Cómo la gerente general de Seattle Torrent, Meghan Turner, pasó del entrenamiento básico a la PWHL

Está lanzando un segundo equipo de la Liga Profesional de Hockey Femenino, pero esta vez la gerente general de Seattle Torrent, Meghan Turner, ha estado mucho más involucrada en la asamblea.

Cuando su compañera de equipo de la universidad y amiga Danielle Marmer estaba seleccionando y contratando a los miembros del equipo inaugural de PWHL Boston, Turner tuvo que ser informado por correo postal semanal. Turner estaba en entrenamiento básico del ejército en Fort Jackson, SC, siendo desmantelado y reconstruido.

Turner tenía 29 años y estaba rodeado de jóvenes de 18. Eso tenía un inconveniente: ya había construido su propia vida y estaba acostumbrada a cierto nivel de autonomía. El entrenamiento básico, como es sabido, no es muy importante en eso.

Marmer recordó que no había nada particularmente conmovedor en su carta de actualización. Ella compartió que acababa de contratar a tres grandes agentes libres: Hilary Knight, Megan Keller y Aerin Frankel. Ella escribió sobre la emoción de este gran y rápido experimento: finalmente se materializó una verdadera liga femenina profesional.

Después de semanas de sentirse aislada mientras estaba rodeada de gente, Turner dijo que la carta de Marmer la sacó de su “propio pequeño mundo” lleno de carreras de obstáculos, repelentes, marchas y ejercicios de campo. Uno, en ese momento, sin fecha de estreno.

“Creo que lloré cuando lo conseguí, porque es una experiencia difícil y realmente negativa. Es el proceso de militarización”, dijo Turner.

Turner técnicamente no estaba de acuerdo con PWHL Boston cuando se fue a Carolina del Sur, pero la oferta había sido presentada. Marmer tuvo que tener paciencia, con un consejo grabado en su cabeza.

“Cuando dejaba a los Bruins (de Boston de la NHL), el consejo que recibí fue: ‘¿A quién le confías tu vida en esto? ¿Puedes traer a esa persona contigo?’”, dijo. “Y supe que Meghan era la respuesta a esa pregunta”.

Jugaron hockey en Quinnipiac mientras Turner obtenía su licenciatura y MBA en cuatro años. Marmer la llamó la persona más inteligente del vestuario, alguien a quien admiraba y de quien tal vez incluso estaba un poco celosa. Turner estaba delante de ella en la alineación y la impulsó a ser mejor.

Turner jugó en la Liga Canadiense de Hockey Femenino y en la Asociación de Jugadoras Profesionales de Hockey mientras trabajaba largas horas en la firma multinacional de contabilidad PricewaterhouseCoopers. Marmer vivió con Turner y su esposa en Boston durante unos siete meses mientras trabajaba en exploración y desarrollo de jugadores para los Bruins.

Marmer mantenía horarios irregulares y a menudo regresaba de los juegos alrededor de la medianoche. Turner todavía estaba despierto y trabajando, pero feliz de poder hablar de perspectivas y aspectos destacados.

“No le encantaba el trabajo (de PwC), pero era buena en él y trabajaba duro, y había ascendido en ese rango bastante rápidamente”, dijo Marmer. “A ella le encantaba ese tipo de distracción.

“Ella entendía cómo dirigir una organización. Tenía un conjunto de habilidades que yo no tenía, pero también entendía la parte del hockey, que es necesaria. Así que ella era, literalmente, la persona perfecta para hacer esto (el lanzamiento de PWHL)”.

Turner ya estaba contemplando un gran cambio en su vida. Muchos miembros de su familia se unieron al ejército, incluidos sus tres hermanos.

“Estaba buscando algo que sentía que faltaba”, dijo Turner. “Siempre había estado flotando en unirme a la Guardia Nacional, y había terminado de jugar hockey, así que me miré en el espejo. Me dije: ‘Está bien, si tengo 65 años y miro hacia atrás, ¿me arrepentiré de no haberlo hecho?’ Y la abrumadora respuesta fue sí. Así que me lancé y lo hice”.

Marmer se convirtió en gerente general de PWHL Boston y le propuso otra consideración a Turner una semana antes de que ella se fuera para el entrenamiento básico, pidiéndole a su compañera de equipo de Quinnipiac que volviera a formar equipo. Turner no pudo comprometerse todavía por razones obvias. Estaría fuera durante unos tres meses. La liga evolucionaba rápidamente y no había trabajo garantizado.

“Cuando volvió a conectarse, hablé con ella el primer día y me dijo: ‘Quiero hacer esto’”, dijo Marmer. “Fue un momento realmente emocionante y me dio mucha confianza al afrontar esto”.

Ayudaron a guiar a Boston a terminar subcampeón en su primera temporada. Después del segundo año de la PWHL, el asistente general de la flota, Turner, fue designado para liderar una de las dos primeras franquicias de expansión de la liga, por recomendación de Marmer.

Turner sigue siendo un miembro activo de la Guardia Nacional del Ejército. Prefiere compartimentar durante los fines de semana de ejercicios y luego volver a su trabajo diario. La capacitación básica le ayudó a aprender a guiar a un grupo diverso.

Sus carreras duales presentan “lo mejor de ambos mundos”.

“Siento que estoy cumpliendo un sueño de alguna manera, con el lado del hockey, y también siento que una gran pieza de identidad (está allí) para mí, con el lado militar”, dijo Turner.

“Me gusta estar ocupado. No me va bien quedarme quieto”.

Hubo un momento de cierre del círculo cuando Turner atrajo a Knight, que Boston había dejado desprotegido en el proceso de expansión, a Seattle. Fue uno de los primeros fichajes de Marmer, luego uno de los de Turner. El capitán de la Flota es ahora el capitán de Torrent.

¿Qué es un intercambio de jugadores entre amigos, verdad? No exactamente.

“Quizás me dolió más que fuera alguien con quien construí esto y que ella conocía tan bien a estos jugadores”, dijo Marmer. “No es que ella tuviera información privilegiada… era simplemente que si estabas en nuestra organización, te gustaban los mismos jugadores, te preocupabas por las mismas personas y conocías sus personalidades.

“Así que no fue una sorpresa para mí por qué eligió al jugador que eligió. Pero sabía igualmente cuánto me dolería elegir a esos jugadores”.

“Ella estaba haciendo su trabajo, y lo hizo fenomenal. No se lo reprocho en absoluto, pero definitivamente no fue un alivio”.

La tercera temporada de PWHL se lanza el viernes para Torrent y el domingo para Fleet. Los respectivos gerentes generales de los equipos se felicitaron mutuamente el primer día de sus respectivos campos de entrenamiento la semana pasada y brindaron actualizaciones, todo por texto, sin necesidad de envío postal.

“Es divertido volver a sentirme un poco competitivo con ella”, dijo Marmer. “Ambos nos preocupamos el uno por el otro. Ambos queremos que el otro tenga éxito. Ambos realmente queremos ganar”.