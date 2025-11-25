Cómo los ‘invasores del espacio’ del Arsenal inmovilizaron al Tottenham en la humillación del Derby del Norte de Londres

El ARSENAL superó al Tottenham en un dominante Derby del Norte de Londres que terminó en humillación.

Los Gunners lograron una victoria por 4-1 en los Emirates gracias a un hat-trick de Eberechi Eze.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Los anfitriones limitaron al equipo de Thomas Franks a solo cuatro toques en el área cuando el gol de Richarlison llegó desde 40 metros.

La victoria ha dejado al Arsenal con seis puntos de ventaja en la cima de la Premier League con la vista puesta en su primer título desde 2003.

En nuestro exitoso programa de YouTube Tactics Exposed, Dean Scoggins explica cómo el Arsenal venció a sus vecinos…

El movimiento ‘invasor espacial’ de Eberechi Eze

Eze fue la estrella del espectáculo con sus tres goles para echar sal en las heridas de los Spurs, que habían intentado ficharlo en el verano.

AZUL SOBRE AZUL Gueye, estrella del Everton, expulsado por abofetear a su propio compañero de equipo contra Man Utd oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10

El centrocampista se mostró certero de cara a la portería y cada uno de sus disparos resultó imparable para Guglielmo Vicario.

Pero fue el movimiento inteligente del ex jugador del Crystal Palace lo que le permitió encontrar espacio y tiempo en lo más alto del área del Tottenham.

Eze se encontraba constantemente a 18 yardas de la portería y muchos sin un marcador cerca de él.

Su movimiento le dio la oportunidad de tomarse su tiempo y elegir su lugar con sus esfuerzos que volaron hacia la red.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

Esta conciencia le permite a Eze detectar momentos peligrosos que amenazan la oportunidad mientras se coloca en una posición de invasor espacial.

Arteta ha ayudado a Eze a convertirse en una amenaza de gol al colocarlo en la posición número 10 en ausencia de Martin Odegaard.

Mikel Merino el ‘hombre-imán’

Mikel Merino tiene una gran responsabilidad en el Arsenal, ya que ha demostrado ser un operador de falso nueve más que capaz.

Se encontró como un imán en el medio del campo que permitía a jugadores como Leandro Trossard y Bukayo Saka cortar hacia adentro.

El español también bajaba profundo para ayudar a construir y eso se vio en el primer gol.

Merino se dejó caer para recoger el balón y realizó un delicioso pase por encima de la defensa para que Trossard se lanzara sobre él para marcar el primer gol.

También se desplazaría hacia los amplios espacios que habían dejado ambos extremos para crear sobrecargas sobre los defensores de los Spurs.

Su movimiento fue fundamental y a menudo deformaba a los marcadores para crear espacios en la línea de fondo del Tottenham.

El delantero improvisado también bajaría al medio campo cuando no tuviera posesión para solidificar al equipo del Arsenal y detener la presión de los Spurs.

Mikel Arteta – ‘genio táctico’

Mikel Arteta vino preparado para los cinco defensores de los Spurs y apunta a jugar balones largos y ganar caídas para comenzar su juego.

Pudo instruir a sus jugadores para que bloquearan el primer pase haciendo que sus laterales se movieran hacia adentro.

Esto impidió que Richarlison pudiera tomar el balón en sus pies y, a menudo, cortaba los ataques de los visitantes.

Cada vez que había un golpe, generalmente era complicado, ya que los jugadores adicionales del Arsenal podían ganar el segundo balón.

Arteta también pudo aprovechar el mediocampo de dos hombres de los Spurs simplemente explotando los espacios a sus costados.

Para avanzar en el campo, Riccardo Calafiori entraría en el medio campo y crearía más opciones de pase.

Los laterales de los Spurs, Destiny Udogie y Djed Spence, también fueron a menudo inmovilizados por la combinación de extremos, Calafiori y Jurrien Timber.

Jurrien Timber – ‘mejor lateral de la Premier League’

Timber volvió a mostrar su mejor forma contra los Spurs y demostró además que está en la cima de la Premier League.

Pudo combinarse con Bukayo Saka de manera efectiva y su asociación volvió a sobresalir.

Mientras Saka abraza la línea de banda, Timber es capaz de explotar el espacio que queda dentro con sus rápidas carreras superpuestas.

Contra el Tottenahm, esto sobrecargó a Spence, lo que se hizo evidente en la jugada previa al primer gol.

Después del descanso, Timber mostró sus expertas cualidades defensivas mientras ganaba duelos e interrumpía a los Spurs para mantener al Arsenal en la delantera.

Él y Riccardo Calafiori reciben entrenamiento en la línea de banda en vivo, pero lo más importante es que entienden las rotaciones.

Esto permite que Saka y Merino deambulen, Declan Rice puede avanzar, Martín Zubimendi se sentará y quien deje una zona libre será reemplazado instantáneamente.

Timber no se limita a permanecer en esos espacios: juega desde ellos y avanza en el movimiento.

Piero ‘el héroe’ Hincapié

Siempre hubo un debate sobre si serían Piero Hincapié o Cristhian Mosquera quienes se alinearían contra los Spurs.

Pero fue el ecuatoriano quien obtuvo el visto bueno y resultó ser una excelente elección por parte de Arteta.

Mantuvo intacto el equilibrio del lado izquierdo y permitió que William Saliba permaneciera en su lugar natural.

También hubo dudas sobre si utilizar un lateral izquierdo más defensivo para proteger a un nuevo medio central: no es necesario. Hincapié estuvo sobresaliente, en el aire y en cubierta.

Sus posiciones iniciales hacían eco de las de Gabriel y sus instintos eran de élite.

Cuando Saliba se enfrentó a Richarlison, ya sea compitiendo por un cabezazo o interviniendo, Hincapie pudo leer el siguiente movimiento.

Anticipó dónde caería la pelota y aspiró la segunda pelota.

SIN PESAR McDonald’s dos veces al día me vio llegar al puesto 25… Perdí el puesto 12 y ahora mis ex quieren que vuelva FRACASO Soy una celebridad sumida en el caos mientras las estrellas son EVACUADAS del campamento y la filmación se retrasa

En cuanto al balón, el mayor elogio es que apenas pasó desapercibido.

Hincapié no forzó la jugada y recicló limpiamente hacia los laterales, o hacia Zubimendi y Rice sin florituras ni aspavientos.