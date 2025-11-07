Cómo el ‘asesino silencioso’ Will Smith se convirtió en héroe de la Serie Mundial de los Dodgers

A una cuadra del Paseo de la Fama de Hollywood el miércoles por la mañana, una estrella de los Dodgers que alguna vez pasó desapercibida abrazó su nueva notoriedad.

Cuatro días después de conectar el jonrón ganador en el Juego 7 de la Serie Mundial, Will Smith recibió una serenata de cientos de fanáticos en un evento promocional de Raising Cane en la intersección de Sunset y Highland, subiendo a un escenario improvisado mientras cantaban “¡Queremos a Will!” de una multitud de fieles de los Dodgers siempre en deuda con su swing que aseguró el campeonato.

“Sentir el amor de todos los fanáticos es simplemente genial”, dijo Smith. “Es divertido celebrar con esta gente y ver lo que los Dodgers significan para ellos”.

Durante años, Smith ha sentido en gran medida ese amor desde las sombras del roster repleto de estrellas de los Dodgers: un tres veces All-Star, un talento generacional en su posición, pero también un miembro eclipsado del núcleo de renombre del equipo.

Eso cambió oficialmente esta semana, después de que conectó el primer jonrón ganador en una entrada extra en el séptimo juego de un Clásico de Otoño.

Su nombre ahora se ha unido al reino de las leyendas de Octubre. Su lugar en la historia de los Dodgers, elevado a un estado prácticamente inmortal.

“Eso es una locura”, dijo Smith, cuando se le informó el miércoles sobre la historia que hizo su swing en la undécima entrada. “Nunca hubiera pensado que [would happen]. Pero sí, me alegro de haber podido hacerlo para los muchachos y para la ciudad… La pasión que tienen estos fanáticos es lo que más me motiva”.

Ese tipo de respuesta, por supuesto, ejemplifica el modo predeterminado de Smith. Tranquilo y reservado por naturaleza. Aversión a la atención pública. Feliz de simplemente presentarse en el estadio, manejar su agotador trabajo como receptor titular en el mejor equipo de béisbol y eludir la atención que normalmente atraería un jugador de su talento.

Los fanáticos de los Dodgers esperan ver al receptor Will Smith en un evento promocional de Raising Cane el miércoles. (Carlin Stiehl / para The Times)

Esa había sido la realidad de la existencia de Smith con estos Dodgers. Compartiendo casa club con Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman y Clayton Kershaw, le ha resultado fácil pasar desapercibido durante gran parte de sus siete años de carrera.

Pero luego, el sábado pasado por la noche, Shane Bieber le colgó un slider en un juego empatado con una Serie Mundial en juego. Smith le dio un golpe atronador, suplicando que la pelota pasara la valla. Y una vez que lo hizo, su posición en el deporte se vio alterada instantáneamente. Los Dodgers cimentaron una dinastía. Fue el rostro de uno de sus momentos más decisivos.

“Sí y no”, dijo Smith cuando se le preguntó si sentía que su vida había cambiado esta semana. “Ese es un momento que siempre será especial. Un recuerdo muy positivo. En los primeros dos [World Series]tuvo algunos grandes éxitos y esas cosas. Pero el ganador del juego es genial. Así que, con suerte, el año que viene, en busca de un triplete, hagamos algo similar”.

Por supuesto, nada será tan transformador como lo fue la semana pasada para el respaldo de 30 años.

Si no hubiera sido por los esfuerzos heroicos de Yoshinobu Yamamoto, Smith muy fácilmente podría haber ganado el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, habiendo liderado a los Dodgers con seis carreras impulsadas, solo detrás de Ohtani con un promedio de .267 y atrapado en las 74 entradas de la serie maratónica en otro récord del Clásico de Otoño.

No lo convencieron para que hablara en el desfile por el campeonato del equipo, pero aún así recibió algunas de las ovaciones más ruidosas del día, y la base de fanáticos reconoció las hercúleas contribuciones que brindó tanto dentro como detrás del plato.

“Él era el asesino silencioso”, dijo Freeman.

“Es un animal absoluto”, repitió el tercera base Max Muncy.

Smith mostró algo de su humor seco durante una aparición el martes por la noche en “Jimmy Kimmel Live!”, soltando algunas líneas de risa junto al manager Dave Roberts y algunos otros compañeros de equipo.

Luego, el miércoles por la mañana, recibió la bienvenida de su héroe en el evento Raising Cane, con fanáticos haciendo fila a lo largo de Sunset dos horas antes de su aparición con carteles y carteles listos en las manos.

“Se siente como un sueño”, dijo Smith.

Uno del que no despertará pronto.

En el futuro, Smith figura estar en el centro del éxito futuro del equipo, después de haber firmado una extensión de contrato por 10 años y $140 millones con los Dodgers en marzo de 2024.

“Ahora esto es prácticamente nuestro hogar para nosotros”, dijo el nativo de Louisville y padre de dos hijos. “Nos encanta estar aquí”.

De izquierda a derecha, el jardinero de los Dodgers Teoscar Hernández, Mark Walter, propietario y presidente de los Dodgers y los Lakers, Magic Johnson, ex estrella de los Lakers y copropietario de los Dodgers, el lanzador Tyler Glasnow, el receptor Will Smith, el lanzador Blake Snell, el campocorto Mookie Betts, el jardinero Alex Call y el lanzador Evan Phillips son celebrados por su campeonato de la Serie Mundial en el juego de los Lakers el miércoles por la noche. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Como uno de los miembros más jóvenes del núcleo All-Star del club, su importancia para la alineación también seguirá creciendo, con Smith tratando de construir una campaña de 2025 en la que estableció máximos personales de temporada completa en promedio de bateo (.296) y OPS (.901) a pesar de perderse la mayor parte de septiembre y la primera semana de los playoffs, por una fractura en la mano.

“Para mí, él personifica gran parte del éxito que hemos tenido mirando hacia atrás, en términos de nuestro proceso de exploración, nuestro proceso de desarrollo de jugadores, qué tan bien trabajan juntos, y luego él salió adelante y tuvo el impacto que ha tenido a nivel de Grandes Ligas”, dijo el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman, sobre Smith, quien originalmente fue una selección de primera ronda del equipo en 2016.

“No se equivoquen, habrá muchos de esos momentos para él”, añadió Muncy. “Estará aquí por mucho tiempo. Me entusiasma ver lo que hará por esta organización”.

Y pensar, cuán desastrosamente diferente podría haber sido esta semana si no fuera por la otra jugada clave que Smith hizo en el Juego 7, volviendo a colocar el dedo del pie en el plato después de que se le salió cuando iba a atrapar un tiro de Miguel Rojas con las bases llenas en la parte baja de la novena entrada.

“Todavía no me gusta verlo”, bromeó Smith mientras Kimmel reproducía el vídeo de ese momento. “Lo estaban repitiendo [in the stadium]y yo dije: ‘Oh, mierda, esto no es bueno’. Vamos a perder aquí mismo porque no puedo sostener el plato con el pie’”.

“Eso”, añadió Smith mientras Kimmel reflexionaba sobre la realidad alternativa, “habría dolido”.

En cambio, dos entradas más tarde, Smith hizo un swing que cambiará su legado para siempre, empujándolo a un pedestal que debía haber sido esperado desde hace mucho tiempo.

“Yo siempre he tratado de no hacer demasiado”, dijo. “Simplemente lo puse en el aire, lo pasó por encima de la pared”.

Otra respuesta modesta, de un jugador que probablemente no volverá a pasar desapercibido.