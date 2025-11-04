Cómo el movimiento ‘Magic W’ de Enzo Maresca y el nuevo papel de Reece James inspiraron la crucial victoria del Chelsea sobre el Tottenham

El despliegue de una nueva forma por parte de ENZO MARESCA jugó un papel importante para que el Chelsea una vez más superara al Tottenham.

Los Bleus empataron a puntos con su feroz Londres rivales el pasado sábado con una victoria por 1-0 en el Tottenham Hotspur Stadium.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

joao pedroUn gol en el minuto 34 selló los tres puntos para los visitantes.

El jefe de los Blues, Maresca, se habría sentido frustrado porque sus tropas no ganaron el partido por un margen más amplio.

Pero el italiano estará encantado con el éxito de sus decisiones tácticas, que dieron a los londinenses del oeste su quinta victoria consecutiva en la liga sobre sus rivales.

Y los expertos tácticos de SunSport, Will Pugh y Dean Scoggins, están disponibles para analizar cómo el Chelsea logró otro número más contra los Spurs.

Se fue demasiado pronto Tragedia: el máximo directivo de la máxima categoría, de 44 años, muere tras desplomarse a mitad del partido ESPALDA Y AZUL El ganador de la Liga de Campeones del Chelsea, de 34 años, se alineó para una sorprendente transferencia gratuita de EFL

El cambio de forma de Maresca

ERA como siete, ocho o nueve segundos de partido. Y de inmediato dije: “Nueva forma para el Chelsea”.

Y era una forma de W, un tridente si se quiere, en el mediocampo donde tienen dos mediocampistas en la base, Caicedo y Reece James.

Y delante Enzo Fernández y luego los dos extremos desviados. Y luego, obviamente, tienes a Joao Pedro flotando en el medio.

Pero esa forma de W, que acaba de inundar a los Spurs, significa que Caicedo o James pueden liberar a la prensa en cualquier momento.

Entonces tienes cobertura. Entonces a eso me refiero cuando Maresca les da la licencia para ser libres.

En la Premier League, si un centrocampista corre como un pollo sin cabeza y presiona el balón por todos lados, es un pase fácil detrás de él.

Pero con esa forma de W, si la pelota va en esta dirección, el punto izquierdo en la base puede ir y unirse a los otros tres en la prensa. Y el otro se queda atrás.

Ve al otro lado, exactamente lo mismo. Para que puedan ocupar esas posiciones. Y cuando presionas como este tipo [Caicedo] y James, para ser justos, eso causará todo tipo de problemas.

Mi bien

Supongo que Bentancur, Palhinha y Xavi Simons probablemente estaban mirando por encima del hombro cuando llegaron a casa, preguntándose si Caicedo volvería a aparecer detrás de ellos.

Empecemos por el gol, porque evidentemente era el momento clave del partido. Aunque el Chelsea dominó y debería haber marcado más que ellos.

Pero para mí, cuando estás dando la táctica como entrenador o entrenador, el centrocampista necesita una licencia para actuar.

Y para darle licencia para jugar, lo que ha hecho Maresca es elegir una forma concreta en el centro del campo.

Pero lo que Caicedo hace es olfatear el peligro. Lo huele.

Primero que nada, no sé qué está haciendo Djed Spence corriendo hacia un área que es dominio de Caicedo.

No corras en la boca de los leones, no metas la mano en la jaula, ¿verdad? Eso te va a causar peligro.

Pero incluso a partir de ahí, desde el agarre, veremos cómo los Spurs conceden a partir de ahí. Donde Simons tiene un simple pase de regreso a Mickey van de Ven

Van de Ven tiene que hacer una autorización sencilla. Y por alguna razón, lo convierten en un desastre. Pero no le quitemos el mérito a ese Caicedo.

Porque como digo, lo huele y va y gana el primero.

Gana el segundo y gana el tercero, donde Kevin Danso, de seis pies y tres pulgadas, decide que no quiere hacer una entrada dentro del área.

