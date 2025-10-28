Cómo comprar entradas para el Mundial 2026

BOLETOS para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya a la venta, pero con identificaciones obligatorias, loterías y lanzamientos en fases, conseguirlos no es un paseo por el parque.

Abarcando los Estados Unidos, Canadá y México, esto es lo que necesita saber para asegurarse de no perder la oportunidad de experimentar el torneo internacional más grande del hermoso juego.

Con millones de fanáticos en todo el mundo compitiendo por asientos, comprender el proceso de adquisición de entradas es absolutamente crucial.

La competencia será feroz, los precios serán deslumbrantes y el tiempo lo será todo.

Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26, dijo: “Ya hemos visto un gran interés en todo el mundo por este torneo, y especialmente dentro de los países anfitriones mientras Canadá, México y Estados Unidos se preparan para albergar la Copa Mundial de la FIFA más grande hasta el momento.

“Esta segunda fase, con su horario exclusivo nacional en el país anfitrión, nos permitirá agradecer a estos fanáticos locales, al mismo tiempo que garantizamos una oportunidad global también”.

¿Cuándo salieron a la venta las entradas para el Mundial 2026?

La venta de entradas para el Mundial comenzó con la Fase 1, el Sorteo de Preventa Visa, que se desarrolló entre el 10 y el 19 de septiembre de 2025.

Era exclusivamente para titulares de tarjetas Visa y estaba limitado a fanáticos seleccionados mediante un sistema de lotería.

En la Fase 1 se lanzaron más de un millón de entradas y se espera que la capacidad total supere los 7 millones de asientos en todas las sedes.

La fase 2, el sorteo anticipado de entradas, se realizará del 27 al 31 de octubre de 2025 a las 3 p.m. GMT (11 a.m. ET), lo que permitirá a los aficionados solicitar otro millón de entradas a través de Fifa.com/tickets.

Inicie sesión con su cuenta o visite el sitio web de la FIFA y cree una; esta identificación única es necesaria para participar en cualquier lotería de boletos.

Si eres seleccionado al azar en el sorteo, la FIFA te lo notificará por correo electrónico, que incluirá una fecha y hora designadas en las que podrás acceder al portal de compras; este espacio suele durar de 24 a 72 horas.

Durante el horario asignado, inicia sesión en el portal de venta de entradas de la FIFA, donde las entradas pueden agotarse muy rápidamente.

Después del período de entrada general, los residentes del país anfitrión (Canadá, México y EE. UU.) tienen una ventana de prioridad de 72 horas a partir del 12 de noviembre para obtener el 75% de las entradas para un solo partido en sus respectivos países.

Después de este período, tanto los fanáticos del país anfitrión como los fanáticos globales que participaron en el sorteo serán elegibles para un horario aleatorio para comprar las entradas restantes.

Entradas adicionales estarán disponibles en fases posteriores.

¿Cuánto costarán las entradas para el Mundial?

Las entradas para la Copa Mundial 2026 tendrán precios superiores que reflejarán el formato ampliado del torneo y la mayor demanda.

Las entradas se venden en cuatro categorías, con precios que van desde 60 dólares para los partidos de la fase de grupos hasta 6.730 dólares para la final.

Esta edición también utilizará precios dinámicos, que podrían cambiar las tarifas dependiendo de la demanda, algo que los fanáticos de Oasis aprendieron por las malas.

Tenga en cuenta los gastos de viaje, alojamiento y locales para obtener un cálculo realista de la inversión total.

Las sedes del torneo en Norteamérica añaden complejidad y costo a los planes de viajes internacionales.

Para algunos consumidores que se acercan al torneo, las visas serán una preocupación particular, especialmente ahora que Estados Unidos toma medidas enérgicas contra la inmigración.

También hay preocupaciones más tradicionales, como quién, cuándo y dónde, y ninguna de ellas tendrá respuesta hasta el sorteo del 5 de diciembre.

La FIFA sabe que muchos aficionados no se preocuparán por esas respuestas: sólo quieren entradas ahora y resolverán el resto más tarde.

También es importante recordar que los tipos de cambio de divisas y la escasez de alojamiento afectarán significativamente a su presupuesto general.

Entendiendo el sistema de lotería

El sistema de lotería de la FIFA democratiza la distribución de entradas, pero es esencialmente una apuesta de alto riesgo con tus sueños de la Copa Mundial.

