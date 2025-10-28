Cómo el ganador del título del Manchester United ayudó a transformar la defensa del Arsenal de Mikel Arteta con métodos de entrenamiento excéntricos

El ARSENAL ha estado aquí antes… pero esta vez se siente diferente.

Maestros en conseguir ventajas saludables en la carrera por el título de la Premier League, han registrado 22 puntos (o más) después de nueve partidos en seis ocasiones anteriores.

Pero en esa media docena de intentos, ganaron la Prem sólo una vez: su temporada de los Invincibles de 2003-04.

Sin embargo, las estrellas finalmente se están alineando a favor del jefe Mikel Arteta. Su equipo es mejor, la plantilla es más fuerte, los rivales del Arsenal son más débiles y también han faltado las polémicas arbitrales, lo que ha silenciado a los conspiracionistas del Emirates.

Un hablador técnico portugués acusó a la leyenda de los Gunners, Arsene Wenger, en 2014 de ser “un especialista en fracasos” y, aunque brutal, había un elemento de verdad en ello una vez que los trofeos se agotaron después de la victoria en la final de la Copa FA de 2005.

Al observar los segundos puestos del Arsenal en las últimas tres temporadas, José Mourinho incluso podría haber dicho lo mismo sobre Arteta.

Sin embargo, Mourinho no pudo dejar de quedar impresionado por el Arsenal esta temporada. Admiraría cómo este equipo está demostrando ser difícil de vencer, aunque no estén precisamente entusiasmando a la nación con su fútbol.

El equipo de Arteta ya no sólo aspira a ganar el título. Realmente lo creen.

El español hablará con los medios el martes antes del choque de cuarta ronda de la Copa Carabao del miércoles contra Brighton, que incluirá cambios de equipo al por mayor.

Arteta probablemente dirá que odia la frase de que el título lo pierde el Arsenal, pero obviamente ese es el caso.

Le han entregado más de mil millones de libras para gastar en jugadores, y una cuarta parte de esa cantidad se gastará este verano, sobre todo en los atacantes Viktor Gyokeres, Eberechi Eze y Noni Madueke.

Martín Zubimendi también llegó y su contribución en el rol de mediocampo defensivo ha ayudado a proteger una zaga de cuatro que, increíblemente, ha mantenido diez porterías a cero en 13 partidos.

Nos acercamos a noviembre y todavía sólo tres jugadores (Dominik Szoboszlai, Erling Haaland y Nick Woltemade) han logrado superar al portero David Raya.

El Arsenal ha conseguido cinco porterías a cero seguidas y, en los últimos cuatro partidos, ha permitido al rival un total de DOS tiros al blanco.

La llegada del héroe del Manchester United, Gabriel Heinze, como entrenador del primer equipo ha sido una incorporación importante.

Arteta tiende a evitar dar elogios entusiastas sobre cualquiera de sus entrenadores.

Sin embargo, se entiende que los jugadores del club han disfrutado de la presencia de Heinze, ya que es una voz diferente y tiene un poco de carácter, por decirlo suavemente.

En el entrenamiento hace una semana, se vio al alocado argentino persiguiendo a Arteta por el campo, para diversión de los jugadores.

El efecto Gabriel Heinze

Los defensores del Arsenal definitivamente disfrutan trabajando con el jugador de 47 años, conocido por su entusiasmo e intensidad.

No sorprende que los centrales William Saliba y Gabriel Magalhaes sigan disfrutando de una asociación sólida como una roca.

Pero el mejor jugador del club ha sido Jurrien Timber como lateral derecho, mientras que el lateral izquierdo Riccardo Calafiori finalmente está empezando a justificar su tarifa de transferencia de £42 millones.

El Arsenal venció al Crystal Palace por 1-0 el domingo, lo que supuso una mejora con respecto al empate 2-2 en el partido correspondiente de la temporada pasada.

Pero ese ha sido el tema de sus partidos respecto a la campaña 2024-25. El Arsenal ha jugado nueve veces, aunque uno de sus oponentes, el Leeds, no estuvo en la máxima categoría en 2024-25.

Si analizamos a los otros ocho equipos, el Arsenal ha sumado 19 puntos, mientras que, en los mismos partidos de la temporada pasada, la cuenta fue de diez.

Dominio de las jugadas a balón parado

El gol de la victoria de Eze contra Palace llegó tras un tiro libre de Declan Rice, y fue el undécimo gol del Arsenal en una jugada a balón parado.

Su fuerza en este aspecto no es sólo un arma real, sino que parece darles una ventaja psicológica.

Wideman Leandro Trossard dijo: “Nosotros también estamos emocionados cuando conseguimos una jugada a balón parado.

“Sabemos que podemos marcar y es una oportunidad de hacerlo. Trabajamos mucho en ello y da sus frutos”.

La profundidad de la plantilla del Arsenal

La otra ventaja obvia que tiene el Arsenal es que ahora tiene dos jugadores para cada posición. Y la mayoría de ellos tienen contratos a largo plazo, siendo Bukayo Saka el próximo en comprometerse.

Y se verán impulsados ​​aún más cuando Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Kai Havertz y Madueke regresen de sus lesiones. Sin embargo, Arteta también debe aprender de sus errores y no exagerar a sus estrellas.

Puede que los Gunners no hayan sido agradables de ver esta temporada, pero han sido efectivos. Del mismo modo, esa notable falta de decisiones arbitrales de alto perfil en su contra ha marcado la diferencia.

Tener mala suerte a través del VAR no ha sido la razón por la que el Arsenal fracasó en el pasado, pero la paranoia sobre supuestas influencias externas tuvo un efecto negativo en el equipo. Algo de esto fue culpa de Arteta.

Pero con sus grandes rivales Liverpool y Manchester City no en su mejor momento, y el Arsenal luciendo formidable, Arteta seguramente agregará algo importante al gabinete de trofeos de Emirates.

Y si una vez más no cumplen, la culpa recaerá directamente en el gerente.