Pero nuevamente, todo el crédito para Caicedo y un brillante remate de Joao Pedro.

Juego de lanzamientos

Sabemos que las jugadas a balón parado son grandes, realmente grandes en este momento. Incluidos los saques de banda.

Sabemos que Danso tiene un gran lanzamiento. Y sabes qué, lo haría en la juventud fútbol americano. Lo hago para intentar vaciar el área en el fútbol juvenil.

Porque siento que es más fácil para los cabezazos dominantes cabecear el balón porque hay más espacio para atacar el balón. Y eso es lo que hizo el Chelsea.

Cuando sucedió, creo que te envié un WhatsApp de inmediato o le envié un WhatsApp al grupo diciendo: ‘Mira, mira, mira’.

Fue realmente inteligente, así que recapitulemos eso. Enviaron a tres jugadores al campo y, de hecho, pensé que los Spurs fueron bastante valientes en respuesta, al recuperar solo a tres.

Porque pensé que tendrías que retirar al menos cuatro, tal vez incluso cinco, lo que vacía aún más la caja.

Pero los Spurs devolvieron tres y luego, cuando Sánchez atrapó a uno de ellos y luego se lanzaron al contraataque, fue muy divertido durante 30 segundos.

Como nadie sabía en qué posición estaban jugando o lo que sea y fue un caos absoluto.

Fue simplemente un gran ejemplo de un entrenador que piensa fuera del área del Chelsea nuevamente y hace algo diferente.

Lo que significó que no sólo les ayudó a defender mejor, sino que luego confundió al Tottenham y provocó un problema en el contraataque. Así que gana, gana, gana, cosas geniales.

Fernández de pie

Es un completo diamante táctico. Él es el Bernardo Silva en Manchester Ciudad. Él es el jugador que los hace funcionar en el sentido de la forma.

Entonces, si los arrastran de un lado a otro, como ocurre en un partido de la Premier League, y luego piensas: ‘Oh, hay una sobrecarga en ese lado’, aparece.

Es como si hubiera regresado allí y luego hubiera visto el peligro que se había descompuesto.

Tiene la capacidad de casi elevarse por encima de todos y ver dónde está el peligro. Y es muy sorprendente.

Es muy difícil, o muy fácil, lo siento, cuando estás sentado como yo en el estadio para mirar por encima y tener una vista mucho más amplia de lo que está sucediendo.

“Y piensas: ‘Oh, hay un error allí. Hay un error en esa posición. Si lo sacan de allí, pueden lastimarlos’.

Lo ve y llena el vacío. Y no sólo eso, cuando atacan hablamos del cruce del Chelsea en el Team Talk Show, que lo hicieron muy, muy bien. Garnacho y él, especialmente.

Pero luego se encontrará en la izquierda. huelguista posición. Y luego, como central, piensas: ‘El delantero está ahí’. ¿Cómo he conseguido que alguien recoja aquí también?

Y él es el que se coloca en esas posiciones, entre los defensores, lo que te da un verdadero problema.

Porque si el balón luego se va desviado, digamos, a Cucurella y luego a Garnacho, el zaguero debería pensar: “Puedo ir y presionar”.

“Pero espera un minuto, tengo a Fernández de pie. próximo a mí.’ Entonces él está causando esos problemas en todo el campo.

Quizás, a veces, no hace tanto con el balón como les gustaría a algunos fanáticos del Chelsea. Pero me pareció que uno de los momentos del partido fue el nuez moscada dentro del área en el primer tiempo.

TODO CAMBIO El gigante de los supermercados lanza un gran cambio en su plan de fidelización en todo el país COSAS CALIENTES Vivo en la mejor ciudad del mundo a 3 horas del Reino Unido… hace calor en invierno y los autobuses son gratuitos

Sin él, no creo que Maresca pueda hacer las cosas tácticas que ha estado haciendo.

Y creo que todo equipo necesita un Fernández.