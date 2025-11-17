Cómo pueden expulsar a Salford de su estadio mientras luchan contra el recaudador de impuestos

SALFORD puede enfrentar otra amenaza a su existencia en su forma actual: ser expulsado de su estadio.

Los despreciados propietarios de los Red Devils, Isiosaia ‘Sire’ Kailahi y Curtiz Brown, de alguna manera consiguieron un cuarto aplazamiento de la petición de liquidación por impuestos impagos la semana pasada.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Pero SunSport se ha enterado de que el ayuntamiento de la ciudad está considerando la posibilidad de exigir el alquiler impago del Community Stadium, que se cree que asciende a unas 500.000 libras esterlinas, o expulsarlos.

Las preocupaciones sobre la capacidad de cubrir los costos de alquiler actuales también pueden generar acciones.

Y aunque la petición de liquidación se escuchará el 3 de diciembre, es probable que la autoridad no quiera esperar tanto.

La falta de un contrato de arrendamiento allana el camino para que la Rugby Football League rescinda la licencia del club y de los propietarios.

Como reveló SunSport, dos grupos, uno que involucra al ex director ejecutivo Chris Irwin y otro apoyado por el ex jugador convertido en empresario Mason Caton-Brown, están buscando asumir el nombre de Salford si el club actual se hunde.

La sorpresiva decisión del Tribunal Superior del miércoles ha dejado a la segunda división de la liga de rugby en el caos, ya que no se pueden publicar los partidos.

LO MÁS LEÍDO EN LIGA DE RUGBY

Debido a la estructura que se empleó después de que el segundo nivel se fusionara con la Liga Uno, el club actual sería el número uno, ya que descendió de la Superliga, y una nueva compañía sería el número 21, cambiando completamente la composición del calendario.

A HMRC se le deben al menos £ 626 000, pero es más probable que le falte casi £ 1 millón, y se dice que su colega acreedor Funding Cash Advance presionó para que la petición se convirtiera en una orden.

Lo más leído en la Liga de Rugby

Pero las conversaciones sobre un acuerdo comercial y la presentación de una declaración de un testigo aseguraron el aplazamiento.

Sin embargo, se están haciendo llamamientos para que la Rugby Football League, el Ayuntamiento de Salford o incluso el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, retiren su membresía o pongan fin al arrendamiento del estadio.

Se cree que el peso pesado político está furioso por el nuevo retraso, que puede dejar al club incapaz de fichar suficientes jugadores para competir seriamente en 2026, incluso si logra salir adelante.

A SunSport le han dicho que solo tienen UN jugador firmado en Finley Yates: Joe Mellor, Nene Macdonald y Esan Marsters están técnicamente contratados, pero se cree que han acordado cambios en otros lugares.

También se entiende que aquellos que estuvieron allí el mes pasado pero se fueron no han recibido su pago, y se cree que al menos uno está bajo una grave presión financiera, ya que dice que no recibió su pago completo de septiembre.

A pesar de eso, Kailahi y Brown todavía están formando planes para un equipo entrenado por Krisnan Inu, con Andrew Henderson como director de rugby o director ejecutivo y Kylie Leuluai como gerente de bienestar de los jugadores.