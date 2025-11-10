Cómo el fracaso del comercio muestra las expectativas de los Seahawks | Cuatro bajas

Los Seahawks se encuentran entre los equipos más calientes de la NFL después de la victoria del domingo por 44-22, de alguna manera más dominante de lo que parece, sobre los Arizona Cardinals en Lumen Field.

¿Cuál fue la noticia que surgió durante el fin de semana que habló de cómo los objetivos del equipo de este año pueden haber cambiado? ¿Cuál fue un récord que no debería pasarse por alto? ¿Y qué decía que George Holani anotara un touchdown temprano?

Abordemos esas preguntas y miremos hacia el partido del domingo contra los Rams en el Four Downs de esta semana con el reportero Bob Condotta de los Seahawks.

Se informa que los Seahawks casi cambiaron a Boye Mafe a los Chiefs la semana pasada. ¿Qué dice eso sobre los Seahawks?

En caso de que se lo haya perdido, Adam Schefter de ESPN informó esto el domingo por la mañana: “Un acuerdo cercano: en la fecha límite de la NFL del martes, los Chiefs hicieron un fuerte esfuerzo tardío para adquirir al linebacker de los Seahawks, Boye Mafe, según las fuentes. Algunos pensaron que el acuerdo se cerraría; una fuente incluso pensó que se había completado. Pero justo antes de la fecha límite, Seattle optó por retener a Mafe”.

Los Seahawks también tuvieron conversaciones sobre el esquinero Riq Woolen antes de decidir retenerlo también.

Cada uno de ellos puede convertirse en agente libre sin restricciones en marzo, y lo mejor es que prueben el mercado, si no se les considera más probable que firmen en otro lado.

El futuro incierto de cada jugador es la razón por la que los Seahawks consideraron canjearlos, con la idea de obtener selecciones de draft para 2026 en lugar de esperar que obtuvieran selecciones compensatorias para uno o ambos en 2027.

El hecho de que tengan solo cuatro selecciones de draft en 2026 después de adquirir al receptor Rashid Shaheed, aunque tuvieron sus primeras tres, seguramente hizo que fuera aún más tentador tratar de reponer el capital de draft para la próxima primavera.

Lo que parece haber ganado es que cada jugador puede ayudar a los Seahawks ahora, una temporada que cada semana tiene expectativas cada vez mayores.

La recompensa llegó rápidamente el domingo.

Mafe tuvo su primera captura de la temporada y cuatro presiones totales y ahora tiene 26 presiones para la temporada, la cuarta mayor cantidad en el equipo, a través de Pro Football Focus.

Woolen participó en todas las jugadas menos en cuatro al comenzar en lugar del lesionado Josh Jobe y permitió solo dos recepciones en ocho objetivos con dos pases desviados, a través de PFF.

El mensaje es claro: los Seahawks están jugando por ahora.

Hablando de mensajes, ¿qué mensaje reforzó el equipo con el touchdown de Holani en el primer cuarto?

Que si un jugador practica, se prepara y se mantiene listo, el equipo encontrará la manera de sacar a ese jugador al campo.

Holani, el corredor del tercer equipo detrás de Kenneth Walker III y Zach Charbonnet, tuvo solo 13 acarreos antes del domingo, todos en las palizas de los Saints y Commanders, antes de ser insertado en el juego con los Seahawks en segunda y gol en la yarda 9 al final del primer cuarto con el marcador 14-0.

Holani recibió un pase en una lectura de zona de Sam Darnold e irrumpió por el lado derecho de la línea y entró en la zona de anotación para el primer TD ofensivo de su carrera (anotó en una devolución fallida de patada de salida de los Steelers en la Semana 2).

Holani dijo que le dijeron durante la semana: “Van a intentar conseguirme una carrera allí. Esperaba al menos una y (el TD) fue el indicado”.

Macdonald dijo que no había ningún pensamiento estratégico detrás de que Holani consiguiera ese carry aparte de que se lo había ganado.

“Quiero decir, George está haciendo un gran trabajo en la práctica”, dijo Macdonald. “Sigue demostrando que es un tipo confiable y que es efectivo cuando recibe el balón y corre muy bien. Hemos estado buscando oportunidades para darle el balón. Es difícil porque nuestros dos mejores muchachos son muy buenos. Eso demuestra que si sigues tocando la puerta, pateando traseros y siendo productivo, vamos a encontrar una manera de permitirte hacer lo tuyo en un juego”.

