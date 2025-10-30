Cómo Son Heung-min está haciendo del LAFC un nombre familiar en Corea del Sur

¿Te suena esto familiar?

Un equipo de Los Ángeles firma a una superestrella con un contrato récord. De la noche a la mañana, el uniforme de ese equipo se vuelve omnipresente en una importante capital asiática, donde el jugador aparece en vallas publicitarias, portadas de revistas, en innumerables anuncios y en la televisión, todo mientras domina su nueva liga y lleva a su equipo a los playoffs.

Shohei Ohtani, ¿verdad?

Bueno, sí. Pero él no es el único cuya historia se ajusta a esa descripción porque Son Heung-min es más popular que el K-pop en su Corea del Sur natal y, como resultado, LAFC se está convirtiendo rápidamente en el equipo de fútbol favorito del país.

“Su rostro está en todas partes”, dijo Doane Liu, quien representaba a Los Ángeles en la conferencia de la Unión Mundial de Ciudades Olímpicas en Seúl a principios de este mes. “Pero más que nada está respaldando el fútbol en un país donde el béisbol es un poco más popular.

“Los juegos del LAFC ahora se transmiten en vivo aquí en Corea”.

Eso incluye el primer partido de los playoffs del miércoles contra Austin, que comenzará a las 11:30 de la mañana del jueves en Seúl en plataformas de transmisión que firmaron acuerdos multianuales para transmitir juegos de LAFC apenas unas semanas después de que Son se uniera al equipo.

Como capitán del equipo nacional de Corea del Sur y del Tottenham de la Premier League inglesa, Son era un nombre muy conocido en Corea del Sur mucho antes de unirse a la MLS en una transferencia récord de 26,5 millones de dólares en agosto. Pero tanto el LAFC como su liga con sede en Estados Unidos eran en gran medida desconocidos.

Eso ya no es cierto. Con Son anotando nueve goles y asistiendo en otros tres, LAFC perdió sólo uno de los 10 partidos de temporada regular en los que jugó para ganar la ventaja de local en su serie de postemporada al mejor de tres con Austin. Y eso ha llamado la atención de las comunidades coreanas de ambos lados del Pacífico.

Las solicitudes de credenciales de medios para los partidos locales del LAFC han aumentado un 30% desde la llegada de Son, con 10 medios coreanos cubriendo al equipo de forma regular. La camiseta negra de local del LAFC de Son se convirtió rápidamente en la camiseta de fútbol más vendida en el mundo, mientras que el equipo duplicó su audiencia en YouTube, con más del 70% de los nuevos seguidores que se unieron desde Corea del Sur.

“Definitivamente el Ohtani coreano en un país que celebra la cultura de las celebridades”, dijo Liu, que es coreano-estadounidense, sobre Son. “Todo el mundo debería trabajar con Sonny. Es uno de los embajadores de marca más importantes del mundo y fue una decisión brillante reclutarlo para tocar en Los Ángeles”.

“Él va a ayudar a traer turistas coreanos a Los Ángeles, de la misma manera que Ohtani está atrayendo visitantes japoneses”, añadió Liu, director de turismo de Los Ángeles.

Son Heung-min, del LAFC, sonríe mientras atrapa una pelota de fútbol antes de un partido de los Rams-49ers en el SoFi Stadium. (Kyusung Gong / Prensa Asociada)

El jugador de cuadro de los Dodgers, Hyesong Kim, que empezó a jugar en Los Ángeles unas semanas antes de la llegada de Son, es otro aficionado.

“De hecho, hemos estado en uno de sus juegos”, dijo a través de un traductor. “Como compatriota coreano, es un gran honor tocar juntos en la misma ciudad”.

Cuando se le preguntó si Son es realmente una celebridad más grande en Corea del Sur, loca por el béisbol, Kim no esperó a que la traducción respondiera.

“Hijo. 400%”, dijo en inglés.

Son está lejos de ser la primera gran superestrella internacional en vestir la camiseta del LAFC. Por el equipo jugaron Carlos Vela, Gareth Bale, Olivier Giroud y Giorgio Chiellini; Hugo Lloris y Denis Bouanga siguen ahí.

Pero sólo Vela, la estrella de la selección mexicana que fue el primer fichaje del LAFC, ha tenido algo parecido al impacto de Son, quien ha transformado el club dentro y fuera del campo.

“Las superestrellas del deporte como Ohtani y Sonny trascienden las fronteras”, dijo Larry Freedman, copresidente del LAFC.

Freedman dijo que durante las negociaciones del verano pasado con CAA, la agencia que representa a Son, le dijeron al club que “ustedes no entienden el nivel de celebridad y estrellato con el que tendrán que lidiar si el jugador llega a LAFC”.

“Y en cierto modo hicimos el ‘pero espera un minuto. Teníamos a Vela. Teníamos a Giorgio Chiellini, un tesoro nacional en Italia'”, continuó Freedman. “Su respuesta fue: ‘Esto se parece más a la Beatlemanía de 1964’. Y no se equivocaron”.

Los Dodgers admiten silenciosamente que Ohtani generará ingresos por patrocinio y mercadería que cubrirán con creces los $700 millones que le pagarán por su contrato de 10 años. Freedman dijo que LAFC anticipa que Son también pagará con creces su contrato.

“Mira, nada está garantizado, ¿verdad?” dijo. “Pero tenemos la esperanza de tener esta combinación de uno más uno igual a tres o cuatro. Los primeros indicios son bastante positivos. El impacto en el campo ha sido increíble y ganar es bueno para el negocio.

“Ahora tenemos la oportunidad de compartir la experiencia del LAFC con personas que están interesadas en el LAFC debido al jugador. No vamos a fingir que eso no está sucediendo. Está sucediendo. La cartera de asociaciones es más sólida que nunca e incluye un buen número de marcas con sede en Corea”.

Entonces, ¿es válida la comparación de Sonny-Shohei?

“No diría que esta es exactamente la misma experiencia que los Dodgers han tenido y están teniendo con Shohei”, dijo Freedman. “Pero en el par de meses que [Son] ha estado con nosotros, definitivamente estamos viendo señales de que vamos por el buen camino”.

⚽ Has leído la última entrega de On Soccer con Kevin Baxter. La columna semanal lo lleva detrás de escena y destaca historias únicas. Escuche a Baxter en el episodio de esta semana del Podcast “El rincón de la galaxia”.