Cómo el nuevo enfoque del portal de transferencias de la USC podría ayudarlos a llegar a los playoffs

Cuando Lincoln Riley aterrizó por primera vez en Los Ángeles, su audaz plan para rehacer sobre la marcha una plantilla faltante de la USC giró casi por completo en torno al portal de transferencias. Los Trojans incorporaron dos docenas de transferencias antes de su temporada de debut, incluidos sus dos mejores corredores, tres de sus cuatro mejores receptores, seis titulares en defensa y, por supuesto, un mariscal de campo ganador de Heisman.

El plan funcionó bastante bien para Riley and Co. en ese momento. USC ganó 11 juegos en 2022 y estuvo a punto de llegar al playoffs de fútbol americano universitario.

Pero las cosas no salieron según lo planeado durante las siguientes dos temporadas. Riley y su personal dependieron casi en la misma medida de soluciones rápidas en el portal, pero sin los mismos resultados.

Ahora, tres años después, con el No. 7 Oregon esperando el sábado, el No. 15 USC está nuevamente al borde del College Football Playoff por primera vez desde el debut de Riley. Y se ha llegado a este punto siguiendo un plan totalmente diferente al que funcionó la primera vez.

Cuando los Trojans salgan al campo en Eugene, salvo algún cambio tardío en la alineación, no tendrán una sola transferencia a partir de 2025 comenzando en la ofensiva. No es muy diferente en el otro lado del balón: el safety Bishop Fitzgerald es la única transferencia entre los 12 mejores en jugadas jugadas en la defensa de USC, y su estatus para el juego está en serias dudas debido a una lesión.

Es raro hoy en día que un plantel del Power Four sea tan local. Oregon, por ejemplo, tiene siete transferencias de su generación de 2025 en su alineación inicial habitual. Dos de los cuales fueron troyanos la temporada pasada.

Hay otras explicaciones para el impacto moderado de las transferencias en la USC; la más simple es que la clase de transferencias de los Trojans en 2025 no ha estado a la altura de las expectativas. Fitzgerald, con cinco intercepciones, ha sido una incorporación esencial al backfield defensivo de la USC, y los corredores Waymond Jordan y Eli Sanders se destacaron antes de que las lesiones descarrilaran sus temporadas.

Más allá de esos tres, sólo otras dos transferencias han jugado incluso 100 jugadas en total esta temporada: J’Onre Reed, quien fue insertado en el centro debido a una lesión, y el tackle nariz Keeshawn Silver.

Pero mientras que una clase de transferencia decepcionante podría haber hundido a los Trojans en temporadas pasadas, ese no ha sido el caso en 2025.

El entrenador de USC, Lincoln Riley, celebra con el cornerback DeCarlos Nicholson durante una victoria sobre Iowa el 15 de noviembre. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

En lo que respecta a Riley, esa es una señal positiva para la salud del programa a largo plazo. Teniendo en cuenta la situación de la USC al acercarse el final de su cuarta temporada, prefiere que el portal solo se use con moderación a partir de ahora.

“Ha sido una ventaja”, dijo Riley. “Las transferencias que tomamos se ajustaron en gran medida a lo que queríamos desde un punto de vista cultural. Obviamente, cuando tomas menos personas que desarrollaste internamente, sientes que mitigas un poco el riesgo… Creemos que, para la USC en este momento, ahí es justo donde debemos estar”.

Las cosas no estaban así hace un año, especialmente para la defensa. Durante la temporada 2024, ocho de los 15 mejores jugadores en jugadas de la defensa de la USC fueron transferencias de primer año. El año anterior, estaban seis entre los 15 primeros.

Esta temporada, USC tiene ocho nuevos titulares en defensa. Fitzgerald es el único transferido. Los demás fueron reclutados después de la escuela secundaria y ascendieron en la tabla de profundidad.

“Creo que cuantos más niños del programa puedas tener durante la escuela secundaria, mejor”, dijo el coordinador defensivo D’Anton Lynn. “Están haciendo las cosas a tu manera. Eso es lo único que saben”.

También significa confiar en los jugadores que desarrolles cuando llegue el momento. Ese es el punto en el que se ha encontrado la defensa de la USC esta temporada. Ha habido dolores de cabeza a lo largo del camino.

“En las últimas dos defensas, tuvimos muchos portales de transferencias que eran estudiantes de quinto y sexto año”, dijo Lynn. “Este equipo tiene más talento, pero simplemente son jóvenes. Son muchachos que no han jugado antes. Hay ciertos errores que tienes que superar”.

USC no podrá soportar muchos errores contra Oregon y su poderosa ofensiva. Pero el plan de personal que llevó a los Trojans a este punto, a dos victorias de un playoff, es mucho más adecuado para resistir la prueba del tiempo.

Los Ducks, en muchos sentidos, son un testimonio de ese enfoque, ya que han realizado un giro similar en las últimas temporadas. Cuando ingresaron al portal en la pasada temporada baja, fue con objetivos específicos de primer nivel en mente. Dos de ellos resultaron ser dos de los mejores jugadores de la USC en las trincheras a partir de 2024: el guardia ofensivo Emmanuel Pregnon y el tackle defensivo Bear Alexander.

Ambos han encontrado un nuevo paso en Oregon. Pregnon tiende hacia una temporada All-Big Ten como pieza clave del ataque terrestre dominante de los Ducks, mientras que Alexander, según el entrenador de Oregon, Dan Lanning, ha “encontrado la mejor versión de sí mismo” en Oregon.

Esos agujeros en ambas líneas podrían haber sido reparados antes a través del portal. Pero Tobias Raymond intervino como guardia izquierdo y ha sido uno de los mejores linieros de la USC, mientras que los Trojans han sido notablemente más consistentes en el interior sin Alexander.

Ésa es una marca de milla significativa. Incluso si todavía quedan algunos obstáculos en el proceso de construcción.

“No creo que estemos completamente dentro del próximo mundo todavía”, dijo Riley. “Ciertamente estamos más avanzados que el año pasado en este momento. Pero creo que eso seguirá creciendo. Es otra razón por la que somos tan optimistas y optimistas sobre nuestro futuro aquí”.