Holani no tenía asegurado un lugar en el roster de 53 hombres este año con Kenny McIntosh entrando a su tercera temporada y los Seahawks reclutando a Damien Martínez en la séptima ronda.

Holani se estableció por delante de Martínez (quien desde entonces fue liberado del equipo de práctica) en la tabla de profundidad, y cuando McIntosh sufrió una lesión en la rodilla que puso fin a su temporada al comienzo del campamento, Holani se convirtió en el tercer corredor.

También ha sido un jugador confiable en equipos especiales, con el quinto mayor número de jugadas en equipos especiales. Muchos de ellos han llegado como regresadores de patadas de salida. Pero el domingo, en cambio, utilizaron a Shaheed y Cody White como regresadores.

No importa.

Los Seahawks simplemente pusieron a Holani en la primera línea, pasando de regresador a bloqueador. Holani dijo más tarde que estaba feliz de seguir en el equipo de devolución de patadas de salida en cualquier rol. Holani también recibió una entrada en una patada de salida apenas unos minutos después de su touchdown, algo que parecía tan emocionado como el touchdown.

“A los muchachos que demuestren que pueden jugar un gran fútbol, ​​les daremos oportunidades para que lo hagan”, dijo Macdonald.

¿Qué récord establecido el domingo no debería pasarse por alto?

El pateador Jason Myers superó a Steven Haushcka en la mayor cantidad de tiros de campo realizados como Seahawk con 176. Hauschka tuvo 175.

Myers lo hizo en algunos intentos más: 205 frente a 197 de Hauschka.

Pero Myers también ha intentado y convertido, con diferencia, la mayor cantidad de goles de campo de más de 50 yardas en la historia del equipo. Myers tiene 30 de 43 de 50 o más, mientras que Hauschka tuvo 15 de 22, lo que explica la diferencia en los fallos profesionales entre los dos.

Myers tiene el récord de mejor porcentaje de tiros de campo en una temporada cuando anotó los 24 intentos en 2020.

“Es genial”, dijo Myers, de 34 años. “Pero es una patada a la vez. Es una especie de cliché, pero es la forma en que se hace”.

¿Podemos empezar a entusiasmarnos con el partido del domingo contra los Rams ahora?

Sí, sí puedes.

El juego que enfrenta a dos equipos con marca de 7-2 que comparten el liderato de la NFC Oeste se perfila como al menos el más importante para los Seahawks desde el final de la temporada regular contra los Rams en 2022, que necesitaban ganar para llegar a los playoffs.

Pero se siente más grande que eso, especialmente para los Seahawks.

Gana este como visitante y los Seahawks tomarán el control de la NFC Oeste sabiendo que la revancha será en Lumen Field el jueves 18 de diciembre por la noche.

Ganar el Oeste y mantenerse en la contienda por ser local durante los playoffs (y posiblemente por el primer puesto y el descanso que conlleva) es obviamente un objetivo realista para los Seahawks.

Si bien los Seahawks han demostrado ser un equipo visitante históricamente bueno bajo Macdonald, en lo que respecta a los playoffs (y la imprevisibilidad del clima que podría encontrarse), será mucho mejor para este equipo estar en casa tanto como sea posible, y el descanso lo haría aún mejor.

Pero primero, sí, tienen que llegar allí, aunque vale la pena señalar que el simulador de playoffs de The Athletic tiene a los Seahawks con un 96% de probabilidades de llegar a la postemporada. Estos aumentan al 99% con una victoria el domingo.

El juego también se perfila como un enfrentamiento apetitoso en el campo independientemente de lo que esté en juego.

Como señaló The NFL Network el domingo, los Seahawks y los Rams son los únicos dos equipos de la liga que están entre los cinco primeros en puntos anotados y permitidos: los Seahawks son tercero y quinto y los Rams quinto y segundo.

Cada uno llega en un buen momento, ganando cuatro seguidos: los Seahawks, todos por ocho puntos o más, y los Rams, todos por 14 puntos o más.

Pon en marcha tus máquinas exageradas.