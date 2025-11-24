Cómo reaccionaron los medios nacionales ante la victoria de los Seahawks contra los Titans

Después de un… hipo del mariscal de campo Sam Darnold la semana pasada, los Seattle Seahawks han vuelto a la senda ganadora.

El domingo fue una salida sólida para los Seahawks, cuya victoria por 30-24 sobre los Tennessee Titans mejoró su récord a 8-3.

Aunque los Titans 1-10 estuvieron a punto de remontar, la historia del juego fue la actuación récord del receptor de los Seahawks, Jaxon Smith-Njigba. Sus 167 yardas, la segunda mayor cantidad de su carrera, sumaron 1,313 esta temporada, rompiendo el récord de la franquicia en yardas recibidas en una sola temporada… y a Seattle todavía le quedan seis juegos.

Darnold completó 16 de 26 pases para 244 yardas, con dos touchdowns y ninguna intercepción. Su actuación efectivamente hizo callar a los preocupados después de que lanzó cuatro intercepciones contra Los Angeles Rams la semana pasada.

Esto es lo que los medios nacionales tienen que decir sobre la victoria del domingo.

FOX Sports: Los Seahawks lo limpiaron.

Daryl Johnston dice: “Lo más importante para Seattle [was] salir y jugar un partido de fútbol limpio después de la actuación de la semana pasada contra los Rams…[where there was] En ese momento surgen muchas preguntas. Hay muchas cosas preparadas este año para que Seattle tenga una temporada especial. Su defensa y su ofensiva se encuentran entre los 10 primeros en las métricas. Pueden presionar al mariscal de campo sin cargar. Corren bien el balón. Son explosivos en el campo. Pero fueron las pérdidas de balón [in past games]. Salieron hoy contra una buena defensa. Tennessee tiene una buena defensa y jugaron un buen partido limpio”.

Michael-Shawn Dugar escribe: “Darnold se recuperó tan bien como se esperaba después de su peor juego con el uniforme de los Seahawks en la Semana 11. Fue eficiente y no perdió el balón. Los Seahawks ingresaron a la Semana 12 con un promedio de poco menos de 30 puntos, y el domingo demostraron que cuando están en su mejor momento, tienen una de las ofensivas más potentes de la liga. Incluso tuvieron cierto éxito en el terreno con Ken Walker III y Charbonnet combinándose para 106 yardas y un touchdown en 6.2 yardas por intento”.

CBS Sports: Jaxon Smith-Njigba es el ‘ganador’ de la semana 12.

Cody Benjamin escribe: “¿La mejor manera que tiene Sam Darnold de hacer que los fanáticos se olviden de su ola de pérdidas de balón la última vez que los Seattle Seahawks salieron al campo? Simplemente siga alimentando a “JSN”. El mejor receptor del club estableció un récord de franquicia en una sola temporada en yardas recibidas al despejar 165 yardas contra los Tennessee Titans el domingo, y también llegó a la zona de anotación dos veces. El hombre simplemente ha estado indescubrible durante todo el año. No sería una locura coronarlo Jugador Ofensivo del Año”.

Jaxon Smith-Njigba acaba de romper el récord de yardas recibidas en una sola temporada de los Seahawks… y solo es la Semana 12 🤯🔥 Ya superó la marca de 1,303 yardas de DK Metcalf: un ritmo irreal. pic.twitter.com/rVWEu7a0Pm – Estadísticas de ESPN (@ESPNInsights) 23 de noviembre de 2025

Yahoo! Deportes: JSN es el ‘ganador’ de la semana 12.

Frank Schwab escribe: “Hay muchos grandes receptores en la NFL, por lo que nadie tenía a Smith-Njigba como favorito para ser el primero en superar las 2,000 yardas recibidas en una temporada. Pero Smith-Njigba romper el récord de recepción de una temporada de Calvin Johnson se vuelve más realista cada semana. Smith-Njigba tuvo otro gran partido cuando los Seattle Seahawks vencieron a los Tennessee Titans 30-24. Smith-Njigba consiguió el primer touchdown de los Seahawks en una jugada de 63 yardas en la que superó al esquinero por el balón en lo profundo del campo, y después de eso todo fue Seattle. Smith-Njigba tuvo 167 yardas y dos touchdowns. Tiene 1,313 yardas en 11 juegos, y con seis por jugar está en camino de 2,029 yardas esta temporada. Smith-Njigba venía de una muy buena temporada para los Seahawks, y no es que fuera un desconocido al comenzar la temporada. Pero nadie esperaba este tipo de explosión. JSN no sólo se está convirtiendo en una estrella; se está acercando a un hito importante en su tercera temporada”.

CBS Sports: actuación B+ de los Seahawks.

John Breech escribe: “Con el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina, los Seahawks deberían estar agradecidos de tener a Jaxon Smith-Njigba, porque nadie puede detenerlo. JSN llegó a este juego como el principal receptor de la NFL y mantendrá ese título después de lograr 167 yardas y dos touchdowns en ocho recepciones. Si los Seahawks tienen un problema, es que Sam Darnold completó 8 de 16 para sólo 77 yardas cuando no estaba lanzando a JSN. Los Seahawks tenían este partido bajo control, pero quitaron el pie del acelerador en la segunda mitad. Puedes apostar que Mike Macdonald le recordará a su equipo que necesitan jugar los cuatro cuartos de cara a la recta final de la temporada”.