Cómo ver cómo Steve Borthwick pone en marcha la campaña de la Serie de Naciones de Otoño

Vuelve la Serie de Naciones de Otoño, ¡e Inglaterra comienza su campaña contra Australia en Twickenham!

Steve Borthwick pasó el otoño pasado bajo una presión cada vez mayor, ya que sus malas actuaciones dieron como resultado una única victoria sobre Japón en cuatro pruebas.

Los Wallabies derrotaron a Inglaterra con un intento tardío hace 12 meses, cuando Max Jorgensen cruzó la barrera con 83 minutos en el reloj para asegurar una histórica victoria por 42-37.

Joseph Suaalii & Co vienen de un verano en el que perdieron 2-1 ante los British & Irish Lions, con 13 jugadores de Inglaterra formando parte del equipo que salió victorioso en Down Under.

El muy mejorado segundo puesto de Borthwick en el Seis Naciones alivió parte de la presión creada el otoño pasado, pero otro otoño pobre, a dos años de la Copa Mundial de Rugby, podría generar dudas una vez más.

deporte solar puede revelar cómo ver este choque imperdible entre Inglaterra y los Wallabies.

¿Cómo ver Inglaterra vs Australia y hay transmisión en vivo?