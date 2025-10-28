Cómo Harry Kane acumuló una asombrosa tasa de éxito de penaltis del 97 por ciento con una nueva técnica ‘dependiente del portero’

HARRY KANE ha sido elogiado por Sir Gareth Southgate por los cambios en su rutina de penales desde su fatídico fracaso en la última Copa del Mundo.

Southgate, de 55 años, guió a Inglaterra a las semifinales de Rusia 2018 y a los cuartos de final de Qatar cuatro años después.

Kane ya había marcado desde 12 yardas en el minuto 54 de su partido contra Francia en Doha, para igualar el récord de Wayne Rooney de 53 goles de los Tres Leones.

Pero desperdició una oportunidad en el minuto 83 de igualar nuevamente el marcador 2-2, un error que todavía lo “obsesiona”.

Southgate comprende mejor que nadie la angustia que sintió su capitán: su propio error en la tanda de penaltis significó que Inglaterra perdiera ante Alemania en Wembley en la semifinal de la Eurocopa 96.

Sin embargo, el ex técnico de los Tres Leones admira cómo Kane, de 32 años, se fue y trabajó en sus penales, hasta el punto de que el delantero del Bayern Munich solo ha fallado uno desde entonces.

Su siguiente penalti para su país, durante la victoria por 2-1 sobre Italia en Nápoles, lo convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de Inglaterra.

Hablando antes de la publicación de su nuevo libro, Dear England: Lessons on Leadership, Southgate dijo: “Si lees las entrevistas con Harry Kane, te das cuenta de la motivación de un jugador de élite.

“Uno, el deseo intrínseco de dominio. Dos, la curiosidad y la voluntad de aprender.

“Harry ha sido durante varios años uno de los mejores lanzadores de penales del mundo: una tasa de éxito de alrededor del 85 por ciento.

“Decidía dónde iba a aplicar su penalti en los días previos al partido y practicaba la ejecución de manera deliberada en los entrenamientos.

“Hasta que falló el segundo penal en nuestros cuartos de final de 2022 contra Francia, todos pensaban que había dominado el arte. Después de una decepción tan grande, ‘la peor que había sentido en cualquier momento’, como él la describió, mi papel, como su entrenador, era apoyar y orientar a Harry.

“Haber tenido algo de historia en esta situación, puede haberle ayudado a darle perspectiva. Pero cualquier conversación de entrenamiento requiere que el jugador se vaya y determine su respuesta. La siguiente vez que estuvimos juntos, Harry había tomado medidas.

“En lugar de confiar en su proceso probado, me dijo que había estado estudiando y practicando una técnica ‘dependiente del portero’.

“Básicamente, esperar a que el portero cometa primero antes de realizar su disparo en consecuencia.

“Ahora estaba listo para aplicar cualquiera de sus técnicas, dejando al portero con aún menos posibilidades de ‘adivinar’.

“Cuando Inglaterra recibió un penalti contra Italia en Nápoles en nuestro siguiente partido, nunca estuve tan seguro de que alguien marcaría.

‘Lección de autodominio’

“Lo que no podía haber previsto es que fallaría sólo uno de los siguientes 38 penales que cometió: una tasa de éxito del 97 por ciento. Una lección individual de autodominio de la que cualquiera puede aprender”.

Southgate no ha regresado a la dirección desde que dejó el puesto de Inglaterra tras su derrota en la final de la Eurocopa 2024 ante España en Berlín.

Pero la ex estrella del Crystal Palace, Aston Villa y Middlesbrough sigue apasionada por cómo los jugadores pueden alcanzar la excelencia.

Dijo: “Los mejores jugadores están intrínsecamente motivados. Para mantener el éxito al más alto nivel, ya sea en el deporte, los negocios o la vida, se trata de mantener una coherencia de excelentes hábitos”.

“Lo que se hace cuando no hay multitud mirando o los beneficios no son inmediatos.

“En el fútbol, ​​son las horas no reconocidas en el campo de entrenamiento, en el gimnasio o en la recuperación después de las sesiones las que definen el máximo rendimiento”.