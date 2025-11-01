Cómo Mick Cronin de UCLA atrajo a Donovan Dent en busca de un título

Aquí estaba él, el principal armador en el portal de transferencias, y a Donovan Dent le estaban diciendo lo que quería. no pude hacer.

Las bromas no fueron el objetivo de la conferencia telefónica con Mick Cronin. El entrenador de baloncesto de UCLA le preguntó al jugador que podría ayudar a su equipo a competir por un título nacional sobre sus planes después de la universidad.

Eso fue bastante fácil. Dent le dijo a Cronin que quería jugar en la NBA.

Está bien, respondió Cronin, digamos que mañana juegas contra los Lakers. ¿A quién protegerías?

No podrían ser sus principales manejadores del balón, Luka Doncic y LeBron James, porque miden 6 pies 6 y 6-9, respectivamente, mientras que Dent solo mide 6-2. Entonces, ¿a quién protegerás a continuación?

Continuando en la lista, Cronin llegó a Austin Reaves, el dinamo 6-5.

“Cronin dice, bueno, no eres un defensor lo suficientemente bueno como para marcarlo”, dijo Josh Giles, quien estuvo en la llamada la primavera pasada como asesor de Dent después de haberlo entrenado en Corona Centennial High. “Y él dijo: “Ese es el mayor problema: tienes que ser un mejor defensor”.

Cronin continuó diciéndole a Dent que si le gritaba sobre la defensa en la práctica, estaría haciendo su trabajo para ayudarlo a jugar en la NBA.

Este fue un enfoque diferente al de la mayoría de los entrenadores que buscan la mención honorífica All-American de Nuevo México. Eran conocidos por ser positivos y tomarse las cosas con calma con sus jugadores estrella, y rara vez los desafiaban.

Después de haber entrenado a cinco prospectos de alto nivel que luego jugaron para Cronin, Giles era una especie de experto en su homólogo de UCLA. Giles maldijo y gritó, pero probablemente tenía un temperamento más cercano al de los agradables entrenadores que al de Cronin.

Asegurándose de que Dent entendiera en qué se inscribiría si se transfiriera a UCLA, Giles reiteró después de que terminó la llamada que sería responsable y que lo denunciarían si fallaba.

“Bueno”, respondió Dent, una vez vendido, “tal vez eso sea exactamente lo que necesito”.

Su talento se revela de muchas maneras.

Durante el primer partido de exhibición de UCLA, cuando una gran ventaja se había reducido incómodamente, Dent utilizó una explosión de velocidad para llegar al aro en múltiples posesiones tardías. Hizo una bandeja o cometió una falta cada vez, anotando cada tiro libre para ayudar a su equipo a prevalecer.

Durante el segundo partido de exhibición de los Bruins, jugando solo la primera mitad de una paliza de 30 puntos, Dent hizo una serie de tiros en salto flotantes y registró ocho asistencias, además de una pérdida de balón y un robo.

Superaron sus estadísticas los elogios que recibió de sus compañeros de equipo después.

El delantero Tyler Bilodeau dijo: “Puede derribar cualquier defensa”.

El guardia Skyy Clark dijo: “Sin duda, hace la vida mucho más fácil”.

Los jugadores de UCLA (desde la izquierda) Tyler Bilodeau, Skyy Clark y Donovan Dent celebran una victoria de exhibición sobre San Diego State. (Orlando Ramírez/Getty Images)

Quizás lo más complacido fue el entrenador que le dijo a Dent que quería conservar la brillantez ofensiva que había mostrado en Nuevo México y al mismo tiempo reducir las pérdidas de balón y reforzar la defensa.

“Quiero decir, me encanta que lo haya mantenido real”, dijo Dent sobre la conferencia telefónica de Cronin. “No endulzó, no intentó besar mi ya sabes qué para que viniera aquí. Simplemente lo mantuvo real. Me dijo: ‘Te voy a entrenar. Tenemos que trabajar en tu defensa si quieres llegar al siguiente paso. No puedes perder más pases tontos con una mano'”.

Al crecer en Riverside, Dent desarrolló un profundo aprecio por los bases de UCLA que lo precedieron. Admiraba a Russell Westbrook, Jaylen Hands, Jrue Holiday y Tyger Campbell, pero modeló su juego principalmente según el estilo libre y rápido de Lonzo Ball.

“Así es como me gusta jugar”, dijo Dent. “Me gusta llegar al aro y jugar mucho a un ritmo rápido y simplemente moverme un poco e involucrar a mis compañeros”.

Había otro atractivo para ponerse una camiseta de UCLA además de la tradición y el duro entrenamiento.

Un familiar cercano está luchando contra una enfermedad grave, lo que le da a Dent una razón adicional para luchar contra el tráfico durante los viajes de fin de semana a su casa en Inland Empire.

“No voy a fumar demasiado porque, por ejemplo, son cosas de mi círculo íntimo”, dijo Dent sobre la situación, “pero esa fue la única razón por la que no fui al día de los medios de Big Ten. Tenía que estar con mi familia en un momento importante. Todavía estamos atravesando por eso, así que todavía estamos tratando de resolverlo”.

“Estamos orando en este momento. Ha sido fantástico para nosotros y definitivamente tiene una tendencia más ascendente, así que esperamos que siga así”.

El ex compañero de equipo de Dent en la escuela secundaria sabía hacia dónde se dirigía la conversación cuando un periodista preguntó sobre “el pase”.

