresa penitenciaria privada que tiene contratos con el gobierno federal para administrar centros de detención de inmigrantes; otro tiene una empresa conjunta con Palantir, que ICE ha contratado para crear sistemas de vigilancia de datos que harían que el Ojo de Sauron de la serie “El Señor de los Anillos” pareciera tan inofensivo como un osito de peluche.

“Después de un tiempo, es como una mujer que sabe que su pareja es un infiel pero sigue diciendo: ‘Él no es un infiel, no es un infiel’ y luego se enoja cuando la engaña otra vez. En ese momento, todo lo que puedes decir es: “Chica…‘”

Mencioné cuántos fanáticos de los Dodgers que conozco vieron la victoria del equipo en la Serie Mundial como un dedo medio gigante hacia Trump.

Los héroes de los Juegos 6 y 7, los jardineros Kiké Hernández y el segunda base Miguel Rojas, provienen respectivamente de Puerto Rico y Venezuela, una comunidad que Trump ha descuidado y un país que está deseando invadir. El jugador más popular del equipo, Shohei Ohtani, todavía habla con orgullo su japonés nativo a pesar de haber estado en Estados Unidos durante ocho años y saber algo de inglés. Decenas de miles de fanáticos asistieron al desfile y celebración de la victoria de los Dodgers en el Dodger Stadium, muchos de ellos sin duda inmigrantes.

¿No está bien dejar que la gente sea feliz?

“Son como acuerdos de beneficio comunitario”, respondió Sarmiento, refiriéndose a una táctica de grupos vecinales que les permite ganar compromisos de los desarrolladores en temas como espacios abiertos, contratos sindicales y viviendas asequibles con la amenaza de protestas y demandas. “Sabes lo que viene, así que intenta conseguirlo. algo fuera de eso. Este año fue un momento político que los fanáticos podrían haber aprovechado y no lo hicieron, por lo que los Dodgers no dieron nada”.

Saludamos a Sims cuando entró. Los dos bajamos al sótano, donde él vio la Serie Mundial en el exilio en un televisor de pantalla grande.

“Es un poco solitario ser un fanático de los Dodgers aquí”, bromeó el hombre de 48 años, aunque se sintió alentado al haber visto a un colega profesor de la Universidad de Wisconsin vestido con una camiseta de Freddie Freeman ese mismo día. Sims creció yendo al Dodger Stadium con su padre y recordaba haber ido solo a los juegos a mediados de la década de 2000 “cuando no era una época bonita”.

Mencionó al dueño de los Dodgers de esa época: Frank McCourt, quien aparentemente aumentaba los precios de las entradas y las concesiones todos los años y que todavía es parcialmente propietario de los estacionamientos que rodean el Dodger Stadium. Los aficionados respondieron a su desastroso régimen protestando antes y durante los partidos. “Fue desalentador no ver eso en el estadio este año, cuando había un problema aún mayor”.

Sims se sintió “en conflicto” al apoyar a los Dodgers este año. Vio todos los juegos que pudo, pero admitió que encontró que el equipo que celebraba las noches del orgullo étnico era “vacío” a medida que aumentaron las redadas en Los Ángeles y la administración Trump atacó los derechos de los grupos que los Dodgers estaban honrando.

“Hubiera sido fácil [for the Dodgers] para hacer una declaración insípida: ‘Somos un equipo lleno de inmigrantes en una ciudad de inmigrantes y estamos orgullosos de todos nosotros’, y no tendría que ir más lejos. Tienen la obligación histórica de hacerlo debido a su historia”.

Pero no Apoyar a los Dodgers nunca fue una opción.

El lanzador Yoshinobu Yamamoto sube al escenario en la celebración de la Serie Mundial en el Dodger Stadium el lunes. (Carlin Stiehl / para The Times)

“Quiero ver feliz a la gente de Los Ángeles. ¡El desfile! Es un feriado gratuito. La gente simplemente abandona el trabajo y no se mete en problemas por ello. Somos la única ciudad (ni Nueva York, ni Boston, ni San Francisco) que canta contra nosotros. Somos despreciados e incomprendidos. Así que si los Dodgers ganan, LA gana”.

Sarmiento se unió a nosotros. “Ella es mi media naranja política”, bromeó Sims. “Caro dijo que eligiéramos otro deporte”.

“¡No, no lo hice!” ella respondió amablemente. “Sólo dije que hiciéramos una pausa, sólo por ahora. Una pausa política”.

Sims admitió que una chaqueta vintage que solía sacar cada octubre cuando los Dodgers llegaban a los playoffs y Wisconsin se enfriaba todavía estaba en el armario. “No he usado ningún equipo en todo el año”.

“¡Cuando fuiste al juego!” Sarmiento respondió, refiriéndose a una visita a Milwaukee a principios de este año con su equipo de softbol local.

“Fui con una camiseta de Valenzuela para representar a Los Ángeles”, respondió Sims mientras Sarmiento negaba con la cabeza.

Él se rió.

“Amo al equipo. Simplemente no me gusta este equipo por no decir nada. Pero es para lo que me inscribí”.