Este proceso de selección aleatoria garantiza la equidad pero elimina cualquier control de la ecuación.

La lotería opera en múltiples fases, con diferentes categorías de coincidencias y precios disponibles.

Los partidos premium, como la ceremonia inaugural, las semifinales y la final, atraerán millones de solicitudes debido a su disponibilidad limitada.

Tus posibilidades mejoran ligeramente en los partidos de la fase de grupos, especialmente en aquellos en los que no participan naciones futbolísticas importantes.

Las solicitudes de lotería estratégica requieren una consideración cuidadosa.

Deberá priorizar qué coincidencias son más importantes, ya que las solicitudes exitosas son compras legalmente vinculantes.

El sistema no garantiza que usted obtendrá su primera opción, ni ninguna otra opción.

Hay otras formas de conseguir entradas además de desembolsar mucho dinero.

American Airlines anunció el mes pasado que los miembros de su programa de fidelidad AAdvantage pueden canjear millas por boletos para la Copa del Mundo.

El plan comenzó el 13 de octubre para los miembros clave Executive Platinum y Concierge, el 14 de octubre para los miembros Platinum Pro, Platinum y Gold, y el 15 de octubre para todos los miembros.

Explicación del sistema de “derecho a comprar” de la FIFA

El sistema “Derecho a comprar” de la FIFA ofrece acceso garantizado a las entradas, pero puede esperar pagar mucho más por este privilegio.

Esta vía de prima evita la incertidumbre de la lotería pero conlleva compromisos financieros sustanciales.

El sistema de derecho a comprar normalmente incluye paquetes de hospitalidad obligatorios, reservas de alojamiento y arreglos de transporte.

Estos paquetes integrales garantizan su experiencia en la Copa Mundial, pero a costos que pueden alcanzar fácilmente miles de libras por persona.

Considere esta opción si el presupuesto no es su principal preocupación y la asistencia garantizada supera las consideraciones de costos.

La tranquilidad tiene un precio elevado, pero elimina el estrés de la incertidumbre de la lotería.

¿Valen la pena los paquetes de hospitalidad?

Los paquetes de hospitalidad representan la experiencia más cara pero más completa de la Copa Mundial.

Estas ofertas premium combinan entradas para los partidos con servicios exclusivos, experiencias gastronómicas y tratamiento VIP.

Las opciones de paquetes varían desde adiciones de hospitalidad básica hasta experiencias de lujo completas, incluido transporte privado, alojamiento premium y acceso exclusivo al lugar.

Los costos reflejan la naturaleza integral de estas ofertas pero garantizan una experiencia de torneo inolvidable.

Para los entusiastas serios del fútbol y con presupuestos sustanciales, los paquetes de hospitalidad ofrecen la mejor experiencia de la Copa Mundial.

La prima que pagas se extiende más allá del simple acceso a los partidos para abarcar toda la atmósfera del torneo.

Evite ser estafado en el mercado de reventa

Los minoristas de entradas de terceros presentan riesgos importantes a pesar de su aparente conveniencia.

Si bien existen algunas opciones legítimas en el mercado secundario, este territorio está plagado de posibles estafas y ofertas sobrevaloradas.

Los socios autorizados de la FIFA representan la opción de terceros más segura, pero incluso estos conllevan márgenes sustanciales sobre el valor nominal.

Los revendedores no autorizados plantean riesgos graves, que incluyen entradas no válidas, fraude y posibles complicaciones legales en los puntos de entrada al recinto.

Si considera opciones de terceros, verifique el estado de la autorización a través de los canales oficiales de la FIFA.

Los ahorros rara vez justifican los riesgos que implican los minoristas no autorizados.

Cómo maximizar tus posibilidades

La adquisición exitosa de entradas para la Copa del Mundo exige pensamiento estratégico y múltiples planes de respaldo.

Los aficionados más preparados siguen varios caminos simultáneos para maximizar sus oportunidades.

Regístrese para todas las oportunidades legítimas: venta general de FIFA, preventas de Visa, sistemas de lotería y ofertas de socios autorizados.

Diversificar su enfoque mejora significativamente sus posibilidades generales de conseguir entradas.

Considere la flexibilidad en la selección de partidos, fechas de viaje y preferencias de lugar.

Los planes más rígidos a menudo resultan en decepción, mientras que los fanáticos adaptables encuentran oportunidades inesperadas.