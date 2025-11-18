Cómo son las probabilidades de playoffs de los Seahawks después de la derrota ante los Rams | Cuatro bajas

Si hay cada vez más dudas sobre hasta dónde pueden llegar los Seahawks con Sam Darnold, lo que no habrá serán dudas sobre hasta dónde llegará el equipo para respaldarlo.

Eso quedó muy claro en la proclamación NSFW de Ernest Jones IV después de la derrota del domingo por 21-19 ante los Rams, y también en la declaración de apoyo más tradicionalmente expresada, pero aún así, del entrenador Mike Macdonald.

“Sigue haciéndolo, hombre”, dijo Macdonald sobre su mensaje a Darnold después de su juego de cuatro intercepciones contra los Rams. “Te amamos y te respaldamos”.

Eso no significa que no haya otras preguntas que abordar luego de una derrota que sacó a los Seahawks de un empate por el primer lugar en la NFC Oeste con 7-3 y puso a los Rams en posesión exclusiva del primer lugar con 8-2.

Veamos dónde están las cosas ahora para los Seahawks y cómo serán las próximas semanas y demos un contexto histórico al día plagado de pérdidas de balón de Darnold en el Four Downs de esta semana con el reportero Bob Condotta.

¿Cómo luce ahora el panorama de postemporada de los Seahawks?

Si la temporada terminara hoy, los Seahawks tendrían el quinto puesto y jugarían contra el puesto número 4, Tampa Bay, en la ronda de comodines.

Un viaje largo pero una revancha divertida, sin duda.

El resto de la imagen de la NFC se ve así: 1. Eagles (adiós); 7 49ers sembrados contra 2 Rams sembrados; y 6 Packers cabeza de serie en 3 Bears cabeza de serie. Desde afuera, mirando hacia adentro, están los Detroit Lions (6-4).

La derrota no afectó mucho las probabilidades de postemporada de los Seahawks, que todavía están en 91%, según el Playoff Simulator de The Athletic. Esos son los terceros más altos en la NFC solo detrás de los Eagles y Rams (8-2), cada uno con 99%.

Las probabilidades de los Seahawks de ganar la división se han visto afectadas, del 26% hace dos semanas al 16% ahora.

Sus probabilidades de conseguir el primer puesto son del 5%, por debajo de las de ganar el Super Bowl, que son del 6%.

Sus bajas probabilidades de división se deben obviamente a que necesitan vencer a los Rams en Seattle el 18 de diciembre para tener la oportunidad de ganar cualquier desempate contra Los Ángeles.

Los Seahawks están en buena forma con otros desempates.

El récord de división es el primer desempate después de un enfrentamiento directo, seguido por el récord en juegos comunes y el récord en juegos de conferencia.

Los Rams tienen marca de 2-1 en la división y 3-2 en conferencia, mientras que los Seahawks tienen marca de 2-2 y 4-3. Pueden arreglarlos venciendo a los Rams y ganando el resto de sus juegos de la NFC.

Los Rams tienen marca de 5-1 en juegos contra oponentes comunes, mientras que Seattle tiene marca de 3-1.

Un gran partido en ese sentido es el viaje de Tampa Bay a Los Ángeles este domingo (un equipo de la NFC que venció a los Seahawks a principios de esta temporada) mientras Seattle juega contra el enemigo de la AFC, Tennessee.

Hablando de horarios, son buenas noticias para los Seahawks, ¿verdad?

Es para las próximas semanas, sí.

Los próximos tres juegos de los Seahawks son el domingo en Tennessee, 1-9, un juego en el que los Seahawks figuran como favoritos por 12,5 puntos; en casa contra los Vikings 4-6; y con 3-7 Atlanta, que anunció el lunes que el ex mariscal de campo destacado de la Universidad de Washington, Michael Penix Jr., fue puesto en la reserva de lesionados por una lesión del ligamento anterior cruzado, lo que significa que Kirk Cousins ​​vuelve a ser titular.

Los Rams recibirán a Tampa Bay, jugarán en Carolina y Arizona.

Los 49ers, que con marca de 7-4 y recuperándose de su salud están flotando siniestramente, reciben a los Panthers el lunes, juegan contra los Browns y se despiden, y reciben a los Titans en la Semana 15. Así que 10-4 es realista para los 49ers de cara a mediados de diciembre.

