Cómo Pep Guardiola desconcertó al Liverpool con un movimiento de ‘telaraña’ para devolver al Manchester City a la carrera por el título

MANCHESTER CITY superó a su viejo rival Liverpool con una dominante victoria por 3-0 en el Etihad el domingo.

Erling Haaland abrió el marcador en el minuto 29, poco después de fallar un penalti.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Nico González hizo el segundo al borde del descanso antes de que Jeremy Doku sellara la victoria con un impresionante disparo.

El City fue el mejor equipo en todo momento, y todo gracias a Pep Guardiola y su decisión de volver a lo “básico” en ocasiones.

En nuestro exitoso programa de YouTube Tactics Exposed, en asociación con Betfair, nuestro táctico interno Dean Scoggins revela por qué algunos movimientos clave del español marcaron la diferencia.

Chris Eubank Jr vs Conor Benn 2 – toda la información ¡ES HORA de la segunda ronda de la disputa familiar de esta generación! Chris Eubank Jr y Conor Benn vuelven a enfrentarse golpe por golpe mientras ambos rivales buscan enorgullecer a sus padres. La revancha de gran éxito se llevará a cabo en el estadio Tottenham Hotspur con capacidad para 62.000 espectadores el sábado 15 de noviembre. Eubank Jr superó por poco a su acérrimo enemigo después de 12 asaltos brutales en abril para asegurarse el derecho a fanfarronear en lo que sin duda fue un contendiente a la Pelea del Año. Y las dos superestrellas británicas bailarán una vez más mientras Eubank Jr pretende hacer el doblete mientras Benn busca venganza después de sufrir la primera derrota en su carrera. MIRA EUBANK JR VS BENN 2 SOLO EN DAZN INFORMACIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS VIDEO *Si hace clic en un enlace en este cuadro, obtendremos ingresos de afiliados.

¿QUÉ PASA, DOK?

Guardiola ha utilizado a Doku de forma ligeramente diferente esta temporada.

DECISIÓN ARD Steven Gerrard en la lista de tres hombres del Middlesbrough para convertirse en entrenador Ultranegro Gane un Volvo 2025 más £ 2000 en efectivo o £ 30 000 en efectivo por solo 13 peniques con nuestro código

Contra el Liverpool el domingo, Doku deambulaba más y entraba desde la línea de banda.

Tuvo mucha alegría al recibir el balón desde adentro, lo que generó un enigma para Alexis Mac Allister y Ryan Gravenberch en el centro del medio campo.

Cuando el extremo marcó su gol, recibió el balón de Nico O’Reilly, que había aprovechado su espacio por la izquierda, antes de disparar a la esquina superior derecha.

Al City también le ayudó la falta de contribución defensiva de Mohamed Salah en ese lado, que no cubrió el espacio, lo que dejó a Conor Bradley para lidiar tanto con Doku como con O’Reilly.

ESPECIAL DE CASINO: LOS MEJORES BONOS DE CASINO DESDE DEPÓSITOS DE £ 10

BERNA, BEBÉ, BERNA

El City jugó con un 4-3-2-1 sin posesión, lo que hizo que Bernardo Silva fuera el jugador flexible.

También jugaron en forma de telaraña con Haaland en el epicentro.

Cada vez que el delantero recibía el balón, tres jugadores del Liverpool lo rodeaban, lo que provocaba la entrada de al menos cuatro jugadores más del City.

Esos jugadores entonces “saltarían la red” desde allí jugando de par en par y explotando el espacio.

HAAL PARA JUGAR

Haaland ahora efectivamente saca a los jugadores de su posición.

Cuando el balón sale desviado, entra en el área penal, lo que arrastra consigo a los defensores.

Eso deja mucho espacio alrededor del borde del área, lo que le da al jugador del City una gran oportunidad de disparar.

Su movimiento permitió a González anotar el segundo gol de la noche al borde del descanso.

Man City ahora está buscando más formas de enfrentarse a Haaland, lo que supone una gran amenaza para sus compañeros aspirantes al título de la Premier League.

VIDA O’REILLY

Guardiola está aprovechando la tendencia invertida de los laterales, en la que los defensores se desplazan hacia el centro del campo.

Ahora, O’Reilly simplemente juega por las líneas, al igual que Matheus Nunes por la derecha.

Les da a ambos jugadores mucho espacio para avanzar en el campo y causar una amenaza.

EL DON

Gianluigi Donnarumma simplemente lo mantiene simple.

Él no es Ederson, no intenta ser Ederson.

Donnarumma es un portero que hará paradas ganadoras.

‘MI VERDAD’ La estrella de TikTok Brittany Miller rompe el silencio en un video entre lágrimas después de fingir cáncer CALLE INTELIGENTE El trabajo de la calle principal que paga £ 120 mil al año, con descuentos por valor de £ 1,5 mil

El resto del tiempo, hay otros 10 jugadores que se concentran en el fútbol de campo, por lo que no se concentra demasiado en jugar desde atrás.

Si el rival presiona, puede enviar un balón largo por encima a Haaland. Si no lo hacen, puede jugar de manera simple y breve ante Josko Gvardiol o Ruben Dias en defensa.