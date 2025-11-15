Con LeBron a punto de regresar, Austin Reaves anota 31 en la victoria de los Lakers

LeBron James está progresando en su regreso de una lesión y tiene una tendencia hacia un regreso a la alineación, y eso es una buena señal para un equipo de los Lakers que busca algo positivo en un viaje de cinco juegos que ha tenido resultados mixtos.

James ha estado trabajando toda la semana en Los Ángeles tratando de recuperarse de la ciática en su lado derecho que lo ha dejado fuera toda la temporada.

Antes de la victoria de los Lakers por 118-104 sobre los New Orleans Pelicans, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, dijo que James participó en un entrenamiento individual el viernes después de días consecutivos de práctica de cinco contra cinco con los South Bay Lakers.

Los Lakers terminan su viaje contra Milwaukee el sábado por la noche. Luego, James practicará con los Lakers el lunes. Si todo va bien, el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA podría hacer su debut en la temporada y comenzar su temporada número 23, récord de la liga, el martes contra Utah en el Crypto.com Arena.

Cuando regrese, ¿cómo se adaptará James, que cumplirá 41 años el próximo mes, a la química que los Lakers han establecido con Luka Doncic y Austin Reaves en el centro de la ofensiva?

“Ciertamente lo he pensado”, dijo Redick sobre cómo el regreso de James afectará al equipo. “La realidad es que la próxima semana será una gran semana para que todos podamos evaluar dónde estamos y descubrir en qué queremos trabajar. Es raro que tengas un juego en el transcurso de una semana, por lo que probablemente pensarás en ello más entonces. Pero normalmente, cuando juegas cada dos días, usas tu tiempo hasta las 3 am para revisar el juego que acabas de jugar y luego usas el tiempo del día siguiente hasta las 3 am para prepararte para el siguiente juego”.

La temporada pasada, James promedió 24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias, mientras lanzaba un 51,3% desde el campo y un 37,6% desde un rango de tres puntos.

Los jugadores de los Lakers no creen que el regreso de James cause ningún problema.

Jarred Vanderbilt dijo que James “puede aportar un elemento que necesitamos, esencialmente, sabiendo que él puede proporcionarlo”.

“Sé que probablemente sea difícil”, dijo Vanderbilt. “Pero incluso la simple integración, tratar de integrarse como jugador, como equipo a mitad de temporada, es un poco difícil. Pero estamos emocionados por su regreso, cada vez que regrese, y sé que puede proporcionar exactamente lo que necesitamos para este equipo”.

Reaves (31 puntos, siete asistencias) les dio a los Lakers lo que necesitaban para mejorar a 2-2 en este viaje.

“Creo que simplemente jugamos más duro (y con) un poco más de atención a los detalles”, dijo Reaves. “Ejecutamos nuestro plan de juego mucho mejor”.

Doncic (24 puntos, 12 asistencias, seis rebotes) dio a los Lakers lo que necesitaban en un partido que les dejó un récord de 2-0 en partidos de Copa de la NBA. Logró 20 puntos y nueve asistencias al descanso. Fue la segunda vez que Doncic registró al menos esas dos estadísticas en la mitad de esta temporada, lo que lo convierte a él y a Reaves (una vez) en los primeros Lakers en lograr esa hazaña desde la temporada 1996-97.

Deandre Ayton fue una fuerza interior para los Lakers con 20 puntos y 16 rebotes. Trey Murphy III lideró a los Pelicans (2-10) con 35 puntos y seis rebotes.

Sus compañeros de equipo elogiaron su juego, pero Ayton estaba más preocupado de que los Lakers obtuvieran una victoria en Milwaukee para terminar el viaje de cinco juegos con un récord ganador y aliviar la derrota en Atlanta para abrir el viaje y la derrota aplastante en Oklahoma City el miércoles.

“Este ha sido un viaje increíble”, dijo Ayton. “La mejor manera de hacerlo es terminar estos dos partidos fuera de casa muy fuerte y regresar a Los Ángeles y reagruparnos. Pero tenemos asuntos pendientes y, sí, estamos tratando de borrar esas dos L, hombre, con una buena victoria mañana”.

El novato de los Lakers, Adou Thiero, quien ha estado fuera toda la temporada recuperándose de una cirugía en la rodilla izquierda, fue activado pero no jugó contra los Pelicans. Redick dijo que espera darle a Thiero algo de tiempo de juego contra los Bucks.