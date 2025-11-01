Cómo la ‘infusión de energía’ de Miguel Rojas impulsó a los Dodgers en el Juego 6 de la Serie Mundial

Miguel Rojas conoce su papel.

“Un tipo utilitario que puede jugar en diferentes posiciones, que realmente puede jugar a la defensiva”, dijo.

Resulta que eso era exactamente lo que los Dodgers necesitaban el viernes en el Juego 6 de la Serie Mundial. Y Rojas estuvo a la altura de la tarea, haciendo cuatro jugadas espléndidas en el campo para preservar una victoria de 3-1 que envió a los Dodgers y a los Azulejos de Toronto a un decisivo Juego 7 el sábado.

“Miggy jugó muy bien en la segunda base e hizo algunas jugadas importantes”, dijo el manager Dave Roberts. “Esperábamos ese tipo de infusión de energía. La obtuvimos de Miggy”.

La jugada más importante fue la última. Con un out en la novena y Addison Barger de Toronto en la segunda base, representando la carrera del empate, Andrés Giménez cortó una línea con bola rota hacia el jardín izquierdo. Kiké Hernández, de los Dodgers, dio un gran salto sobre la pelota e hizo una atrapada corriendo, seguida de un mal tiro a segunda en un intento de doblar a Barger.

La pelota dio un salto complicado, pero Rojas aguantó, atrapó la pelota detrás de su rodilla izquierda y aguantó mientras Barger en retirada lo derribaba al suelo. Rojas rodó sobre su espalda y le golpeó el brazo derecho tres veces en celebración.

“Iba a toda velocidad así que no quería lanzar muy fuerte, porque probablemente iba a lanzarlo por encima de su cabeza”, dijo Hernández. “Increíble elección de Miggy. No le di el mejor de los tiros”.

“Sí, un final bastante épico”, agregó Rojas con una sonrisa.

Sin esa jugada, la temporada de los Dodgers podría haber llegado a su fin el viernes y, con ella, el tiempo de Rojas con el uniforme de los Dodgers. Será agente libre después de la Serie Mundial y, a los 37 años la próxima temporada, no hay garantía de que regrese a Los Ángeles.

Una mirada a lo que sucedió al final de la novena entrada en el Juego 6 de la Serie Mundial.

Entonces dijo que llegó al Juego 6 decidido a extender su tiempo como Dodger un día más.

“Comencé mi carrera aquí. Esto es especial porque me dieron una oportunidad que nadie realmente me dio en 2013, cuando era agente libre de ligas menores”, dijo. “Nunca lo olvidaré”.

Desde entonces, Rojas pasó de los Dodgers a los Marlins de Miami y viceversa. Ha pasado de ser un jugador utilitario a ser un campocorto de todos los días y viceversa. Pero lo que no ha cambiado es la preparación y el valor que aporta al juego cuando juega.

La apertura del viernes fue la primera desde el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional y apenas su segunda aparición en 23 días. Sin embargo, con la temporada en juego, Roberts escribió el nombre de Rojas en la alineación en el partido más importante del año.

“Realmente quería que Miggy estuviera allí”, dijo. “Ha sido un verdadero pegamento para nuestro club este año y siento que tenerlo en la alineación infunde algo de intensidad extra, también en el lado defensivo.

“Quería que él estuviera en la alineación”.

Rojas no decepcionó. En el tercero salvó una carrera al deslizarse hacia su derecha para darle un revés a un tiro de Giménez por el medio. Una entrada más tarde, hizo un giro rápido con un helicóptero de Daulton Varsho para iniciar una de las tres dobles matanzas en las que estuvo involucrado. Y luego, en el séptimo, recibió un golpe de Barger cuando lanzó un salto alto con las manos desnudas y lanzó a primera, superando al corredor por medio paso.

Eso también salvó una carrera ya que Ernie Clement siguió con un doblete a la pared.

“En este tipo de juegos uno siempre tiene que poner de su parte”, afirmó. “No importa lo que hagas. Puede ser en el lado defensivo. Puede ser en el lado ofensivo. Puede ser en las bases.

“Juega un lanzamiento a la vez y no hagas ningún lanzamiento. Esa es la razón por la que pudimos hacer jugadas realmente buenas, grandes jugadas cuando necesitábamos”.

Esa es también la razón por la que Rojas y los Dodgers podrán hacerlo una vez más el sábado.

“Juego 7. Increíble”, dijo Hernández. “Esto es lo que soñamos desde que éramos pequeños, siempre nos metíamos en el patio trasero en el Juego 7 de la Serie Mundial.

“El béisbol merece un Juego 7. Esta ha sido una gran, gran Serie Mundial. Ambos equipos han jugado duro. Mañana será solo una serie de un juego y veremos quién juega mejor mañana para ganar una Serie Mundial”.