“¿El pase con una mano?” preguntó Eric Freeny, ahora compañero de equipo universitario de Dent.

Así es. Aquél.

Durante un juego de campeonato de la escuela secundaria contra Harvard-Westlake, el compañero de equipo de Dent agarró un rebote y le lanzó un pase cerca de la línea lateral izquierda por encima de la línea de tres puntos en la zona de defensa. El pase estaba detrás de Dent, por lo que tuvo que extender la mano derecha hacia atrás, de espaldas a la canasta en el otro extremo de la cancha.

En un solo movimiento, Dent se dio la vuelta y lanzó un pase rebotado entre dos defensores como si lanzara una pelota de béisbol, golpeando a Freeny con calma para una bandeja.

De pie frente al banco del Centennial, Giles se volvió hacia sus entrenadores asistentes.

“Ese es el mejor pase que he visto en mi vida”, les dijo el veterano entrenador.

Casi cuatro años después, en un guiño a la magia de pases de Dent, Freeny sólo admitió que el pase estaba entre los cinco mejores de Dent.

“Sólo sé que ese no es el número uno”, dijo Freeny con una sonrisa. “Es simplemente un gran armador. Lo ve todo. Tiene ojos detrás de la cabeza, sabe dónde están todos los puntos”.

En otro partido de playoffs, contra Sierra Canyon, Giles le pidió a su base que fuera más un anotador que un facilitador. Conocido por su extraordinaria velocidad con el balón en sus manos, Dent recibía un mandato cada vez que cierto defensor intentaba detenerlo.

“Fue como, ‘Donny, sigue adelante’”, dijo Giles sobre un plan que llevó a Dent a anotar 18 puntos durante una paliza inesperada.

Dent ganó un campeonato estatal, pero podría haber sufrido por tener demasiado talento en su equipo. Con los reclutadores obsesionados con sus compañeros guardias Jared McCain y Kylan Boswell, Dent fue pasado por alto en gran medida. Cronin admiraba el talento de Dent, pero no necesitaba otro armador con Dylan Andrews listo para llegar a Westwood, por lo que animó a su amigo cercano Richard Pitino, el entrenador de Nuevo México, a reclutarlo.

“Todo el mundo miraba a ciertos muchachos”, dijo Giles sobre los entrenadores universitarios, “y yo pensaba, ‘Oye, este chico de aquí, no estoy tan seguro de que no pueda ser el mejor de todos. No te duermas con este chico de aquí’. “

El consejo de reclutamiento de Cronin resultó ser bueno. Dent se convirtió en una estrella al final de sus tres años en Nuevo México.

En su última temporada con los Lobos, Dent les mostró a los Bruins lo que se estaban perdiendo. Al llegar continuamente al aro y encontrar a sus compañeros con pases para canastas fáciles, Dent ayudó a Nuevo México a vencer a UCLA en noviembre pasado.

Luego se convirtió en el primer jugador de la NCAA con 600 puntos y 200 asistencias en la misma temporada desde Ja Morant en Murray State en 2018-19. Sin embargo, el uso intensivo de Dent tuvo un inconveniente.

Sus pérdidas de balón aumentaron (tuvo nueve solo en la victoria sobre los Bruins) y su defensa se deslizó desde donde había estado en la escuela secundaria.

“Es gracioso, todos estos muchachos, una vez que empiezan a aprender a anotar un poco”, dijo Giles, “esa defensa a veces cae, y ahora que Donnie puede anotar un poco, no es necesariamente el mismo defensor”.

El guardia de UCLA, Donovan Dent, es conocido por su explosión de velocidad con el balón en las manos y su capacidad para disparar flotadores y tiros en salto en movimiento. (Gregory Bull / Prensa Asociada)

De ahí la conferencia telefónica de Cronin, quien necesitaba un nuevo armador la primavera pasada después de que Andrews se transfiriera a Boise State.

El entrenador no quería cambiar todo en Dent. Al igual que su nuevo jugador estrella, Cronin de repente sintió la necesidad de velocidad como parte de un cambio de estilo.

“Estamos avanzando en la cancha muy rápido en este momento”, dijo Clark, el nuevo compañero de defensa de Dent. “Me encanta la forma en que estamos jugando”.

Jugar junto a un fuerte elenco de apoyo que incluye a Clark, Bilodeau y Eric Dailey Jr., quienes promediaron 33,4 puntos combinados la temporada pasada, debería reducir la carga de Dent para realizar cada jugada.

“Lo que le digo es que en este equipo no necesita ser Superman”, dijo Cronin. “Creo que hay momentos en los que tuvo que hacerlo el año pasado para su equipo, tuvo que intentar ponerse la capa, y habrá momentos en los que tal vez tenga que hacer eso aquí”.

Si todo va bien, esas oportunidades se extenderán hasta principios de abril. Así como Cronin le dijo a Dent en esa conferencia telefónica que no lo llevaría a UCLA para perder en la segunda ronda del torneo de la NCAA, como lo habían hecho ambos equipos la primavera pasada, Dent le dijo a su nuevo entrenador que quería tener la oportunidad de jugar en la Final Four.

Terminaron la llamada al unísono. El base regresaba a casa después de lo que parecía más una afirmación que un reclutamiento.

“Fue más como, ‘Espera un segundo’”, dijo Cronin. “’Déjame decirte cómo va a ser esto antes de que digas que sí’”.