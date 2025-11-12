‘Comportamiento repugnante’: luchador queda con horrorosas MARCAS DE MORDEDURAS en el brazo después de una competencia repugnante

Una luchadora de JIU-JITSU quedó con repugnantes marcas de mordiscos en el brazo después de una impactante pelea en la que su oponente fue descalificado.

Ana Bozovic dominó a su rival durante toda la pelea en Miami luego de que un video la mostrara inmovilizándola contra la lona.

Pero después de ponerse de pie, descubrió una serie de horribles marcas de mordiscos en su antebrazo.

Ella afirmó que tan pronto como el árbitro vio su brazo, la pelea fue cancelada.

Bozovic ha publicado una foto de las impactantes marcas de mordeduras en las redes sociales y dijo que “hablan por sí solas”.

Ella escribió en X: “Sí, ese es mi antebrazo después del combate en el torneo Naga Grappling Jiu Jitsu en Miami el fin de semana pasado. Dejaré que las marcas de mordidas hablen por sí solas.

“Ocurrió mientras la oponente estaba boca abajo. La oponente es cinturón marrón, que también pesa unas 20 libras más que yo.

Bozovic alegó que su oponente “se creía una matona” y dijo que “le encanta golpear a los matones”.

La luchadora, que también trabaja en bienes raíces en Miami, dijo que su oponente se había disculpado con ella y afirmó que fue accidental.

Ella continuó: “Para que conste, ella no se disculpó al 100% y dijo que no lo hizo a propósito.

“Es sorprendente que esto no suceda más a menudo, si puede suceder por accidente. Este fue un partido unilateral, lo controlé desde el derribo.

“Ella fue descalificada cuando me levanté y el árbitro vio mi brazo. Quizás el árbitro era un profesional y manejó esto muy bien.

“Llamó al árbitro principal, quien cuando vio mi brazo dijo” ¿qué carajo es eso? Afortunadamente mi brazo está mucho mejor hoy.

“Sin embargo, fue una buena experiencia. Y, según lo previsto, una buena puesta a punto para las pruebas de ADCC. próximo fin de semana. Gracias a todos por los mensajes”.

Los fanáticos quedaron atónitos ante la impactante imagen de las marcas de mordiscos cuando uno de ellos dijo: “Maldita sea, alguien tenía hambre de ganar”.

Otro escribió: “¡Deportividad inaceptable! Se le debería prohibir participar en este deporte. Esto podría haber sido mucho peor”.

Un tercero añadió: “Echarla del deporte. Comportamiento repugnante”.

Y un cuarto dijo: “Comportamientos como el de ella no pertenecen al deporte. Espero que tu brazo sane”.

Ella respondió: “Gracias. Gracias a Dios no hubo infección y se está curando”.