Cómo el bullpen de los Dodgers profundizó y ganó el Juego 3 de la Serie Mundial

La mayoría de los Dodgers corrieron al plato para esperar a Freddie Freeman, quien estaba rodeando las bases después de conectar otro jonrón para dejar la Serie Mundial.

Shohei Ohtani tenía otro destino.

Con su brazo izquierdo alrededor de Roki Sasaki, Ohtani corrió hacia el bullpen de su equipo, del cual emergió Yoshinobu Yamamoto. Cuando Yamamoto interceptó a sus dos compatriotas en el césped del jardín izquierdo, Ohtani lo atrajo con su brazo libre. Acompañados por sus intérpretes, los jugadores se abrazaron para celebrar, saltando arriba y abajo.

Qué apropiado.

De izquierda a derecha, Yoshihiro Sonoda, Will Ireton, Yoshinobu Yamamoto, Shohei Ohtani y Roki Sasaki se abrazan y celebran en el jardín izquierdo después de que los Dodgers ganaron el tercer juego de la Serie Mundial en 18 entradas el lunes por la noche. (Gina Ferazzi / Los Ángeles Times)

La explosión de Freeman en la entrada 18 en la victoria por 6-5 sobre los Azulejos de Toronto evitó que Yamamoto hiciera una aparición de relevo de emergencia solo dos días después de lanzar un juego completo, pero de todos modos había algo heroico en su calentamiento porque la única alternativa para que él escalara el montículo en la siguiente entrada habría sido que un jugador de posición lo hiciera.

Esta carrera de autosacrificio es lo que llevó a los Dodgers a la victoria en el Juego 3 de la Serie Mundial. Este coraje para ir más allá de los límites conocidos es la razón por la que ahora tienen una ventaja de dos juegos a uno en la serie al mejor de siete.

Nueve relevistas de los Dodgers siguieron al abridor Tyler Glasnow en este maratón de 6 horas y 39 minutos, y cinco de ellos lanzaron más de una entrada.

Sasaki proporcionó 1 ⅔ entrada en blanco, pero los verdaderos héroes de esta noche fueron los contribuyentes inesperados.

Estuvo Justin Wrobleski, quien lanzó una sexta entrada en blanco y registró los primeros dos outs de la séptima. Estuvieron Emmet Sheehan y Edgardo Henríquez, quienes lanzaron 2 ⅔ y dos entradas en blanco, respectivamente.

Lo más importante es que estaba Will Klein, un duro lanzador oficial de su tercer equipo. este año.

Klein lanzó las últimas cuatro entradas del juego sin permitir una carrera. Hizo 72 lanzamientos, solo siete menos que el abridor de los Azulejos, Max Scherzer.

“Todo comienza con Will Klein”, dijo Clayton Kershaw. “Creo que lo que hizo esta noche va más allá de lo que cualquiera puede esperar de alguien”.

Klein comenzó el año con los Atléticos de Oakland, quienes lo traspasaron a los Marineros de Seattle. Pasó la primera parte de la temporada con la filial triple A de los Marineros, después de lo cual fue traspasado a los Dodgers, quienes lo llevaron de ida y vuelta entre las mayores y las menores. Klein no formó parte del roster de los Dodgers en ninguna de las tres rondas anteriores de los playoffs.

Cuando Roberts lo llamó para que saliera del bullpen el lunes en la entrada 15, era literalmente el último recurso. Pero una entrada en blanco se convirtió en dos, dos en tres y tres en cuatro.

“Empecé a sentirlo, y hubo momentos en los que empezabas a sentirte deprimido y sentías que tus piernas no estaban ahí o tu brazo no estaba ahí”, dijo Klein. “Simplemente tienes que preguntarte, ¿quién más va a venir a salvarme? Así que profundizo y lo hago yo mismo”.

Yamamoto estaba listo para tomar el relevo a partir de ahí.

Cuando Kershaw entró al juego con las bases llenas para registrar el último out de la 12ª entrada y preservar el estancamiento temporal de 5-5, Yamamoto se dio cuenta de que sólo quedaban dos relevistas: Henríquez y Klein.

Yamamoto les dijo al entrenador de lanzadores Mark Prior y al manager Dave Roberts que podía lanzar. Al principio, estaba seguro de que Roberts no aceptaría su oferta. Sin embargo, cuando la situación parecía inevitable, decidieron que debía comenzar a calentar mientras hablaba con los entrenadores sobre cómo se sentía.

Yamamoto dijo que recordó cuando era un novato de 19 años con los Orix Buffaloes de la liga japonesa. En aquel entonces, no pudo lanzar durante 10 días después de comenzar.

Habló sobre los años que pasó entrenando con el entrenador personal Osamu Yada.

“Ahora tengo un cuerpo que es capaz de lanzar un juego completo en la Serie Mundial y volver a lanzar dos días después”, dijo Yamamoto.

Medio en broma, Yamamoto dijo con una sonrisa: “Creo que pude demostrar lo increíble que es Osamu Yada”.

En la entrada 18, Yamamoto estaba lanzando en el bullpen. Habría reemplazado a Klein en la entrada 19, pero bromeó: “Me salvó el jonrón”.

Debido a que estaba lanzando, Yamamoto dijo que no vio el swing de Freeman. Sólo vio la pelota pasar la pared del jardín central.

Kershaw se sintió conmovido por el compromiso de Yamamoto. Yamamoto sigue programado para iniciar el Juego 6 el viernes en Toronto, si es necesario.

“Eso es increíble”, dijo Kershaw. “Acaba de lanzar un juego completo hace dos días, viajó a través del país, llegó a las cuatro de la mañana (el domingo), básicamente un día de descanso, y salió y dijo que podía lanzar. A veces, eso es lo que se necesita para ganar una Serie Mundial y tenemos muchos muchachos dispuestos a sacrificarse para lograr eso”.

El jugador de cuadro reserva Miguel Rojas dijo que lo que hizo Yamamoto podría acercar al equipo.

Tal como están las cosas, el bullpen se ha unido por la ausencia de Alex Vesia, quien no está con el equipo porque él y su esposa están lidiando con lo que se describe como un “asunto familiar profundamente personal”. El lunes por la noche, los relevistas llevaban gorras con el número 51 de Vesia, cosido a los lados.

“Sólo es algo de lo que hablamos”, dijo Kershaw. “Soy nuevo en el bullpen, pero Ves significa mucho para todos nosotros. Fue una gran parte de este equipo, una gran parte de ese bullpen, así que sólo queremos hacer algo para honrarlo”.