Como puede ser obvio, los tres equipos probablemente serán los favoritos para ganar todos sus juegos las próximas tres semanas antes de la Semana 15, cuando los Seahawks reciban a los Colts 8-2 mientras que los Rams reciban a los Lions antes de que Seattle y Los Ángeles se reúnan nuevamente el 18 de diciembre en Lumen Field.

¿Puedes dar más contexto a las intercepciones de Darnold?

Seguro. Empezaremos por lo problemático.

Si bien Darnold tiene un récord de 21-6 como titular desde el comienzo de la temporada 2024, lanzó 22 intercepciones y perdió ocho balones sueltos en ese lapso. Sus 30 pérdidas de balón totales son la mayor cantidad en la NFL desde 2024.

Los Seahawks tienen 20 pérdidas de balón como equipo, dos más que Minnesota, que ocupa el segundo lugar.

Las cuatro selecciones de Darnold el domingo empataron el récord de su carrera, establecido dos veces durante su estancia con los Jets. El más reciente fue un partido de 2019 contra los Patriots, una derrota por 33-0 en la que Darnold fue sorprendido al margen diciendo que estaba “viendo fantasmas”.

Sólo siete veces en los 786 juegos de historia del equipo los Seahawks han sufrido más intercepciones.

El récord es seis, lo que ha ocurrido dos veces: Dave Krieg lanzó cinco y Jim Zorn añadió uno en una derrota en Kansas City en 1984; y Zorn con seis en una derrota ante los Lions en 1985.

Los Seahawks tuvieron cinco en cinco ocasiones, la más reciente de Russell Wilson en una derrota por 38-10 en Green Bay en 2016.

En la defensa de Wilson dos de los picks fueron desviados y otro fue un Ave María al final del primer tiempo.

Los Seahawks perdieron los siete juegos.

Han tenido 20 juegos con cuatro intercepciones, incluida la del domingo. El más reciente fue el de Wilson en la memorable victoria por el título de la NFC de 2015 sobre los Packers (pero aparte de los dos juegos mencionados aquí, Wilson nunca tuvo más de tres selecciones en un juego y lo hizo solo cinco veces en 158 aperturas en su carrera con los Seahawks).

Esa improbable remontada en el juego por el título de la NFC es una de las dos únicas veces que los Seahawks ganaron un juego con cuatro intercepciones.

El otro fue una victoria en casa por 19-7 sobre los Chiefs en un partido de 1990 en el que Kansas City igualó las cosas al perder tres balones sueltos. Krieg lanzó las cuatro selecciones en ese juego, incluso en pases consecutivos en el segundo cuarto.

Y para cualquiera que se lo pregunte, Geno Smith nunca ha lanzado más de tres intercepciones en un juego. Lo ha hecho cinco veces en 92 aperturas en su carrera, incluyendo tres lanzamientos en una derrota en tiempo extra 26-20 ante los Rams en Lumen Field el 3 de noviembre pasado.

Uno fue un pick-six del entonces novato Kamren Kinchens, quien anotó dos ese día y consiguió dos contra Darnold el domingo y tiene cuatro de las seis intercepciones de su carrera contra los Seahawks.

Esa fue la única vez que Smith lanzó más de dos selecciones en 52 aperturas con los Seahawks.

¿Algún lado positivo para compartir?

Seguro. Si quieres buenas noticias, a los mejores les pueden pasar malos juegos de intercepción.

Tom Brady lanzó cuatro intercepciones en un juego seis veces en su carrera en 333 aperturas, aunque nunca después de la temporada 2011.

Peyton Manning lanzó seis selecciones en un juego en 2007 (una derrota 23-21 ante los Chargers) y lanzó cuatro en otros cinco juegos en 265 aperturas en su carrera.

Incluso Joe Montana, cuyo trabajo con Bill Walsh y la ofensiva de la Costa Oeste ayudó a anunciar la era de los pases más rápidos y de las pérdidas de balón, una vez lanzó cuatro selecciones en un juego, aunque fue en una victoria 23-17 sobre los Bengals en 1984, un año en el que los 49ers terminaron 15-1 y ganaron el Super Bowl.

Así sucede.

Los Seahawks simplemente necesitan que esto no vuelva a suceder pronto.